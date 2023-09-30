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Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом - РИА Новости, 30.09.2023
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16:51 30.09.2023 (обновлено: 17:13 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/borrel-1899642588.html
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом - РИА Новости, 30.09.2023
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом, сообщила внешнеполитическая служба ЕС. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T16:51
2023-09-30T17:13
в мире
одесса
украина
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом, сообщила внешнеполитическая служба ЕС. "Жозеп Боррель находится в гордом городе Одесса", — говорится в публикации в соцсети X. В видеообращении, размещенном на странице ведомства, Боррель заявил, что цель его визита — выразить поддержку Украине.Глава евродипломатии ранее неоднократно высказывался за продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада. В частности, в июне он заявил, что конфликт на Украине закончится быстро без иностранной помощи. Кроме того, в конце августа он сообщил, что не считает возможными переговоры по урегулированию ситуации в нынешних условиях.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html
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в мире, одесса, украина, жозеп боррель, евросоюз
В мире, Одесса, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз
Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом

Боррель прибыл в Одессу в субботу с необъявленным визитом

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
«
"Жозеп Боррель находится в гордом городе Одесса", — говорится в публикации в соцсети X.
В видеообращении, размещенном на странице ведомства, Боррель заявил, что цель его визита — выразить поддержку Украине.
Глава евродипломатии ранее неоднократно высказывался за продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада. В частности, в июне он заявил, что конфликт на Украине закончится быстро без иностранной помощи. Кроме того, в конце августа он сообщил, что не считает возможными переговоры по урегулированию ситуации в нынешних условиях.
Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.
В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.
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