https://ria.ru/20230930/donetsk-1899607948.html

В Донецке создали мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию

В Донецке создали мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию - РИА Новости, 30.09.2023

В Донецке создали мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию

В Донецке завершили создание мурала, посвященного Дню возвращения Донбасса в Россию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T11:07

2023-09-30T11:07

2023-09-30T11:07

россия

донецк

донбасс

владимир путин

общество

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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. В Донецке завершили создание мурала, посвященного Дню возвращения Донбасса в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Мурал с изображением шахтера в военной форме и надписью "Весь мир - Россия, а сердце в нем - Донбасс" появился в Донецке на проспекте Ильича. Он украшен рисунками роз - еще одним символом Донецка. В воскресенье отмечается годовщина со дня воссоединения Донбасса с Россией. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.

https://ria.ru/20230930/pushilin-1899600706.html

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донецк

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецк, донбасс, владимир путин, общество