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Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах" - РИА Новости, 30.09.2023
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13:13 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/benzin-1899619768.html
Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах"
Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах" - РИА Новости, 30.09.2023
Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах"
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил сделать открытым мониторинг роста цен на заправках и отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах", такой запрос РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T13:13
2023-09-30T13:13
экономика
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил сделать открытым мониторинг роста цен на заправках и отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах", такой запрос парламентарий отправил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). "Прошу вас рассмотреть возможность принятия следующих инициатив: публиковать в открытом доступе на сайтах региональных управлений ФАС России списка автомобильных заправочных станций, повышающих цены и нарушающих антимонопольное законодательство, а также списка АЗС с наименьшими ценами на бензин и дизельное топливо", - сказано в обращении Нечаева к главе ФАС Максиму Шаскольскому. По словам парламентария, публикация таких списков может помочь снизить спекуляции и недобросовестные практики со стороны некоторых заправочных компаний, и, более того, это может привести к снижению цен на топливо. Также он предложил публиковать среднее отклонение от котировок на автомобильный бензин, который продается на бирже, и ценами, которые фактически реализуются потребителю в каждом конкретном регионе. "Регулярно публиковать на сайтах региональных ФАС список заправок, где цены действительно снизились, а где – остались прежними... Для удобства людей – помечать такие заправки не только на ведомственных сайтах, но и на картах "Яндекса" и 2ГИС", - сказал Нечаев журналистам.
https://ria.ru/20230819/benzin-1891037951.html
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экономика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс
Экономика, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс
Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах"

Лидер "Новых людей" Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил сделать открытым мониторинг роста цен на заправках и отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах", такой запрос парламентарий отправил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
«
"Прошу вас рассмотреть возможность принятия следующих инициатив: публиковать в открытом доступе на сайтах региональных управлений ФАС России списка автомобильных заправочных станций, повышающих цены и нарушающих антимонопольное законодательство, а также списка АЗС с наименьшими ценами на бензин и дизельное топливо", - сказано в обращении Нечаева к главе ФАС Максиму Шаскольскому.
По словам парламентария, публикация таких списков может помочь снизить спекуляции и недобросовестные практики со стороны некоторых заправочных компаний, и, более того, это может привести к снижению цен на топливо.
Также он предложил публиковать среднее отклонение от котировок на автомобильный бензин, который продается на бирже, и ценами, которые фактически реализуются потребителю в каждом конкретном регионе.
"Регулярно публиковать на сайтах региональных ФАС список заправок, где цены действительно снизились, а где – остались прежними... Для удобства людей – помечать такие заправки не только на ведомственных сайтах, но и на картах "Яндекса" и 2ГИС", - сказал Нечаев журналистам.
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ЭкономикаРоссияАлексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди")Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)Яндекс
 
 
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