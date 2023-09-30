https://ria.ru/20230930/germaniya-1899556135.html

Немцы вспоминают, что не являются частью Запада

Немцы вспоминают, что не являются частью Запада - РИА Новости, 30.09.2023

Немцы вспоминают, что не являются частью Запада

Вместо того чтобы поддерживать политику Байдена по целенаправленному разделению Евразии, Германия в отношениях с Россией должна брать пример с Венгрии и Сербии, РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:00

2023-09-30T08:00

2023-09-30T08:08

аналитика

германия

россия

бавария

христианско-социальный союз

хдс/хсс

нато

альтернатива для германии (партия)

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Вместо того чтобы поддерживать политику Байдена по целенаправленному разделению Евразии, Германия в отношениях с Россией должна брать пример с Венгрии и Сербии, да и вообще ей неплохо бы получить статус наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества… Именно это сейчас предлагает самая популярная партия в Германии. Но обо всем по порядку.Через неделю в крупнейшей германской земле Баварии пройдут выборы в местный ландтаг — событие важное, но все-таки лишь для Германии. Тем более что особых сенсаций не ожидается, потому что главная неожиданность случилась пять лет назад — на предыдущих выборах, когда неизменно правящий Баварией Христианско-социальный союз получил всего 37 процентов голосов и, чтобы остаться у власти, был вынужден взять в коалицию тоже консервативную, но менее системную партию "Свободные избиратели". Ее лидера — и заместителя премьер-министра Баварии — Хуберта Айвангера в ходе нынешней кампании пытались скинуть с корабля истории (обвинив в антисемитизме в его школьные годы), но он удержался, и теперь коалиция ХСС с "избирателями" имеет все шансы остаться у власти. Да, ХСС может получить еще меньше, чем в 2018-м, но сейчас ей точно не до жиру. Однако баварские выборы интересны не результатом, а тем, с чем на них идет одна из главных немецких партий. Речь об "Альтернативе для Германии" — а она выдвигает воистину революционные для Германии лозунги.Ее, кстати, уже давно можно называть не "одной из партий", а одной из двух "главных партий". Ее рейтинги в последние годы все чаще превышают 20 процентов — сейчас 22 процента избирателей. Впереди нее только ХДС-ХСС, у которой 27 процентов. Но дело в том, что ХДС и ХСС это разные, хотя и братские партии (ХСС действует только в Баварии, где нет отделения ХДС), так что если брать рейтинги отдельных партий, то получится, что АдГ уже сравнялась с ХДС и является одной из двух основных немецких партий. При этом ее все еще пытаются изолировать и маргинализировать, то есть не пускать к власти ни на каком уровне, ради чего все остальные партии отказываются вступать с ней в коалиции. Это крайне опасная для системных партий стратегия, потому что избиратели, видя, как изолируют конкретную партию, все больше склоняются к ее поддержке. Рано или поздно рейтинг АдГ вырастет настолько (скажем, до 30 процентов), что ее уже невозможно будет обойти, потому что она станет не просто самой популярной партией Германии — без нее невозможно будет составить никакие коалиции (если, конечно, не записать в них вообще все остальные партии, кроме левых, но такая анти-АдГ коалиция окажется абсолютно неработоспособной).И пока что у системных партий есть запас времени: следующие выборы пройдут через два года, и до них "Альтернатива" не успеет так сильно вырасти (хотя она очень быстро набирает популярность с начала десятилетия). Однако уже сейчас необходимо обращать внимание на то, что предлагает эта партия, о чем говорят ее лидеры, — и тут как раз очень важны нынешние баварские выборы.Все помнят, что АдГ — это партия евроскептиков и сторонников ограничения миграции. Данный штамп уже устоялся за десять лет ее существования. В последние годы АдГ постоянно обвиняли в пророссийской позиции — и еще до начала СВО она действительно выступала против санкций в отношении России, а также за меньшую ориентацию на США. Однако изначально АдГ, несмотря на весь свой евроскептицизм, не была ни против НАТО, ни против ЕС (его предлагалось просто реформировать в сторону укрепления полномочий национальных властей). Но сейчас программные документы баварского отделения АдГ звучат совсем иначе.Бавария должна быть "наводчиком мостов между Востоком и Западом, а не поддерживать односторонние интересы США и геополитику Байдена для целенаправленного раздела Евразии", а ответственность за войну на Украине несут США и в первую очередь американский президент Джо Байден. Баварии предлагается "брать пример с Венгрии и Сербии" и использовать для контактов с Россией "налаженные каналы общения с давними российскими партнерами"."Ни одно западное региональное отделение АдГ никогда не выступало на стороне России столь явно", — ужасается изучившее партийные документы издание Correctiv. По сути, баварское отделение партии хочет проводить "собственную политику относительно России через голову федерального правительства", возмущается Correctiv. Но дело в том, что подобные тезисы уже просочились и в общепартийную программу АдГ на выборах в Европарламент следующей весной.Например, из программы полностью исчезло упоминание НАТО (раньше партия называла ее "краеугольным камнем трансатлантической архитектуры безопасности, важнейшим якорем которой является альянс с США"), а про ЕС говорится, что его "необходимо преодолеть". Германии предлагается "стремиться получить статус страны-наблюдателя в Шанхайской организации сотрудничества", а также "совместно работать с руководимым Москвой Евразийским экономическим союзом". Причиной конфликта на Украине названо "доминирование внеевропейских великих сил", несущих ответственность за то, что "государства Европы были втянуты в конфликт", который "диаметрально противоположен плодотворным торговым отношениям в Европейско-Азиатском регионе".Напуганное издание Correctiv пишет, что "такое изменение внешней политики партии является уникальным в партийной истории Германии": "Никогда прежде в Федеративной Республике партия, которая до сих пор называет себя общегражданской, не разрывала своих связей с Западом и не переориентировала свою внешнюю политику на Москву". И упрекает АдГ в том, что другие партии после начала конфликта на Украине пересмотрели свои надежды на "политику разрядки", на "изменения через торговлю" и выступают за изоляцию и сдерживание Москвы. А АдГ не только "не приняла участия в этом изменении курса, но даже усилила свое сближение с Россией", хотя другие европейские правые (например, "Братья Италии" и их лидер — новый итальянский премьер Джорджия Мелони) "явно встали на сторону Украины".Выходит, что "АдГ начинает превращаться в партию антиатлантическую и евразийскую", сетует Correctiv, предсказывая, что, когда последние "немногие критические голоса в партии", выступающие за традиционную послевоенную "привязку Германии к Западу" и западным институтам, скоро замолкнут, АдГ окончательно станет пророссийской силой, которая хочет "привести Европу и Германию вместе с Китаем и Россией к многополярному миру".Тут даже и комментировать нечего — настолько хороши выводы. Да, в Германии растет влияние тех сил — формально пока еще несистемных и антисистемных, — которые выступают за освобождение от англосаксонского диктата и контроля, за самостоятельную, прогерманскую политику, за евразийскую ориентацию. Можно шельмовать их, называть прорусскими и даже "полезными идиотами" и "агентами Путина" — это ничего не изменит и не отменит того факта, что процесс деатлантизации Германии уже идет. Пока что в сознании немалой части избирателей и политике набирающей популярность АдГ, но сам вектор движения понятен и естественен.Германия до середины прошлого века не считала себя ни частью Запада, ни частью Востока — и это понимание начинает возвращаться к задумывающимся о будущем собственного народа немцам. Которые хотят повернуть свой взгляд на Восток — к России и Китаю — не потому, что хотят стать его частью, а потому, что хотят освободиться от зависимости от Запада. Искусственной (подчиненной) частью которого Германия скоро — по историческим меркам — перестанет быть.

https://ria.ru/20230923/frg-1898186334.html

https://ria.ru/20230906/argument-1894506766.html

https://ria.ru/20230829/politiki-1892800415.html

https://ria.ru/20230912/frg-1895859830.html

https://ria.ru/20230416/miting-1865686641.html

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Петр Акопов https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg

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аналитика, германия, россия, бавария, христианско-социальный союз, хдс/хсс, нато, альтернатива для германии (партия)