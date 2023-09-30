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В Москве задержали водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской - РИА Новости, 30.09.2023
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08:31 30.09.2023 (обновлено: 17:24 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/dtp-1899591465.html
В Москве задержали водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской
В Москве задержали водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской - РИА Новости, 30.09.2023
В Москве задержали водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской
Задержан водитель, устроивший ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщается на... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T08:31
2023-09-30T17:24
происшествия
россия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
mercedes
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Задержан водитель, устроивший ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщается на сайте МВД Медиа. Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования. "Установлено, что за рулем автомобиля Mercedes находился 32-летний мужчина... водитель автомашины задержан", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), mercedes
Происшествия, Россия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ), Mercedes
В Москве задержали водителя, устроившего ДТП на Большой Никитской

В Москве задержали водителя после ДТП, в котором пострадали пять человек

© Фото : прокуратура МосквыНа месте ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов на Большой Никитской улице в Москве
На месте ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов на Большой Никитской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : прокуратура Москвы
На месте ДТП с участием легкового автомобиля и пешеходов на Большой Никитской улице в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Задержан водитель, устроивший ДТП на Большой Никитской в центре Москвы, в котором пострадали пять человек, среди которых две маленькие девочки, сообщается на сайте МВД Медиа.
Ранее в МВД сообщили, что в пятницу на улице Большая Никитская водитель Mercedes выехал на тротуар и сбил пешеходов. По предварительным данным, пять человек получили травмы разной степени тяжести. Прокуратура уточнила, что двое из пострадавших - девочки 2011 и 2013 годов рождения. Старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело. Московский главк СК сообщил, что водитель отказался от медицинского освидетельствования.
"Установлено, что за рулем автомобиля Mercedes находился 32-летний мужчина... водитель автомашины задержан", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияРоссияМоскваЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)Mercedes
 
 
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