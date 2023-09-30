https://ria.ru/20230930/direktor-1899607073.html

В финале конкурса "Директор года России" примут участие 30 руководителей

В финале конкурса "Директор года России" примут участие 30 руководителей - РИА Новости, 30.09.2023

В финале конкурса "Директор года России" примут участие 30 руководителей

В Москве состоялась торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России – 2023". В Год... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T11:04

2023-09-30T11:04

2023-09-30T11:04

год педагога и наставника

сн_образование

общество

сергей кравцов

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Москве состоялась торжественная церемония открытия заключительного этапа Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России – 2023". В Год педагога и наставника в конкурсе принимают участие 30 руководителей школ.Всероссийский профессиональный конкурс "Директор года России" проводится уже в третий раз. Учредитель конкурса – Минпросвещения России. В этом году среди 30 финалистов заключительного этапа состязания – руководители общеобразовательных организаций из Москвы и Санкт-Петербурга, Владимирской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Орловской, Тамбовской, Ульяновской, Челябинской, Ярославской областей, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик, республик Бурятия и Саха (Якутия), Донецкой Народной Республики, Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Пермского краев.Приветствие финалистам направил Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он поблагодарил их за работу и за вклад в развитие отечественной системы образования."От компетентности, организаторского таланта и опыта директора во многом зависит атмосфера, в которой учатся дети и трудятся педагоги. Вы неизменно ставите перед собой и всем педагогическим коллективом смелые цели и последовательно их достигаете, успешно справляясь с новыми вызовами и сложными задачами. Традиционно конкурс становится площадкой для демонстрации ваших профессиональных достижений, обмена лучшими управленческими практиками. Пусть участие в конкурсе станет ярким событием в вашей карьере. Успехов, вдохновения и всего самого доброго!" – пожелал директорам школ Сергей Кравцов.Участников главного конкурса России для руководителей образовательных организаций также поприветствовал руководитель Департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков."Директор – это капитан корабля, и от того, какую команду он соберет, зависит, что будет с его кораблем дальше. Но у директоров школ задача более сложная: они должны быть не только администраторами и управленцами, но и хорошими педагогами. И те, кому удается это сочетать лучше всего, выходят в финал конкурса "Директор года России". Хочу пожелать вам интересного общения на конкурсе. Успехов вам и вашим школам!" – подчеркнул он.Директор Департамента подготовки, профессионального развития и социального обеспечения педагогических работников Минпросвещения России Павел Кузьмин, обращаясь к финалистам, обратил внимание на роль руководителя школы как человека прежде всего ответственного за формирование слаженной педагогической команды."Уважаемые финалисты, вы лидеры, которые ведут за собой свои коллективы, вы формируете единые педагогические команды и достигаете отличных результатов", – отметил Павел Кузьмин.Он также выразил уверенность, что представителям всех регионов будет интересно и полезно познакомиться с системой образования Москвы.Испытания очного этапа финала конкурса начнутся 30 сентября. В этот день директоров школ ждет испытание "Формула успеха". Они продемонстрируют заранее подготовленный видеоролик, а также выступят с презентацией своих управленческих достижений. По итогам первого тура жюри определит десять лауреатов, которые примут участие во втором туре.2 октября во втором туре в рамках Большой учительской недели лауреатов ждет испытание "Стратегическое решение". Конкурсантам предстоит совместно с управленцами своей школы в режиме видео-конференц-связи разработать и презентовать проект на основе материалов кейса-задания. В завершение второго тура будут объявлены пять призеров конкурса и состоится вручение дипломов лауреатов.3 октября в рамках третьего тура пятерка призеров пройдет конкурсное испытание "Мастер-класс", а на следующий день, 4 октября, примет участие в состязании "Пресс-конференция". В рамках финального испытания конкурсанты продемонстрируют способности к конструктивному диалогу по актуальным вопросам развития образования.В этот же день, 4 октября, состоятся торжественная церемония закрытия конкурса, награждение призеров в спецноминациях и будет объявлено имя победителя.Кроме того, награждение победителя Всероссийского профессионального конкурса "Директор года России – 2023" пройдет 5 октября, в День учителя, на сцене Государственного Кремлевского дворца. Победителю вручат главный приз конкурса – "Большой хрустальный кристалл".

https://ria.ru/20230928/nedelya-1899290027.html

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сн_образование, общество, сергей кравцов