https://ria.ru/20230930/granitsa-1899579738.html

К границам с Украиной стянули дополнительные силы НАТО, пишут СМИ

К границам с Украиной стянули дополнительные силы НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 30.09.2023

К границам с Украиной стянули дополнительные силы НАТО, пишут СМИ

Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в этом регионе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T02:34

2023-09-30T02:34

2023-09-30T02:34

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украина

румыния

дунай (река)

нато

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в этом регионе, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники."Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины <…> и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули", — говорится в материале.Бухарест предпринял эти меры из-за растущей обеспокоенности НАТО тем, что конфликт на Украине якобы может перекинуться на территорию альянса, отмечается в статье.Ранее военно-воздушные силы США прислали четыре истребителя F-16 на авиабазу Фетешти в Румынии для усиления патрулирования воздушного пространства в районе Черного моря.

https://ria.ru/20230930/ugroza-1899578094.html

украина

румыния

дунай (река)

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Максим Горбачев

в мире, украина, румыния, дунай (река), нато, f-16