https://ria.ru/20230930/bespilotniki-1899577423.html
В НТИ рассказали, насколько вырастет выпуск БПЛА в Свердловской области
В НТИ рассказали, насколько вырастет выпуск БПЛА в Свердловской области - РИА Новости, 30.09.2023
В НТИ рассказали, насколько вырастет выпуск БПЛА в Свердловской области
Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Свердловской области в 2024-2026 годах будет ежегодно расти на 60-80% в количественном выражении, а... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T01:08
2023-09-30T01:08
2023-09-30T01:08
экономика
технологии
свердловская область
национальная технологическая инициатива (нти)
уральский завод гражданской авиации
твэл
россия
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Свердловской области в 2024-2026 годах будет ежегодно расти на 60-80% в количественном выражении, а объем инвестиций местных предприятий в развитие отрасли до 2030 года составит 1,5 миллиарда рублей, поделились ожиданиями с РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). "Согласно сформированным планам, ежегодный прирост производства беспилотников в Свердловской области с 2024 по 2026 год составит от 60% до 80% в количественном выражении. Таким образом, планируется нарастить объем выпуска беспилотников с 2600 единиц в 2024 году до 9600 единиц в 2030 году. Общий объем инвестиций местных предприятий в разработку и производство беспилотников до 2030 года составит 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении. Одна из ключевых задач развития отрасли БАС в регионе - создание наземной инфраструктуры БАС, об этом заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин рассказал на стратегической сессии "Развитие отрасли беспилотных авиационных систем. Всего до 2030 года в регионе планируется создать 62 посадочные площадки разной степени оснащения. Второй большой блок работ - это увеличение числа учебных учреждений, которые реализуют программы в сфере беспилотников и внедряют соответствующие модули в уже действующие программы. Планируется, что за тот же срок количество таких образовательных организаций вырастет до 27 штук. Также будет расширено количество отраслевых соревнований, добавил Зеленкин, чьи слова приводятся в релизе НТИ. Третье направление работ - обеспечение спроса на отечественные БАС. Потребность в БАС со стороны органов исполнительной власти Свердловской области до 2030 года находится на уровне 330 миллионов рублей, причем уже в 2024 году должно быть закуплено беспилотников на 141 миллион рублей. Наиболее перспективные направления для использования БАС в регионе - обнаружение и тушение лесных пожаров, дистанционный мониторинг в сельском хозяйстве, внесение веществ, сбор данных для создания картографических материалов, а также применение дронов в образовательной сфере. Кроме того, в регионе была разработана концепция по созданию научно-производственного центра (НПЦ). На первом этапе НПЦ в Свердловской области будет специализироваться на производстве беспилотников для обследования ЛЭП и других объектов линейной инфраструктуры, беспилотников самолетного типа для мониторинга местности и доставки грузов, а также мультироторных БАС. По оценке Минпромышленности и науки Свердловской области, в регионе работают около 20 предприятий в сфере БАС. В числе компаний-флагманов - "Лаборатория будущего" (компания-участник рынка НТИ "Аэронет"), "Эйрбург", "Уральский завод гражданской авиации", "НьюЛинк", "ТВЭЛ" и другие. Действующие заказчики БАС и услуг с их использованием в регионе – "Россети", РЖД, "Роснефть", "Норникель", СУЭНКО и другие.
https://ria.ru/20230920/bpla-1897424663.html
https://ria.ru/20221021/nti-1825546261.html
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экономика, технологии, свердловская область, национальная технологическая инициатива (нти), уральский завод гражданской авиации, твэл, россия
Экономика, Технологии, Свердловская область, Национальная технологическая инициатива (НТИ), Уральский завод гражданской авиации, ТВЭЛ, Россия
В НТИ рассказали, насколько вырастет выпуск БПЛА в Свердловской области
НТИ: выпуск БПЛА в Свердловской области ежегодно будет расти на 60-80 процентов
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Свердловской области в 2024-2026 годах будет ежегодно расти на 60-80% в количественном выражении, а объем инвестиций местных предприятий в развитие отрасли до 2030 года составит 1,5 миллиарда рублей, поделились ожиданиями с РИА Новости в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
«
"Согласно сформированным планам, ежегодный прирост производства беспилотников в Свердловской области с 2024 по 2026 год составит от 60% до 80% в количественном выражении. Таким образом, планируется нарастить объем выпуска беспилотников с 2600 единиц в 2024 году до 9600 единиц в 2030 году. Общий объем инвестиций местных предприятий в разработку и производство беспилотников до 2030 года составит 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
Одна из ключевых задач развития отрасли БАС в регионе - создание наземной инфраструктуры БАС, об этом заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин рассказал на стратегической сессии "Развитие отрасли беспилотных авиационных систем. Всего до 2030 года в регионе планируется создать 62 посадочные площадки разной степени оснащения.
Второй большой блок работ - это увеличение числа учебных учреждений, которые реализуют программы в сфере беспилотников и внедряют соответствующие модули в уже действующие программы. Планируется, что за тот же срок количество таких образовательных организаций вырастет до 27 штук. Также будет расширено количество отраслевых соревнований, добавил Зеленкин, чьи слова приводятся в релизе НТИ.
Третье направление работ - обеспечение спроса на отечественные БАС. Потребность в БАС со стороны органов исполнительной власти Свердловской области до 2030 года находится на уровне 330 миллионов рублей, причем уже в 2024 году должно быть закуплено беспилотников на 141 миллион рублей. Наиболее перспективные направления для использования БАС в регионе - обнаружение и тушение лесных пожаров, дистанционный мониторинг в сельском хозяйстве, внесение веществ, сбор данных для создания картографических материалов, а также применение дронов в образовательной сфере.
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Кроме того, в регионе была разработана концепция по созданию научно-производственного центра (НПЦ). На первом этапе НПЦ в Свердловской области будет специализироваться на производстве беспилотников для обследования ЛЭП и других объектов линейной инфраструктуры, беспилотников самолетного типа для мониторинга местности и доставки грузов, а также мультироторных БАС.
По оценке Минпромышленности и науки Свердловской области, в регионе работают около 20 предприятий в сфере БАС. В числе компаний-флагманов - "Лаборатория будущего" (компания-участник рынка НТИ "Аэронет"), "Эйрбург", "Уральский завод гражданской авиации
", "НьюЛинк", "ТВЭЛ
" и другие. Действующие заказчики БАС и услуг с их использованием в регионе – "Россети
", РЖД
, "Роснефть
", "Норникель
", СУЭНКО и другие.
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