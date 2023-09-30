https://ria.ru/20230930/gorlovka-1899618873.html
Жители Горловки поблагодарили Кузбасс за поддержку
Жители Горловки поблагодарили Кузбасс за поддержку - РИА Новости, 30.09.2023
Жители Горловки поблагодарили Кузбасс за поддержку
Жители Горловки благодарят кузбассовцев за поддержку в день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T13:02
2023-09-30T13:02
2023-09-30T13:02
горловка
донецкая народная республика
россия
сергей цивилев
сергей третьяков
вооруженные силы украины
общество
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КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости. Жители Горловки благодарят кузбассовцев за поддержку в день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. "Жители Горловки благодарят кузбассовцев за поддержку в день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. С момента подписания 12 июня 2022 года Соглашения о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией города Горловка (ДНР) регион-шеф помогает прифронтовому городу в социально значимых сферах", – говорится в сообщении. "Горловка – шахтерский город-труженик. Его жители постоянно находятся под обстрелами ВСУ, но даже в этих условиях стараются вернуть привычный ритм жизни. Специалисты из Кузбасса делают все возможное и порой – невозможное, чтобы помочь в восстановлении инфраструктуры города, сделать жизнь людей там более комфортной. В Горловку регулярно выезжают бригады кузбасских медиков, коммунальщиков, строителей, дорожников. Мы своих не бросаем!" – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что Кузбасс обеспечил Горловку несколькими десятками единиц техники: тракторами, автобусами, экскаваторами, погрузчиками, бульдозерами, автокранами, самосвалами, дорожной уборочной техникой, бурами. Их используют в повседневной деятельности коммунальные предприятия. "Хотелось бы поблагодарить шеф-регион Кузбасс и лично губернатора за оказанную помощь нашим предприятиям: по поставке коммунальной техники, дорожно-строительной техники", – приводятся в сообщении слова директора МУП "Простор" Горловки Сергея Третьякова. Больницы и поликлиники Горловки обеспечены высокотехнологичным специализированным оборудованием. Это рентгеновские установки, аппараты ИВЛ, УЗИ, маммограф, томограф, аквадистилляторы, стерилизаторы, гастрофиброскоп, стоматологическое и физиотерапевтическое оборудование. С осени 2022 года в горловских больницах несут вахту врачи из Кузбасса. Сейчас кузбасские строители завершают капитальный ремонт двух медучреждений. "В связи с годовщиной воссоединения Донбасса с Россией мы хотим выразить огромную благодарность нашему куратору города — Кузбассу. Спасибо Сергею Евгеньевичу Цивилеву, который приезжает в город и всегда заходит к раненым, всегда поддерживает их словом, привозит ценные подарки, поддерживает нас, как коллег, и, конечно, проведывает, как работают здесь его специалисты", – рассказала главный врач горбольницы № 2 Горловки Нелля Якуненко. За полтора года школы Горловки регион-шеф обеспечил металлодетекторами, оборудованием для учебных классов, компьютерами и учебниками. Сейчас кузбасские специалисты капитально ремонтируют Горловскую коррекционную школу, пострадавшую в результате обстрелов ВСУ. В числе наиболее важных проектов – поставка нового водогрейного котла для одной из городских котельных, восстановление восьми крупных объектов сетей водоснабжения, трех объектов сетей теплоснабжения, ремонт и оснащение двух офисных помещений МФЦ, поставка, монтаж и пусконаладка асфальтового завода, бетонного завода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, россия, сергей цивилев, сергей третьяков, вооруженные силы украины, общество
Горловка, Донецкая Народная Республика, Россия, Сергей Цивилев, Сергей Третьяков, Вооруженные силы Украины, Общество
КЕМЕРОВО, 30 сен – РИА Новости.
Жители Горловки благодарят кузбассовцев за поддержку в день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщает пресс-служба
правительства Кемеровской области.
"Жители Горловки благодарят кузбассовцев за поддержку в день воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией. С момента подписания 12 июня 2022 года Соглашения о сотрудничестве между правительством Кузбасса и администрацией города Горловка (ДНР) регион-шеф помогает прифронтовому городу в социально значимых сферах", – говорится в сообщении.
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"Горловка – шахтерский город-труженик. Его жители постоянно находятся под обстрелами ВСУ
, но даже в этих условиях стараются вернуть привычный ритм жизни. Специалисты из Кузбасса делают все возможное и порой – невозможное, чтобы помочь в восстановлении инфраструктуры города, сделать жизнь людей там более комфортной. В Горловку регулярно выезжают бригады кузбасских медиков, коммунальщиков, строителей, дорожников. Мы своих не бросаем!" – цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева
.
Уточняется, что Кузбасс обеспечил Горловку несколькими десятками единиц техники: тракторами, автобусами, экскаваторами, погрузчиками, бульдозерами, автокранами, самосвалами, дорожной уборочной техникой, бурами. Их используют в повседневной деятельности коммунальные предприятия.
"Хотелось бы поблагодарить шеф-регион Кузбасс и лично губернатора за оказанную помощь нашим предприятиям: по поставке коммунальной техники, дорожно-строительной техники", – приводятся в сообщении слова директора МУП "Простор" Горловки Сергея Третьякова
.
Больницы и поликлиники Горловки обеспечены высокотехнологичным специализированным оборудованием. Это рентгеновские установки, аппараты ИВЛ, УЗИ, маммограф, томограф, аквадистилляторы, стерилизаторы, гастрофиброскоп, стоматологическое и физиотерапевтическое оборудование. С осени 2022 года в горловских больницах несут вахту врачи из Кузбасса. Сейчас кузбасские строители завершают капитальный ремонт двух медучреждений.
"В связи с годовщиной воссоединения Донбасса
с Россией мы хотим выразить огромную благодарность нашему куратору города — Кузбассу. Спасибо Сергею Евгеньевичу Цивилеву, который приезжает в город и всегда заходит к раненым, всегда поддерживает их словом, привозит ценные подарки, поддерживает нас, как коллег, и, конечно, проведывает, как работают здесь его специалисты", – рассказала главный врач горбольницы № 2 Горловки Нелля Якуненко.
За полтора года школы Горловки регион-шеф обеспечил металлодетекторами, оборудованием для учебных классов, компьютерами и учебниками. Сейчас кузбасские специалисты капитально ремонтируют Горловскую коррекционную школу, пострадавшую в результате обстрелов ВСУ.
В числе наиболее важных проектов – поставка нового водогрейного котла для одной из городских котельных, восстановление восьми крупных объектов сетей водоснабжения, трех объектов сетей теплоснабжения, ремонт и оснащение двух офисных помещений МФЦ, поставка, монтаж и пусконаладка асфальтового завода, бетонного завода.
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