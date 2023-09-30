https://ria.ru/20230930/gorlovka-1899622955.html

В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница

В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница - РИА Новости, 30.09.2023

В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница

Мирная жительница пострадала в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в своем РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T13:46

2023-09-30T13:46

2023-09-30T13:46

специальная военная операция на украине

украина

горловка

донецк

иван приходько

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка шахты им. В. И. Ленина (Центрально-Городской район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранена мирная горловчанка", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230930/pravitelstvo-1899616588.html

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Варвара Скокшина

украина, горловка, донецк, иван приходько, стирол, происшествия