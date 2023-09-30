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Экс-премьер Словакии раскритиковал поставки оружия Киеву - РИА Новости, 30.09.2023
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02:21 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/fitso-1899579497.html
Экс-премьер Словакии раскритиковал поставки оружия Киеву
Экс-премьер Словакии раскритиковал поставки оружия Киеву - РИА Новости, 30.09.2023
Экс-премьер Словакии раскритиковал поставки оружия Киеву
Экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что передача оружия Киеву приносит только убийства, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T02:21
2023-09-30T02:21
в мире
словакия
роберт фицо
нато
киев
украина
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что передача оружия Киеву приносит только убийства, сообщает газета Telegraph. Лидеры НАТО утвердили в конце июня прошлого года на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. Согласно этим планам, на восточном флаге альянса численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек. "Вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств", - приводит газета слова Фицо. Он призвал к немедленному проведению мирных переговоров. Согласно газете, экс-премьер также заявил о желании положить конец санкциям против России, которые, по его мнению, привели к ухудшению экономической ситуации в Словакии. Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%.
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899450735.html
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в мире, словакия, роберт фицо, нато, киев, украина
В мире, Словакия, Роберт Фицо, НАТО, Киев, Украина
Экс-премьер Словакии раскритиковал поставки оружия Киеву

Экс-премьер Словакии Фицо: накачивание Украины оружием приносит лишь убийства

© VLADIMIR SIMICEKЛидер партии Smer Роберт Фицо
Лидер партии Smer Роберт Фицо
© VLADIMIR SIMICEK
Лидер партии Smer Роберт Фицо. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что передача оружия Киеву приносит только убийства, сообщает газета Telegraph.
Лидеры НАТО утвердили в конце июня прошлого года на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. Согласно этим планам, на восточном флаге альянса численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек.
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"Вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств", - приводит газета слова Фицо.
Он призвал к немедленному проведению мирных переговоров. Согласно газете, экс-премьер также заявил о желании положить конец санкциям против России, которые, по его мнению, привели к ухудшению экономической ситуации в Словакии.
Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%.
Мужчина во время голосования на парламентских выборов в Словакии - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
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