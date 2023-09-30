https://ria.ru/20230930/finansirovanie-1899679222.html
Палата представителей одобрила финансирование властей США без помощи Киеву
Палата представителей одобрила финансирование властей США без помощи Киеву - РИА Новости, 01.10.2023
Палата представителей одобрила финансирование властей США без помощи Киеву
Палата представителей США одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий... РИА Новости, 01.10.2023
2023-09-30T21:54
2023-09-30T21:54
2023-10-01T05:41
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ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости. Палата представителей США одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий средства на поддержку Украины, трансляция голосования велась на канале C-Span.Уточняется, что инициативу поддержали 335 конгрессменов, против выступил 91. Таким образом, проект получил необходимые для принятия две трети голосов.Теперь правительство США получило шанс избежать надвигающегося "шатдауна", который при отсутствии консенсуса в конгрессе наступит уже с 1 октября.Инициативу также должен одобрить сенат. Если это случится, проект отправят на подпись президенту США Джо Байдену, который формально должен успеть одобрить его до 00:00 воскресенья (7:00 мск)."Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет. Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, призванные предотвратить такое развитие событий. Кроме того, они хотят выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета на 2024 финансовый год.Тем не менее перспектив согласовать один из вариантов в срок мало: этому препятствуют разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвиняет республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов заявили, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.
https://ria.ru/20230927/usa-1898883190.html
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в мире, сша, украина, джо байден
В мире, США, Украина, Джо Байден
Палата представителей одобрила финансирование властей США без помощи Киеву
Палата представителей США одобрила финансирование властей без помощи Киеву
ВАШИНГТОН, 30 сен — РИА Новости.
Палата представителей США одобрила предложенный Республиканской партией проект продолжения финансирования правительства сроком на 45 дней, не включающий средства на поддержку Украины, трансляция голосования велась на канале C-Span
.
Уточняется, что инициативу поддержали 335 конгрессменов, против выступил 91. Таким образом, проект получил необходимые для принятия две трети голосов.
Теперь правительство США получило шанс избежать надвигающегося "шатдауна", который при отсутствии консенсуса в конгрессе наступит уже с 1 октября.
Инициативу также должен одобрить сенат. Если это случится, проект отправят на подпись президенту США Джо Байдену
, который формально должен успеть одобрить его до 00:00 воскресенья (7:00 мск).
Спикер палаты представителей США ответил на вопрос о допсредствах для Киева
"Шатдаун", то есть приостановка деятельности федерального правительства, может наступить с 1 октября, если до тех пор конгресс не согласует новый бюджет. Обе палаты подготовили свои версии краткосрочного бюджета, призванные предотвратить такое развитие событий. Кроме того, они хотят выиграть время для продолжения переговоров по поводу полноценного бюджета на 2024 финансовый год.
Тем не менее перспектив согласовать один из вариантов в срок мало: этому препятствуют разногласия между администрацией США и законодателями как по объемам, так и по статьям финансирования. Белый дом обвиняет республиканцев в отказе идти на сотрудничество, а республиканское меньшинство в сенате и большинство в палате представителей не согласны с действиями властей, в том числе в решении пограничного кризиса.
Еще один камень преткновения — включение в бюджет средств для помощи Украине. Так, несколько конгрессменов заявили, что будут голосовать против принятия документа до тех пор, пока туда входят ассигнования киевскому режиму.
Палата представителей США одобрила помощь Украине отдельным законом