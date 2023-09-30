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Европа потерпела сокрушительное поражение в войне с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
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08:00 30.09.2023 (обновлено: 08:08 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html
Европа потерпела сокрушительное поражение в войне с Россией
Европа потерпела сокрушительное поражение в войне с Россией - РИА Новости, 30.09.2023
Европа потерпела сокрушительное поражение в войне с Россией
В Киев с особым предписанием отправились главы оборонных ведомств Европы — Британии и Франции, с флангов их поддержал генсек НАТО Столтенберг. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:00
2023-09-30T08:08
аналитика
европа
украина
себастьян лекорню
нато
министерство обороны сша
киев
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В Киев с особым предписанием отправились главы оборонных ведомств Европы — Британии и Франции, с флангов их поддержал генсек НАТО Столтенберг.Высокие официальные лица хотели своими глазами убедиться в "успешности контрнаступления", расспросить, как и чем в военном отношении снабжаются те, кто пытается вот уже который месяц прорвать хотя бы первую линию нашей обороны в зоне СВО.Натовцам, паспорт какой бы страны у них ни был в кармане, реально любопытно, как вся эта отправленная, чтобы изничтожить российских солдат, армада высокотехнологичных вооружений оказалась абсолютно бесполезной и бессмысленной, расщелканной на детальки, винтики и шпунтики. Многомиллиардная милитаристская Годзилла на что-то напоролась.А на что именно — и хотела делегация выяснить.Контрнаступление планировалось долго, упорно, в него вложились тем или иным образом полсотни стран — так называемая группа "Рамштайн", над планом химичили не самые последние дураки, а именно что специалисты. И такая промашка. Не коллективного Акелы, а непредставимо громадного западного ВПК.Промашка, как обычно, кроется в презрении к противнику (мы для них с самого первого плана "Барбаросса" — "колосс на глиняных ногах"): тыц САУ "Цезарь" с поддержкой танка "Леопард", он и развалится.Именно эта конструкция, концепция и идея легла в основу стратегии "Как нам разгромить русских".Все остальное было, если честно, делом техники — "мы плюем на их озабоченности собственной безопасностью, мы втравливаем в схватку Украину, охмуряя ту европейской мечтой о райском саде, — и дело в шляпе".Реальность, которая предстала буквально на днях, сильно отличается от штабных карт и телевизионной картинки.Скорее всего, киевские собеседники, публично демонстрируя готовность к штурму и натиску, кулуарно, но мягко, намекнули европейцам, что им с русскими воевать нечем. И снова попросили поддержать, помочь и одолжить.Ответ оказался очень неожиданным.Резюмировал переговоры французский министр обороны Себастьян Лекорню. Месье Лекорню привез в обозе топ-менеджент национального ВПК, чтобы услышать их оценки боеспособности Украины по всем параметрам.Видимо, то, что услышал Лекорню, его ошеломило настолько, что он сделал несколько заявлений сенсационного характера.Украине предстоит не получать вооружения безвозмездно и даром, а платить за поставки — если Киев хочет, чтобы поддержка продолжалась."Для нашего ВПК это отличная возможность для развития", — добавил министр. Когда его попросили уточнить, что он хочет этим сказать, Лекорню ответствовал, что ситуация, при которой армия Франции оголяется, не соответствует текущему моменту. Поставки будут, но за деньги. Завершая пассаж, министр извинился, но дал понять, что отныне дружба дружбой, а табачок врозь.Визит европейской военной делегации на Украину был обусловлен европейским прагматизмом. Можно думать об их технократах все, что мы хотим, но они не всегда зря просиживают штаны. Они отдают себе отчет в остроте момента и — пусть и вынужденно и не вслух — понимают и принимают оценку происходящего, которую дал Путин.За три недели до поездки высоких чинов в Киев российский президент по-военному четко и по-русски недвусмысленно заявил: "Это не пробуксовка — это провал".Собственно, там, где проваливается контрнаступление (которое готовилось и в штаб-квартире НАТО, и в Пентагоне, и еще как минимум в десятке секретных и сверхсекретных мест), там недалеко и до поражения. Проигрыша. Капитуляции. Уметь прикрепить картинку для телевидения, где европейцам рассказывают об "успехах украинской армии", — не то же самое, как прорвать хотя бы за первую линию русской обороны.Это совсем разные образы действия.Так что сейчас остается делать Европе?Либо, как вполне цинично выразился глава французского оборонного ведомства, начать продавать оружие Киеву, а дальше (после предоплаты и последующего полного расчета) пусть там разбираются с Россией сами. Вот как умеют — пусть так и воюют. Сколько погибнет — не наша проблема. Мы им продали "европейскую мечту", они ее купили. Мы поддержали их оружием и деньгами, ну а теперь лавка закрыта на переучет, банкомат тоже не работает.Этот вариант более вероятен, потому что сложно представить себе французов, забывших давно и в принципе, что такое защищать страну, сражающимися где-то в украинских степях за "свободу и прогресс".Но на Западе есть не только люди относительно здравомыслящие, наблюдаются и живущие до сих пор реваншем. Кто хочет отомстить за "дедушку в окопах Кенигсберга", кто за предка, прыгавшего по льду Березины.Европа проиграла России. Это, конечно, не новость. Новость в том, что она проиграла нашей стране позорно — не по очкам, не по решению судьи, а потому, что за нами оказалось абсолютно явное и никем уже не оспариваемое преимущество. СВО — это защита ценностей, главная из которых — жизнь. Мы пришли на помощь там, где нас хотели убить и уничтожить. Ну уж на этот раз урок должен быть усвоен. А если нет, то он будет повторен!
https://ria.ru/20230927/ukraina-1898877536.html
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аналитика, европа, украина, себастьян лекорню, нато, министерство обороны сша, киев
Аналитика, Европа, Украина, Себастьян Лекорню, НАТО, Министерство обороны США, Киев

Европа потерпела сокрушительное поражение в войне с Россией

CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України / Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України /
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
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Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
В Киев с особым предписанием отправились главы оборонных ведомств Европы — Британии и Франции, с флангов их поддержал генсек НАТО Столтенберг.
Высокие официальные лица хотели своими глазами убедиться в "успешности контрнаступления", расспросить, как и чем в военном отношении снабжаются те, кто пытается вот уже который месяц прорвать хотя бы первую линию нашей обороны в зоне СВО.
Танк Т-90М Прорыв в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Бьют глубоко. Зеленскому сообщили о катастрофе по всему фронту
27 сентября, 09:45
Натовцам, паспорт какой бы страны у них ни был в кармане, реально любопытно, как вся эта отправленная, чтобы изничтожить российских солдат, армада высокотехнологичных вооружений оказалась абсолютно бесполезной и бессмысленной, расщелканной на детальки, винтики и шпунтики. Многомиллиардная милитаристская Годзилла на что-то напоролась.
А на что именно — и хотела делегация выяснить.
Контрнаступление планировалось долго, упорно, в него вложились тем или иным образом полсотни стран — так называемая группа "Рамштайн", над планом химичили не самые последние дураки, а именно что специалисты. И такая промашка. Не коллективного Акелы, а непредставимо громадного западного ВПК.
Украинские и польские солдаты на танке Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Премьер Польши заявил о прекращении поставок оружия Украине
20 сентября, 22:24
Промашка, как обычно, кроется в презрении к противнику (мы для них с самого первого плана "Барбаросса" — "колосс на глиняных ногах"): тыц САУ "Цезарь" с поддержкой танка "Леопард", он и развалится.
Именно эта конструкция, концепция и идея легла в основу стратегии "Как нам разгромить русских".
Все остальное было, если честно, делом техники — "мы плюем на их озабоченности собственной безопасностью, мы втравливаем в схватку Украину, охмуряя ту европейской мечтой о райском саде, — и дело в шляпе".
Реальность, которая предстала буквально на днях, сильно отличается от штабных карт и телевизионной картинки.
Украинские военные в окопе - РИА Новости, 1920, 13.09.2023
Непреодолимо. В ВСУ пришли в ужас от ситуации на передовой
13 сентября, 13:52
Скорее всего, киевские собеседники, публично демонстрируя готовность к штурму и натиску, кулуарно, но мягко, намекнули европейцам, что им с русскими воевать нечем. И снова попросили поддержать, помочь и одолжить.
Ответ оказался очень неожиданным.
Резюмировал переговоры французский министр обороны Себастьян Лекорню. Месье Лекорню привез в обозе топ-менеджент национального ВПК, чтобы услышать их оценки боеспособности Украины по всем параметрам.
Видимо, то, что услышал Лекорню, его ошеломило настолько, что он сделал несколько заявлений сенсационного характера.
Украине предстоит не получать вооружения безвозмездно и даром, а платить за поставки — если Киев хочет, чтобы поддержка продолжалась.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
"Такого они не ожидали". На Западе оценили потери от сожженных "Леопардов"
6 сентября, 08:00
"Для нашего ВПК это отличная возможность для развития", — добавил министр. Когда его попросили уточнить, что он хочет этим сказать, Лекорню ответствовал, что ситуация, при которой армия Франции оголяется, не соответствует текущему моменту. Поставки будут, но за деньги. Завершая пассаж, министр извинился, но дал понять, что отныне дружба дружбой, а табачок врозь.
Визит европейской военной делегации на Украину был обусловлен европейским прагматизмом. Можно думать об их технократах все, что мы хотим, но они не всегда зря просиживают штаны. Они отдают себе отчет в остроте момента и — пусть и вынужденно и не вслух — понимают и принимают оценку происходящего, которую дал Путин.
Украинские солдаты запускают дрон - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
В ГУР Украины признали использование методики НАТО для атак по России
9 сентября, 01:55
За три недели до поездки высоких чинов в Киев российский президент по-военному четко и по-русски недвусмысленно заявил: "Это не пробуксовка — это провал".
Собственно, там, где проваливается контрнаступление (которое готовилось и в штаб-квартире НАТО, и в Пентагоне, и еще как минимум в десятке секретных и сверхсекретных мест), там недалеко и до поражения. Проигрыша. Капитуляции. Уметь прикрепить картинку для телевидения, где европейцам рассказывают об "успехах украинской армии", — не то же самое, как прорвать хотя бы за первую линию русской обороны.
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
В Киеве рассчитывают, что все же получат оружие от США по ленд-лизу
Вчера, 14:52
Это совсем разные образы действия.
Так что сейчас остается делать Европе?
Либо, как вполне цинично выразился глава французского оборонного ведомства, начать продавать оружие Киеву, а дальше (после предоплаты и последующего полного расчета) пусть там разбираются с Россией сами. Вот как умеют — пусть так и воюют. Сколько погибнет — не наша проблема. Мы им продали "европейскую мечту", они ее купили. Мы поддержали их оружием и деньгами, ну а теперь лавка закрыта на переучет, банкомат тоже не работает.
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Пушилин заявил, что интерес стран Европы к Киеву постепенно охладевает
22 сентября, 18:36
Этот вариант более вероятен, потому что сложно представить себе французов, забывших давно и в принципе, что такое защищать страну, сражающимися где-то в украинских степях за "свободу и прогресс".
Но на Западе есть не только люди относительно здравомыслящие, наблюдаются и живущие до сих пор реваншем. Кто хочет отомстить за "дедушку в окопах Кенигсберга", кто за предка, прыгавшего по льду Березины.
Европа проиграла России. Это, конечно, не новость. Новость в том, что она проиграла нашей стране позорно — не по очкам, не по решению судьи, а потому, что за нами оказалось абсолютно явное и никем уже не оспариваемое преимущество. СВО — это защита ценностей, главная из которых — жизнь. Мы пришли на помощь там, где нас хотели убить и уничтожить. Ну уж на этот раз урок должен быть усвоен. А если нет, то он будет повторен!
Киев - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
СМИ: Европа не сможет заменить США в вопросе поддержки Украины
12 сентября, 15:51
 
АналитикаЕвропаУкраинаСебастьян ЛекорнюНАТОМинистерство обороны СШАКиев
 
 
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