https://ria.ru/20230930/borrel-1899642588.html

Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом

Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом - РИА Новости, 30.09.2023

Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом, сообщила внешнеполитическая служба ЕС. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T16:51

2023-09-30T16:51

2023-09-30T17:13

в мире

одесса

украина

жозеп боррель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838695484_0:0:1807:1016_1920x0_80_0_0_0685f95660b75061d96f366c4cf962d6.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель прибыл в Одессу с необъявленным визитом, сообщила внешнеполитическая служба ЕС. "Жозеп Боррель находится в гордом городе Одесса", — говорится в публикации в соцсети X. В видеообращении, размещенном на странице ведомства, Боррель заявил, что цель его визита — выразить поддержку Украине.Глава евродипломатии ранее неоднократно высказывался за продолжение военной поддержки Киева со стороны Запада. В частности, в июне он заявил, что конфликт на Украине закончится быстро без иностранной помощи. Кроме того, в конце августа он сообщил, что не считает возможными переговоры по урегулированию ситуации в нынешних условиях.Россия не раз указывала, что готова к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, а достижение целей спецоперации — абсолютный приоритет для Москвы.В середине июня Путин вновь подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от ведения переговоров, которые могли бы привести к урегулированию украинского кризиса.

https://ria.ru/20230930/evropa-1899531133.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, одесса, украина, жозеп боррель, евросоюз