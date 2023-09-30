https://ria.ru/20230930/gorlovka-1899622955.html
В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница
В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница - РИА Новости, 30.09.2023
В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница
Мирная жительница пострадала в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в своем РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T13:46
2023-09-30T13:46
2023-09-30T13:46
специальная военная операция на украине
украина
горловка
донецк
иван приходько
стирол
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Центрально-Городского района Горловки со стороны украинских войск, сообщает мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "Вследствие обстрела поселка шахты им. В. И. Ленина (Центрально-Городской район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранена мирная горловчанка", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230930/pravitelstvo-1899616588.html
украина
горловка
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, горловка, донецк, иван приходько, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Горловка, Донецк, Иван Приходько, Стирол, Происшествия
В Горловке при обстреле пострадала мирная жительница
В Горловке при обстреле со стороны ВСУ пострадала мирная жительница