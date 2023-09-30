https://ria.ru/20230930/goroda-1899599677.html
"Игра окончена": в США рассказали о роковой ошибке Киева
"Игра окончена": в США рассказали о роковой ошибке Киева - РИА Новости, 30.09.2023
"Игра окончена": в США рассказали о роковой ошибке Киева
Украина обречена на еще большую потерю территорий, поскольку продолжает во всем повиноваться Западу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:52
2023-09-30T09:52
2023-09-30T09:52
в мире
украина
киев
россия
скотт риттер
владимир путин
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Украина обречена на еще большую потерю территорий, поскольку продолжает во всем повиноваться Западу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Midwestern Marx."Они (представители Украины. – Прим. ред.) приехали в Турцию. <…> Там была встреча, где они договорились об условиях урегулирования конфликта. Россия предложила им отличные условия. <…> Но НАТО и Запад не разрешили им пойти на это. <…> В итоге сейчас уже потеряны территории", – отметил он.Риттер подчеркнул, что, так как Киев не выполняет условия проекта стамбульского договора по украинскому урегулированию, страна рискует потерять Харьков, Сумы, Днепропетровск, Николаев и Одессу."Игра окончена, Украина. Вы подписали себе смертельный приговор. Вы могли остаться нетронутыми, если бы подписали и выполняли стамбульские соглашения", – заключил эксперт.В июне президент России Владимир Путин представил африканской делегации подготовленный весной 2022 года проект стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В нем, как заявил президент, было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава. Российский лидер тогда напомнил, что после того, как Россия отвела войска от Киева, украинские власти отказались от этого соглашения.
https://ria.ru/20230929/oruzhie-1899568929.html
https://ria.ru/20230929/zelenskiy-1899486425.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, россия, скотт риттер, владимир путин, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, НАТО
"Игра окончена": в США рассказали о роковой ошибке Киева
Экс-разведчик Риттер: Украина потеряет множество городов из-за давления Запада