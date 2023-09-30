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Фадеев призвал к трезвости ума в решении вопросов экологии - РИА Новости, 30.09.2023
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14:39 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/ekologiya-1899629469.html
Фадеев призвал к трезвости ума в решении вопросов экологии
Фадеев призвал к трезвости ума в решении вопросов экологии - РИА Новости, 30.09.2023
Фадеев призвал к трезвости ума в решении вопросов экологии
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал к трезвости ума в решении экологических... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:39
2023-09-30T14:39
общество
россия
валерий фадеев
экология
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал к трезвости ума в решении экологических вопросов, поскольку большинство принимаемых мер - во многом имитация и способ наживы для бизнеса. "Большинство принимаемых мер - во многом имитация, во многом новые способы наживы … Нужно отталкиваться от почвы, от настоящих проблем. Призываю к трезвости ума", - сказал Фадеев в ходе круглого стола "Глобальное устойчивое развитие на период до и после 2030 года". Председатель СПЧ отметил, что состояние природы в большей степени зависит от крупного бизнеса, "финансистов и тех, кто определяет хозяйственную жизнь в мире", нежели от самого человека. При этом он подчеркнул, что важно не загрязнять среду вокруг себя. "Это вопрос воспитания, обучения с детского сада. Это само собой разумеется. Но мы же решаем проблемы глобального устойчивого развития", - сказал Фадеев. Завершая свою речь, глава СПЧ дополнил: "Чтобы быть трезвыми, нужно быть реалистами".
https://ria.ru/20230930/ekologiya-1899616097.html
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общество, россия, валерий фадеев, экология
Общество, Россия, Валерий Фадеев, Экология
Фадеев призвал к трезвости ума в решении вопросов экологии

Фадеев призвал к трезвости ума в решении вопросов экологии на глобальном уровне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал к трезвости ума в решении экологических вопросов, поскольку большинство принимаемых мер - во многом имитация и способ наживы для бизнеса.
"Большинство принимаемых мер - во многом имитация, во многом новые способы наживы … Нужно отталкиваться от почвы, от настоящих проблем. Призываю к трезвости ума", - сказал Фадеев в ходе круглого стола "Глобальное устойчивое развитие на период до и после 2030 года".
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Председатель СПЧ отметил, что состояние природы в большей степени зависит от крупного бизнеса, "финансистов и тех, кто определяет хозяйственную жизнь в мире", нежели от самого человека. При этом он подчеркнул, что важно не загрязнять среду вокруг себя. "Это вопрос воспитания, обучения с детского сада. Это само собой разумеется. Но мы же решаем проблемы глобального устойчивого развития", - сказал Фадеев.
Завершая свою речь, глава СПЧ дополнил: "Чтобы быть трезвыми, нужно быть реалистами".
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