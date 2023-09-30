https://ria.ru/20230930/direktor-1899607073.html
В финале конкурса "Директор года России" примут участие 30 руководителей
В финале конкурса "Директор года России" примут участие 30 руководителей - РИА Новости, 30.09.2023
В финале конкурса "Директор года России" примут участие 30 руководителей
В Москве состоялась торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России – 2023". В Год... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T11:04
2023-09-30T11:04
2023-09-30T11:04
год педагога и наставника
сн_образование
общество
сергей кравцов
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Москве состоялась торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России – 2023". В Год педагога и наставника в конкурсе принимают участие 30 руководителей школ.Всероссийский профессиональный конкурс "Директор года России" проводится уже в третий раз. Учредитель конкурса – Минпросвещения России. В этом году среди 30 финалистов заключительного этапа состязания – руководители общеобразовательных организаций из Москвы и Санкт-Петербурга, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, республик Бурятия и Саха (Якутия), Донецкой Народной Республики, Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Пермского краев.Приветствие финалистам направил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он поблагодарил их за работу и за вклад в развитие отечественной системы образования."От компетентности, организаторского таланта и опыта директора во многом зависит атмосфера, в которой учатся дети и трудятся педагоги. Вы неизменно ставите перед собой и всем педагогическим коллективом смелые цели и последовательно их достигаете, успешно справляясь с новыми вызовами и сложными задачами. Традиционно конкурс становится площадкой для демонстрации ваших профессиональных достижений, обмена лучшими управленческими практиками. Пусть участие в конкурсе станет ярким событием в вашей карьере. Успехов, вдохновения и всего самого доброго!" – пожелал директорам школ Сергей Кравцов.Участников главного конкурса России для руководителей образовательных организаций также поприветствовал руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков."Директор – это капитан корабля, и от того, какую команду он соберет, зависит, что будет с его кораблем дальше. Но у директоров школ задача более сложная: они должны быть не только администраторами и управленцами, но и хорошими педагогами. И те, кому удается это сочетать лучше всего, выходят в финал конкурса "Директор года России". Хочу пожелать вам интересного общения на конкурсе. Успехов вам и вашим школам!" – подчеркнул он.Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Павел Кузьмин, обращаясь к финалистам, обратил внимание на роль руководителя школы как человека прежде всего ответственного за формирование слаженной педагогической команды."Уважаемые финалисты, вы лидеры, которые ведут за собой свои коллективы, вы формируете единые педагогические команды и достигаете отличных результатов", – отметил Павел Кузьмин.Он также выразил уверенность, что представителям всех регионов будет интересно и полезно познакомиться с системой образования Москвы.Испытания очного этапа финала конкурса начнутся 30 сентября. В этот день директоров школ ждет испытание "Формула успеха". Они продемонстрируют заранее подготовленный видеоролик, а также выступят с презентацией своих управленческих достижений. По итогам первого тура жюри определит десять лауреатов, которые примут участие во втором туре.2 октября во втором туре в рамках Большой учительской недели лауреатов ждет испытание "Стратегическое решение". Конкурсантам предстоит совместно с управленцами своей школы в режиме видео-конференц-связи разработать и презентовать проект на основе материалов кейса-задания. В завершение второго тура будут объявлены пять призеров конкурса и состоится вручение дипломов лауреатов.3 октября в рамках третьего тура пятерка призеров пройдет конкурсное испытание "Мастер-класс", а на следующий день, 4 октября, примет участие в состязании "Пресс-конференция". В рамках финального испытания конкурсанты продемонстрируют способности к конструктивному диалогу по актуальным вопросам развития образования.В этот же день, 4 октября, состоятся торжественная церемония закрытия конкурса, награждение призеров в спецноминациях и будет объявлено имя победителя.Кроме того, награждение победителя Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России – 2023" пройдет 5 октября, в День учителя, на сцене Государственного Кремлевского дворца. Победителю вручат главный приз конкурса – "Большой хрустальный кристалл".
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сн_образование, общество, сергей кравцов
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Сергей Кравцов
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Москве состоялась торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России – 2023". В Год педагога и наставника в конкурсе принимают участие 30 руководителей школ.
Всероссийский профессиональный конкурс "Директор года России" проводится уже в третий раз. Учредитель конкурса – Минпросвещения России. В этом году среди 30 финалистов заключительного этапа состязания – руководители общеобразовательных организаций из Москвы и Санкт-Петербурга, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, республик Бурятия и Саха (Якутия), Донецкой Народной Республики, Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Пермского краев.
Приветствие финалистам направил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он поблагодарил их за работу и за вклад в развитие отечественной системы образования.
"От компетентности, организаторского таланта и опыта директора во многом зависит атмосфера, в которой учатся дети и трудятся педагоги. Вы неизменно ставите перед собой и всем педагогическим коллективом смелые цели и последовательно их достигаете, успешно справляясь с новыми вызовами и сложными задачами. Традиционно конкурс становится площадкой для демонстрации ваших профессиональных достижений, обмена лучшими управленческими практиками. Пусть участие в конкурсе станет ярким событием в вашей карьере. Успехов, вдохновения и всего самого доброго!" – пожелал директорам школ Сергей Кравцов.
Участников главного конкурса России для руководителей образовательных организаций также поприветствовал руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков.
"Директор – это капитан корабля, и от того, какую команду он соберет, зависит, что будет с его кораблем дальше. Но у директоров школ задача более сложная: они должны быть не только администраторами и управленцами, но и хорошими педагогами. И те, кому удается это сочетать лучше всего, выходят в финал конкурса "Директор года России". Хочу пожелать вам интересного общения на конкурсе. Успехов вам и вашим школам!" – подчеркнул он.
Мероприятия Большой учительской недели пройдут во всех регионах России
Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Павел Кузьмин, обращаясь к финалистам, обратил внимание на роль руководителя школы как человека прежде всего ответственного за формирование слаженной педагогической команды.
"Уважаемые финалисты, вы лидеры, которые ведут за собой свои коллективы, вы формируете единые педагогические команды и достигаете отличных результатов", – отметил Павел Кузьмин.
Он также выразил уверенность, что представителям всех регионов будет интересно и полезно познакомиться с системой образования Москвы.
Испытания очного этапа финала конкурса начнутся 30 сентября. В этот день директоров школ ждет испытание "Формула успеха". Они продемонстрируют заранее подготовленный видеоролик, а также выступят с презентацией своих управленческих достижений. По итогам первого тура жюри определит десять лауреатов, которые примут участие во втором туре.
2 октября во втором туре в рамках Большой учительской недели лауреатов ждет испытание "Стратегическое решение". Конкурсантам предстоит совместно с управленцами своей школы в режиме видео-конференц-связи разработать и презентовать проект на основе материалов кейса-задания. В завершение второго тура будут объявлены пять призеров конкурса и состоится вручение дипломов лауреатов.
3 октября в рамках третьего тура пятерка призеров пройдет конкурсное испытание "Мастер-класс", а на следующий день, 4 октября, примет участие в состязании "Пресс-конференция". В рамках финального испытания конкурсанты продемонстрируют способности к конструктивному диалогу по актуальным вопросам развития образования.
В этот же день, 4 октября, состоятся торжественная церемония закрытия конкурса, награждение призеров в спецноминациях и будет объявлено имя победителя.
Кроме того, награждение победителя Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России – 2023" пройдет 5 октября, в День учителя, на сцене Государственного Кремлевского дворца. Победителю вручат главный приз конкурса – "Большой хрустальный кристалл".