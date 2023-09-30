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В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение - РИА Новости, 30.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:03 30.09.2023 (обновлено: 01:46 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/bespilotnik-1899576840.html
В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение
В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение - РИА Новости, 30.09.2023
В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение
Атака ВСУ привела к нарушению энергоснабжения в поселке Погар, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T01:03
2023-09-30T01:46
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Атака ВСУ привела к нарушению энергоснабжения в поселке Погар, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале"В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет", — написал он.На месте работают необходимые службы, заключил глава региона.ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230929/spetsoperatsiya-1899565021.html
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брянская область, происшествия, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение

Богомаз: в поселке Погар Брянской области БПЛА повредил энергоснабжение

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Атака ВСУ привела к нарушению энергоснабжения в поселке Погар, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram-канале
"В результате атаки украинских террористов в поселке Погар нарушено энергоснабжение. Пострадавших нет", — написал он.
На месте работают необходимые службы, заключил глава региона.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с дронов и устраивают диверсии. В Брянской области действует желтый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьПроисшествияРоссияАлександр Богомаз
 
 
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