https://ria.ru/20230930/byudzhet-1899656252.html

Палата представителей представила проект бюджета США без помощи Украине

Палата представителей представила проект бюджета США без помощи Украине - РИА Новости, 30.09.2023

Палата представителей представила проект бюджета США без помощи Украине

Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США в субботу представила собственный проект временного продления финансирования правительства на... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T18:28

2023-09-30T18:28

2023-09-30T18:42

сша

украина

в мире

конгресс сша

оклахома

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США в субботу представила собственный проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине, сообщил журналистам конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул.По словам законодателя, проект будет включать помощь на ликвидацию стихийных бедствий в США, однако не будет содержать финансирования для Украины. Как проинформировал Коул, голосование по нему может состояться уже в ближайшее время.На текущий момент ни одна из палат Конгресса США не одобрила проект продолжения финансирования правительства, из-за чего страна находится на пороге наступления шатдауна.

https://ria.ru/20230930/katastrofa-1899597985.html

сша

украина

оклахома

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, украина, в мире, конгресс сша, оклахома, ситуация в днр и лнр