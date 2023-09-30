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ЛДПР выступила за присвоение Донецку и Луганску звания "Город-герой СВО"

ЛДПР выступила за присвоение Донецку и Луганску звания "Город-герой СВО" - РИА Новости, 30.09.2023

ЛДПР выступила за присвоение Донецку и Луганску звания "Город-герой СВО"

ЛДПР выступает за присвоение Донецку и Луганску почётного звания – Город-герой специальной военной операции, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T11:53

2023-09-30T11:53

2023-09-30T11:53

лдпр

донецк

луганск

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ЛДПР выступает за присвоение Донецку и Луганску почётного звания – Город-герой специальной военной операции, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в телеграм-канале. "Мы выступаем за присвоение Донецку и Луганску почётного звания – Город-герой специальной военной операции", - написал Слуцкий. Ранее Слуцкий и депутаты фракции внесли в Госдуму законопроект об учреждении звания "Город-герой специальной военной операции".

донецк

луганск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лдпр, донецк, луганск, леонид слуцкий (политик)