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К границам с Украиной стянули дополнительные силы НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2023
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02:34 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/granitsa-1899579738.html
К границам с Украиной стянули дополнительные силы НАТО, пишут СМИ
К границам с Украиной стянули дополнительные силы НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2023
К границам с Украиной стянули дополнительные силы НАТО, пишут СМИ
Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в этом регионе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T02:34
2023-09-30T02:34
в мире
украина
румыния
дунай (река)
нато
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в этом регионе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.&quot;Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины &lt;…&gt; и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули&quot;, — говорится в материале.Бухарест предпринял эти меры из-за растущей обеспокоенности НАТО тем, что конфликт на Украине якобы может перекинуться на территорию альянса, отмечается в статье.Ранее военно-воздушные силы США прислали четыре истребителя F-16 на авиабазу Фетешти в Румынии для усиления патрулирования воздушного пространства в районе Черного моря.
https://ria.ru/20230930/ugroza-1899578094.html
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в мире, украина, румыния, дунай (река), нато, f-16
В мире, Украина, Румыния, Дунай (река), НАТО, F-16
К границам с Украиной стянули дополнительные силы НАТО, пишут СМИ

Reuters: Румыния стянула средства ПВО и дополнительные силы к границе с Украиной

© Фото : NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR ArmyСовместные учения войск НАТО в Румынии
Совместные учения войск НАТО в Румынии - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR Army
Совместные учения войск НАТО в Румынии. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в этом регионе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
«

"Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины <…> и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули", — говорится в материале.

Бухарест предпринял эти меры из-за растущей обеспокоенности НАТО тем, что конфликт на Украине якобы может перекинуться на территорию альянса, отмечается в статье.
Ранее военно-воздушные силы США прислали четыре истребителя F-16 на авиабазу Фетешти в Румынии для усиления патрулирования воздушного пространства в районе Черного моря.
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В миреУкраинаРумынияДунай (река)НАТОF-16
 
 
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