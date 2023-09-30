https://ria.ru/20230930/dtp-1899595687.html

В ДТП с участием автобуса в Турции погибли пять человек

В ДТП с участием автобуса в Турции погибли пять человек - РИА Новости, 30.09.2023

В ДТП с участием автобуса в Турции погибли пять человек

Автобус перевернулся на севере Турции в провинции Амасья, погибли пять человек, пострадали 30, сообщает агентство Anadolu. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T09:25

2023-09-30T09:25

2023-09-30T09:25

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СТАМБУЛ, 30 сен - РИА Новости. Автобус перевернулся на севере Турции в провинции Амасья, погибли пять человек, пострадали 30, сообщает агентство Anadolu. Авария произошла в районе города Мерзифон. "Направлявшийся из столицы Анкары в Токат пассажирский автобус вылетел с дороги после того, как водитель потерял контроль над управлением", - сообщило агентство. Тридцать пострадавших госпитализированы.

https://ria.ru/20230909/gruzovik-1895169045.html

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Влада Копылова

в мире, турция, анкара (провинция), новости - туризм