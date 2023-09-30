В Донецке создали мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию
В Донецке создали мурал "Весь мир — Россия, а сердце в нем — Донбасс"
© РИА НовостиМурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке. Кадр видео
© РИА Новости
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. В Донецке завершили создание мурала, посвященного Дню возвращения Донбасса в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Мурал с изображением шахтера в военной форме и надписью "Весь мир - Россия, а сердце в нем - Донбасс" появился в Донецке на проспекте Ильича. Он украшен рисунками роз - еще одним символом Донецка.
© РИА НовостиМурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке. Кадр видео
© РИА Новости
Мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке. Кадр видео
В воскресенье отмечается годовщина со дня воссоединения Донбасса с Россией. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.