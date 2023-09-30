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Жители Горловки поблагодарили Кузбасс за поддержку - РИА Новости, 30.09.2023
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13:02 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/gorlovka-1899618873.html
Жители Горловки поблагодарили Кузбасс за поддержку
Жители Горловки поблагодарили Кузбасс за поддержку - РИА Новости, 30.09.2023
Жители Горловки поблагодарили Кузбасс за поддержку
Жители Горловки благодарят кузбассовцев за поддержку в день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T13:02
2023-09-30T13:02
горловка
донецкая народная республика
россия
сергей цивилев
сергей третьяков
вооруженные силы украины
общество
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КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Жители Горловки благодарят кузбассовцев за поддержку в день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Жители Горловки благодарят кузбассовцев за поддержку в день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. С момента подписания 12 июня 2022 года Соглашения о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией города Горловка (ДНР) регион-шеф помогает прифронтовому городу в социально значимых сферах", – говорится в сообщении. "Горловка – шахтерский город-труженик. Его жители постоянно находятся под обстрелами ВСУ, но даже в этих условиях стараются вернуть привычный ритм жизни. Специалисты из Кузбасса делают все возможное и порой – невозможное, чтобы помочь в восстановлении инфраструктуры города, сделать жизнь людей там более комфортной. В Горловку регулярно выезжают бригады кузбасских медиков, коммунальщиков, строителей, дорожников. Мы своих не бросаем!" – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что Кузбасс обеспечил Горловку несколькими десятками единиц техники: тракторами, автобусами, экскаваторами, погрузчиками, бульдозерами, автокранами, самосвалами, дорожной уборочной техникой, бурами. Их используют в повседневной деятельности коммунальные предприятия. "Хотелось бы поблагодарить шеф-регион Кузбасс и лично губернатора за оказанную помощь нашим предприятиям: по поставке коммунальной техники, дорожно-строительной техники", – приводятся в сообщении слова директора МУП "Простор" Горловки Сергея Третьякова. Больницы и поликлиники Горловки обеспечены высокотехнологичным специализированным оборудованием. Это рентгеновские установки, аппараты ИВЛ, УЗИ, маммограф, томограф, аквадистилляторы, стерилизаторы, гастрофиброскоп, стоматологическое и физиотерапевтическое оборудование. С осени 2022 года в горловских больницах несут вахту врачи из Кузбасса. Сейчас кузбасские строители завершают капитальный ремонт двух медучреждений. "В связи с годовщиной воссоединения Донбасса с Россией мы хотим выразить огромную благодарность нашему куратору города — Кузбассу. Спасибо Сергею Евгеньевичу Цивилеву, который приезжает в город и всегда заходит к раненым, всегда поддерживает их словом, привозит ценные подарки, поддерживает нас, как коллег, и, конечно, проведывает, как работают здесь его специалисты", – рассказала главный врач горбольницы № 2 Горловки Нелля Якуненко. За полтора года школы Горловки регион-шеф обеспечил металлодетекторами, оборудованием для учебных классов, компьютерами и учебниками. Сейчас кузбасские специалисты капитально ремонтируют Горловскую коррекционную школу, пострадавшую в результате обстрелов ВСУ. В числе наиболее важных проектов – поставка нового водогрейного котла для одной из городских котельных, восстановление восьми крупных объектов сетей водоснабжения, трех объектов сетей теплоснабжения, ремонт и оснащение двух офисных помещений МФЦ, поставка, монтаж и пусконаладка асфальтового завода, бетонного завода.
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горловка, донецкая народная республика, россия, сергей цивилев, сергей третьяков, вооруженные силы украины, общество
Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Цивилев, Сергей Третьяков, Вооруженные силы Украины, Общество
Жители Горловки поблагодарили Кузбасс за поддержку

В Горловке поблагодарили Кузбасс за поддержку в День воссоединения с Россией

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкВъезд в город Горловка
Въезд в город Горловка - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Въезд в город Горловка. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Жители Горловки благодарят кузбассовцев за поддержку в день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области.
"Жители Горловки благодарят кузбассовцев за поддержку в день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. С момента подписания 12 июня 2022 года Соглашения о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией города Горловка (ДНР) регион-шеф помогает прифронтовому городу в социально значимых сферах", – говорится в сообщении.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной воссоединения с Россией
10:03
"Горловка – шахтерский город-труженик. Его жители постоянно находятся под обстрелами ВСУ, но даже в этих условиях стараются вернуть привычный ритм жизни. Специалисты из Кузбасса делают все возможное и порой – невозможное, чтобы помочь в восстановлении инфраструктуры города, сделать жизнь людей там более комфортной. В Горловку регулярно выезжают бригады кузбасских медиков, коммунальщиков, строителей, дорожников. Мы своих не бросаем!" – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что Кузбасс обеспечил Горловку несколькими десятками единиц техники: тракторами, автобусами, экскаваторами, погрузчиками, бульдозерами, автокранами, самосвалами, дорожной уборочной техникой, бурами. Их используют в повседневной деятельности коммунальные предприятия.
"Хотелось бы поблагодарить шеф-регион Кузбасс и лично губернатора за оказанную помощь нашим предприятиям: по поставке коммунальной техники, дорожно-строительной техники", – приводятся в сообщении слова директора МУП "Простор" Горловки Сергея Третьякова.
Больницы и поликлиники Горловки обеспечены высокотехнологичным специализированным оборудованием. Это рентгеновские установки, аппараты ИВЛ, УЗИ, маммограф, томограф, аквадистилляторы, стерилизаторы, гастрофиброскоп, стоматологическое и физиотерапевтическое оборудование. С осени 2022 года в горловских больницах несут вахту врачи из Кузбасса. Сейчас кузбасские строители завершают капитальный ремонт двух медучреждений.
"В связи с годовщиной воссоединения Донбасса с Россией мы хотим выразить огромную благодарность нашему куратору города — Кузбассу. Спасибо Сергею Евгеньевичу Цивилеву, который приезжает в город и всегда заходит к раненым, всегда поддерживает их словом, привозит ценные подарки, поддерживает нас, как коллег, и, конечно, проведывает, как работают здесь его специалисты", – рассказала главный врач горбольницы № 2 Горловки Нелля Якуненко.
За полтора года школы Горловки регион-шеф обеспечил металлодетекторами, оборудованием для учебных классов, компьютерами и учебниками. Сейчас кузбасские специалисты капитально ремонтируют Горловскую коррекционную школу, пострадавшую в результате обстрелов ВСУ.
В числе наиболее важных проектов – поставка нового водогрейного котла для одной из городских котельных, восстановление восьми крупных объектов сетей водоснабжения, трех объектов сетей теплоснабжения, ремонт и оснащение двух офисных помещений МФЦ, поставка, монтаж и пусконаладка асфальтового завода, бетонного завода.
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ГорловкаДонецкая Народная РеспубликаРоссияСергей ЦивилевСергей ТретьяковВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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