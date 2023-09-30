https://ria.ru/20230930/ekologiya-1899629469.html

Фадеев призвал к трезвости ума в решении вопросов экологии

Фадеев призвал к трезвости ума в решении вопросов экологии - РИА Новости, 30.09.2023

Фадеев призвал к трезвости ума в решении вопросов экологии

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал к трезвости ума в решении экологических... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:39

2023-09-30T14:39

2023-09-30T14:39

общество

россия

валерий фадеев

экология

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал к трезвости ума в решении экологических вопросов, поскольку большинство принимаемых мер - во многом имитация и способ наживы для бизнеса. "Большинство принимаемых мер - во многом имитация, во многом новые способы наживы … Нужно отталкиваться от почвы, от настоящих проблем. Призываю к трезвости ума", - сказал Фадеев в ходе круглого стола "Глобальное устойчивое развитие на период до и после 2030 года". Председатель СПЧ отметил, что состояние природы в большей степени зависит от крупного бизнеса, "финансистов и тех, кто определяет хозяйственную жизнь в мире", нежели от самого человека. При этом он подчеркнул, что важно не загрязнять среду вокруг себя. "Это вопрос воспитания, обучения с детского сада. Это само собой разумеется. Но мы же решаем проблемы глобального устойчивого развития", - сказал Фадеев. Завершая свою речь, глава СПЧ дополнил: "Чтобы быть трезвыми, нужно быть реалистами".

https://ria.ru/20230930/ekologiya-1899616097.html

https://ria.ru/20230929/forum-1899511059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, валерий фадеев, экология