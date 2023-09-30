https://ria.ru/20230930/dtp-1899595687.html
В ДТП с участием автобуса в Турции погибли пять человек
В ДТП с участием автобуса в Турции погибли пять человек - РИА Новости, 30.09.2023
В ДТП с участием автобуса в Турции погибли пять человек
Автобус перевернулся на севере Турции в провинции Амасья, погибли пять человек, пострадали 30, сообщает агентство Anadolu. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T09:25
2023-09-30T09:25
2023-09-30T09:25
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СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Автобус перевернулся на севере Турции в провинции Амасья, погибли пять человек, пострадали 30, сообщает агентство Anadolu. Авария произошла в районе города Мерзифон. "Направлявшийся из столицы Анкары в Токат пассажирский автобус вылетел с дороги после того, как водитель потерял контроль над управлением", - сообщило агентство. Тридцать пострадавших госпитализированы.
https://ria.ru/20230909/gruzovik-1895169045.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, анкара (провинция), новости - туризм
Туризм, В мире, Турция, Анкара (провинция), Новости - Туризм
В ДТП с участием автобуса в Турции погибли пять человек
В ДТП с автобусом на севере Турции погибли пять человек, еще 30 пострадали