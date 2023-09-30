https://ria.ru/20230930/dtp-1899591465.html

В Москве задержали водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской

В Москве задержали водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской - РИА Новости, 30.09.2023

В Москве задержали водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской

Задержан водитель, устроивший ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщается на... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T08:31

2023-09-30T08:31

2023-09-30T17:24

происшествия

россия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

mercedes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1e/1899646857_38:0:1218:664_1920x0_80_0_0_4a40892054ffb61fdfc281bacdb7dfb2.jpg

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Задержан водитель, устроивший ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщается на сайте МВД Медиа. Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования. "Установлено, что за рулем автомобиля Mercedes находился 32-летний мужчина... водитель автомашины задержан", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230929/avariya-1899471753.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), mercedes