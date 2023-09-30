https://ria.ru/20230930/goroda-1899599677.html

"Игра окончена": в США рассказали о роковой ошибке Киева

"Игра окончена": в США рассказали о роковой ошибке Киева - РИА Новости, 30.09.2023

"Игра окончена": в США рассказали о роковой ошибке Киева

Украина обречена на еще большую потерю территорий, поскольку продолжает во всем повиноваться Западу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:52

2023-09-30T09:52

2023-09-30T09:52

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скотт риттер

владимир путин

нато

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МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Украина обречена на еще большую потерю территорий, поскольку продолжает во всем повиноваться Западу, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Midwestern Marx."Они (представители Украины. – Прим. ред.) приехали в Турцию. <…> Там была встреча, где они договорились об условиях урегулирования конфликта. Россия предложила им отличные условия. <…> Но НАТО и Запад не разрешили им пойти на это. <…> В итоге сейчас уже потеряны территории", – отметил он.Риттер подчеркнул, что, так как Киев не выполняет условия проекта стамбульского договора по украинскому урегулированию, страна рискует потерять Харьков, Сумы, Днепропетровск, Николаев и Одессу."Игра окончена, Украина. Вы подписали себе смертельный приговор. Вы могли остаться нетронутыми, если бы подписали и выполняли стамбульские соглашения", – заключил эксперт.В июне президент России Владимир Путин представил африканской делегации подготовленный весной 2022 года проект стамбульского договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В нем, как заявил президент, было прописано все: от количества вооруженных сил до единиц боевой техники и личного состава. Российский лидер тогда напомнил, что после того, как Россия отвела войска от Киева, украинские власти отказались от этого соглашения.

https://ria.ru/20230929/oruzhie-1899568929.html

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в мире, украина, киев, россия, скотт риттер, владимир путин, нато