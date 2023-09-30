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ЛДПР выступила за присвоение Донецку и Луганску звания "Город-герой СВО" - РИА Новости, 30.09.2023
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11:53 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/gorod-geroy-1899611644.html
ЛДПР выступила за присвоение Донецку и Луганску звания "Город-герой СВО"
ЛДПР выступила за присвоение Донецку и Луганску звания "Город-герой СВО" - РИА Новости, 30.09.2023
ЛДПР выступила за присвоение Донецку и Луганску звания "Город-герой СВО"
ЛДПР выступает за присвоение Донецку и Луганску почётного звания – Город-герой специальной военной операции, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:53
2023-09-30T11:53
лдпр
донецк
луганск
леонид слуцкий (политик)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ЛДПР выступает за присвоение Донецку и Луганску почётного звания – Город-герой специальной военной операции, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в телеграм-канале. "Мы выступаем за присвоение Донецку и Луганску почётного звания – Город-герой специальной военной операции", - написал Слуцкий. Ранее Слуцкий и депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции".
донецк
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лдпр, донецк, луганск, леонид слуцкий (политик)
ЛДПР, Донецк, Луганск, Леонид Слуцкий (политик)
ЛДПР выступила за присвоение Донецку и Луганску звания "Город-герой СВО"

Партия ЛДПР выступила за присвоение Донецку и Луганску звания "Город-герой СВО"

© РИА НовостиМурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке
Мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке
© РИА Новости
Мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ЛДПР выступает за присвоение Донецку и Луганску почётного звания – Город-герой специальной военной операции, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в телеграм-канале.
"Мы выступаем за присвоение Донецку и Луганску почётного звания – Город-герой специальной военной операции", - написал Слуцкий.
Ранее Слуцкий и депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции".
"Вместе": мероприятия в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанк

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанк

В "Артеке" прошла акция, посвященная первой годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму

В "Артеке" прошла акция, посвященная первой годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
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2 из 12
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанк

На площади перед корпусом "Вожатый" артековцы выстроились и создали надпись: "День воссоединения 30.09.23" и растянули полотнище российского триколора.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму

На площади перед корпусом "Вожатый" артековцы выстроились и создали надпись: "День воссоединения 30.09.23" и растянули полотнище российского триколора.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
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3 из 12
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанк

В мероприятии приняли участие более двух тысяч артековцев и вожатых из всех регионов.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму

В мероприятии приняли участие более двух тысяч артековцев и вожатых из всех регионов.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанк

Картина получилась размером 1380 квадратных метров.

Вожатые принимают участие в акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму

Картина получилась размером 1380 квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
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5 из 12
© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек" | Перейти в медиабанк

Всего в "Артеке" за последние девять лет побывали 3707 детей из новых субъектов.

Участники акции, посвященной Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, на территории Международного детского центра Артек в Крыму

Всего в "Артеке" за последние девять лет побывали 3707 детей из новых субъектов.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
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6 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта в московском Музее Победы.

Торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам новых регионов в рамках празднования Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе

Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта в московском Музее Победы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Мероприятие состоялось в Зале Славы.

Торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам новых регионов в рамках празднования Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе

Мероприятие состоялось в Зале Славы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Паспорта вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов.

Торжественная церемония вручения паспортов молодым гражданам новых регионов в рамках празднования Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе

Паспорта вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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9 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

После торжественного вручения паспортов, школьники посетили фотовыставку "#ВМЕСТЕ".

Молодые граждане новых регионов на торжественной церемонии вручения им паспортов Российской Федерации в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе

После торжественного вручения паспортов, школьники посетили фотовыставку "#ВМЕСТЕ".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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10 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На ней представили более 50 снимков, рассказывающих о становлении мирной жизни в новых регионах.

Фотовыставка #ВМЕСТЕ в рамках празднования Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе

На ней представили более 50 снимков, рассказывающих о становлении мирной жизни в новых регионах.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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11 из 12
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Каждому из четырех субъектов посвятили отдельный раздел.

Посетитель на фотовыставке #ВМЕСТЕ в рамках празднования Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией в Зале воинской Славы Музея Победы на Поклонной горе

Каждому из четырех субъектов посвятили отдельный раздел.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12

День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
1 из 12

В "Артеке" прошла акция, посвященная первой годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
2 из 12

На площади перед корпусом "Вожатый" артековцы выстроились и создали надпись: "День воссоединения 30.09.23" и растянули полотнище российского триколора.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
3 из 12

В мероприятии приняли участие более двух тысяч артековцев и вожатых из всех регионов.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
4 из 12

Картина получилась размером 1380 квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
5 из 12

Всего в "Артеке" за последние девять лет побывали 3707 детей из новых субъектов.

© РИА Новости / Пресс-служба МДЦ "Артек"
Перейти в медиабанк
6 из 12

Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта в московском Музее Победы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
7 из 12

Мероприятие состоялось в Зале Славы.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
8 из 12

Паспорта вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
9 из 12

После торжественного вручения паспортов, школьники посетили фотовыставку "#ВМЕСТЕ".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
10 из 12

На ней представили более 50 снимков, рассказывающих о становлении мирной жизни в новых регионах.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Каждому из четырех субъектов посвятили отдельный раздел.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
ЛДПРДонецкЛуганскЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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