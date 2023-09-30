https://ria.ru/20230930/fitso-1899579497.html

Экс-премьер Словакии раскритиковал поставки оружия Киеву

Экс-премьер Словакии раскритиковал поставки оружия Киеву - РИА Новости, 30.09.2023

Экс-премьер Словакии раскритиковал поставки оружия Киеву

Экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что передача оружия Киеву приносит только убийства, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T02:21

2023-09-30T02:21

2023-09-30T02:21

в мире

словакия

роберт фицо

нато

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1898885081_0:113:3072:1841_1920x0_80_0_0_067145a6c662a045773ac574936405e1.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Экс-премьер Словакии, глава крупной оппозиционной партии Smer Роберт Фицо заявил, что передача оружия Киеву приносит только убийства, сообщает газета Telegraph. Лидеры НАТО утвердили в конце июня прошлого года на саммите в Мадриде новую стратегическую концепцию альянса до 2030 года. Согласно этим планам, на восточном флаге альянса численность сил высокой готовности будет увеличена до 300 тысяч человек. "Вооружение Украины не приносит ничего, кроме убийств", - приводит газета слова Фицо. Он призвал к немедленному проведению мирных переговоров. Согласно газете, экс-премьер также заявил о желании положить конец санкциям против России, которые, по его мнению, привели к ухудшению экономической ситуации в Словакии. Досрочные парламентские выборы в Словакии состоятся 30 сентября. К участию в парламентских выборах допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не менее 5% голосов, коалициям - не менее 7%.

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899450735.html

https://ria.ru/20230930/parlament-1899175883.html

словакия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, роберт фицо, нато, киев, украина