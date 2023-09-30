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В Ставрополе эвакуировали всех людей с аттракциона - РИА Новости, 30.09.2023
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00:21 30.09.2023 (обновлено: 07:15 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/evakuatsiya-1899574493.html
В Ставрополе эвакуировали всех людей с аттракциона
В Ставрополе эвакуировали всех людей с аттракциона - РИА Новости, 30.09.2023
В Ставрополе эвакуировали всех людей с аттракциона
Сотрудники МЧС РФ эвакуировали всех людей, застрявших на аттракционе в парке Ставрополя, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T00:21
2023-09-30T07:15
происшествия
ставрополь
россия
ставропольский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ эвакуировали всех людей, застрявших на аттракционе в парке Ставрополя, сообщается в Telegram-канале ведомства. Ранее МЧС сообщало, что 29 сентября в городском парке произошла аварийная остановка аттракциона, в результате чего с высоты 35 метров потребовалась эвакуация шести человек, в том числе семилетнего ребенка. Позже СУ СК России по Ставропольскому краю сообщил, что ведется проверка по факту аварийной остановки аттракциона. "Сотрудники МЧС России эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя. Медицинская помощь им не потребовалась", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230929/avariya-1899570106.html
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происшествия, ставрополь, россия, ставропольский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Россия, Ставропольский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В Ставрополе эвакуировали всех людей с аттракциона

МЧС: в парке Ставрополя эвакуировали всех людей, застрявших на аттракционе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС РФ
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Сотрудник МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сотрудники МЧС РФ эвакуировали всех людей, застрявших на аттракционе в парке Ставрополя, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Ранее МЧС сообщало, что 29 сентября в городском парке произошла аварийная остановка аттракциона, в результате чего с высоты 35 метров потребовалась эвакуация шести человек, в том числе семилетнего ребенка. Позже СУ СК России по Ставропольскому краю сообщил, что ведется проверка по факту аварийной остановки аттракциона.
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"Сотрудники МЧС России эвакуировали всех людей с аттракциона в парке Ставрополя. Медицинская помощь им не потребовалась", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияСтавропольРоссияСтавропольский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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