https://ria.ru/20230930/dtp-1899591465.html
В Москве задержали водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской
В Москве задержали водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской - РИА Новости, 30.09.2023
В Москве задержали водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской
Задержан водитель, устроивший ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщается на... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:31
2023-09-30T08:31
2023-09-30T17:24
происшествия
россия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1e/1899646857_38:0:1218:664_1920x0_80_0_0_4a40892054ffb61fdfc281bacdb7dfb2.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Задержан водитель, устроивший ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщается на сайте МВД Медиа. Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования. "Установлено, что за рулем автомобиля Mercedes находился 32-летний мужчина... водитель автомашины задержан", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230929/avariya-1899471753.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1e/1899646857_232:0:1117:664_1920x0_80_0_0_4a75a13e057f5be257a6b040c2660b9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Россия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
В Москве задержали водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской
В Москве задержали водителя после ДТП, в котором пострадали пять человек