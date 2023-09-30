https://ria.ru/20230930/bespilotnik-1899576840.html

В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение

В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение - РИА Новости, 30.09.2023

В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение

Атака ВСУ привела к нарушению энергоснабжения в поселке Погар, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T01:03

2023-09-30T01:03

2023-09-30T01:46

специальная военная операция на украине

брянская область

происшествия

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Атака ВСУ привела к нарушению энергоснабжения в поселке Погар, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале"В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет", — написал он.На месте работают необходимые службы, заключил глава региона.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899565021.html

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брянская область, происшествия, россия, александр богомаз