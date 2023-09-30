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Палата представителей представила проект бюджета США без помощи Украине - РИА Новости, 30.09.2023
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18:28 30.09.2023 (обновлено: 18:42 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/byudzhet-1899656252.html
Палата представителей представила проект бюджета США без помощи Украине
Палата представителей представила проект бюджета США без помощи Украине - РИА Новости, 30.09.2023
Палата представителей представила проект бюджета США без помощи Украине
Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США в субботу представила собственный проект временного продления финансирования правительства на... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T18:28
2023-09-30T18:42
сша
украина
в мире
конгресс сша
оклахома
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США в субботу представила собственный проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине, сообщил журналистам конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул.По словам законодателя, проект будет включать помощь на ликвидацию стихийных бедствий в США, однако не будет содержать финансирования для Украины. Как проинформировал Коул, голосование по нему может состояться уже в ближайшее время.На текущий момент ни одна из палат Конгресса США не одобрила проект продолжения финансирования правительства, из-за чего страна находится на пороге наступления шатдауна.
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сша, украина, в мире, конгресс сша, оклахома, ситуация в днр и лнр
США, Украина, В мире, Конгресс США, Оклахома, Ситуация в ДНР и ЛНР
Палата представителей представила проект бюджета США без помощи Украине

Палата представителей представила проект бюджета США, не включающий помощь Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 30 сен – РИА Новости. Контролируемая Республиканской партией Палата представителей США в субботу представила собственный проект временного продления финансирования правительства на 45 дней, не включающего помощь Украине, сообщил журналистам конгрессмен-республиканец от штата Оклахома Том Коул.
По словам законодателя, проект будет включать помощь на ликвидацию стихийных бедствий в США, однако не будет содержать финансирования для Украины. Как проинформировал Коул, голосование по нему может состояться уже в ближайшее время.
На текущий момент ни одна из палат Конгресса США не одобрила проект продолжения финансирования правительства, из-за чего страна находится на пороге наступления шатдауна.
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