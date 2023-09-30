https://ria.ru/20230930/benzin-1899619768.html

Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах"

Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах" - РИА Новости, 30.09.2023

Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах"

Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил сделать открытым мониторинг роста цен на заправках и отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах", такой запрос РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T13:13

2023-09-30T13:13

2023-09-30T13:13

экономика

россия

алексей нечаев (лидер партии "новые люди")

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

яндекс

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил сделать открытым мониторинг роста цен на заправках и отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах", такой запрос парламентарий отправил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). "Прошу вас рассмотреть возможность принятия следующих инициатив: публиковать в открытом доступе на сайтах региональных управлений ФАС России списка автомобильных заправочных станций, повышающих цены и нарушающих антимонопольное законодательство, а также списка АЗС с наименьшими ценами на бензин и дизельное топливо", - сказано в обращении Нечаева к главе ФАС Максиму Шаскольскому. По словам парламентария, публикация таких списков может помочь снизить спекуляции и недобросовестные практики со стороны некоторых заправочных компаний, и, более того, это может привести к снижению цен на топливо. Также он предложил публиковать среднее отклонение от котировок на автомобильный бензин, который продается на бирже, и ценами, которые фактически реализуются потребителю в каждом конкретном регионе. "Регулярно публиковать на сайтах региональных ФАС список заправок, где цены действительно снизились, а где – остались прежними... Для удобства людей – помечать такие заправки не только на ведомственных сайтах, но и на картах "Яндекса" и 2ГИС", - сказал Нечаев журналистам.

https://ria.ru/20230819/benzin-1891037951.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

экономика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс