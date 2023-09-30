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В Донецке создали мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию - РИА Новости, 30.09.2023
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11:07 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/donetsk-1899607948.html
В Донецке создали мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию
В Донецке создали мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию - РИА Новости, 30.09.2023
В Донецке создали мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию
В Донецке завершили создание мурала, посвященного Дню возвращения Донбасса в Россию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:07
2023-09-30T11:07
россия
донецк
донбасс
владимир путин
общество
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ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. В Донецке завершили создание мурала, посвященного Дню возвращения Донбасса в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Мурал с изображением шахтера в военной форме и надписью "Весь мир - Россия, а сердце в нем - Донбасс" появился в Донецке на проспекте Ильича. Он украшен рисунками роз - еще одним символом Донецка. В воскресенье отмечается годовщина со дня воссоединения Донбасса с Россией. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
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донецк
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Дарья Буймова
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россия, донецк, донбасс, владимир путин, общество
Россия, Донецк, Донбасс, Владимир Путин, Общество
В Донецке создали мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию

В Донецке создали мурал "Весь мир — Россия, а сердце в нем — Донбасс"

© РИА НовостиМурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке. Кадр видео
Мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке. Кадр видео
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. В Донецке завершили создание мурала, посвященного Дню возвращения Донбасса в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Мурал с изображением шахтера в военной форме и надписью "Весь мир - Россия, а сердце в нем - Донбасс" появился в Донецке на проспекте Ильича. Он украшен рисунками роз - еще одним символом Донецка.
© РИА НовостиМурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке. Кадр видео
Мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке. Кадр видео
© РИА Новости
Мурал, посвященный Дню возвращения Донбасса в Россию, в Донецке. Кадр видео
В воскресенье отмечается годовщина со дня воссоединения Донбасса с Россией. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
Пушилин поздравил жителей ДНР с годовщиной воссоединения с Россией
10:03
 
РоссияДонецкДонбассВладимир ПутинОбщество
 
 
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