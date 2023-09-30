https://ria.ru/20230930/bespilotnik-1899576840.html
В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение
В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение - РИА Новости, 30.09.2023
В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение
Атака ВСУ привела к нарушению энергоснабжения в поселке Погар, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T01:03
2023-09-30T01:03
2023-09-30T01:46
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
россия
александр богомаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_905d1a1ba8e23ca526b25dba88254f96.jpg
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Атака ВСУ привела к нарушению энергоснабжения в поселке Погар, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале"В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет", — написал он.На месте работают необходимые службы, заключил глава региона.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899565021.html
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798219674_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_22e5937cf9e5713c483b16efed9542a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, происшествия, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение
Богомаз: в поселке Погар Брянской области БПЛА повредил энергоснабжение