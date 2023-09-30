https://ria.ru/20230930/granitsa-1899579738.html
К границам с Украиной стянули дополнительные силы НАТО, пишут СМИ
К границам с Украиной стянули дополнительные силы НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2023
К границам с Украиной стянули дополнительные силы НАТО, пишут СМИ
Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в этом регионе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T02:34
2023-09-30T02:34
2023-09-30T02:34
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румыния
дунай (река)
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в этом регионе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники."Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины <…> и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули", — говорится в материале.Бухарест предпринял эти меры из-за растущей обеспокоенности НАТО тем, что конфликт на Украине якобы может перекинуться на территорию альянса, отмечается в статье.Ранее военно-воздушные силы США прислали четыре истребителя F-16 на авиабазу Фетешти в Румынии для усиления патрулирования воздушного пространства в районе Черного моря.
https://ria.ru/20230930/ugroza-1899578094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, румыния, дунай (река), нато, f-16
В мире, Украина, Румыния, Дунай (река), НАТО, F-16
К границам с Украиной стянули дополнительные силы НАТО, пишут СМИ
Reuters: Румыния стянула средства ПВО и дополнительные силы к границе с Украиной