Партия ЛДПР выступила за присвоение Донецку и Луганску звания "Город-герой СВО"
День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября.
День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября.
В "Артеке" прошла акция, посвященная первой годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
В "Артеке" прошла акция, посвященная первой годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
На площади перед корпусом "Вожатый" артековцы выстроились и создали надпись: "День воссоединения 30.09.23" и растянули полотнище российского триколора.
На площади перед корпусом "Вожатый" артековцы выстроились и создали надпись: "День воссоединения 30.09.23" и растянули полотнище российского триколора.
В мероприятии приняли участие более двух тысяч артековцев и вожатых из всех регионов.
В мероприятии приняли участие более двух тысяч артековцев и вожатых из всех регионов.
Картина получилась размером 1380 квадратных метров.
Картина получилась размером 1380 квадратных метров.
Всего в "Артеке" за последние девять лет побывали 3707 детей из новых субъектов.
Всего в "Артеке" за последние девять лет побывали 3707 детей из новых субъектов.
Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта в московском Музее Победы.
Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта в московском Музее Победы.
Паспорта вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов.
Паспорта вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов.
После торжественного вручения паспортов, школьники посетили фотовыставку "#ВМЕСТЕ".
После торжественного вручения паспортов, школьники посетили фотовыставку "#ВМЕСТЕ".
На ней представили более 50 снимков, рассказывающих о становлении мирной жизни в новых регионах.
На ней представили более 50 снимков, рассказывающих о становлении мирной жизни в новых регионах.
Каждому из четырех субъектов посвятили отдельный раздел.
Каждому из четырех субъектов посвятили отдельный раздел.
День воссоединения новых регионов с Россией будет отмечаться 30 сентября.
В "Артеке" прошла акция, посвященная первой годовщине вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
На площади перед корпусом "Вожатый" артековцы выстроились и создали надпись: "День воссоединения 30.09.23" и растянули полотнище российского триколора.
В мероприятии приняли участие более двух тысяч артековцев и вожатых из всех регионов.
Картина получилась размером 1380 квадратных метров.
Всего в "Артеке" за последние девять лет побывали 3707 детей из новых субъектов.
Двадцать школьников из ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей получили российские паспорта в московском Музее Победы.
Паспорта вручили директор Музея Победы Александр Школьник и депутат Госдумы Сергей Колунов.
После торжественного вручения паспортов, школьники посетили фотовыставку "#ВМЕСТЕ".
На ней представили более 50 снимков, рассказывающих о становлении мирной жизни в новых регионах.
Каждому из четырех субъектов посвятили отдельный раздел.