https://ria.ru/20230930/benzin-1899619768.html
Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах"
Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах" - РИА Новости, 30.09.2023
Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах"
Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил сделать открытым мониторинг роста цен на заправках и отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах", такой запрос РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T13:13
2023-09-30T13:13
2023-09-30T13:13
экономика
россия
алексей нечаев (лидер партии "новые люди")
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_9a0c4976468ad895d3ca568ad4efc40e.jpg
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил сделать открытым мониторинг роста цен на заправках и отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах", такой запрос парламентарий отправил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). "Прошу вас рассмотреть возможность принятия следующих инициатив: публиковать в открытом доступе на сайтах региональных управлений ФАС России списка автомобильных заправочных станций, повышающих цены и нарушающих антимонопольное законодательство, а также списка АЗС с наименьшими ценами на бензин и дизельное топливо", - сказано в обращении Нечаева к главе ФАС Максиму Шаскольскому. По словам парламентария, публикация таких списков может помочь снизить спекуляции и недобросовестные практики со стороны некоторых заправочных компаний, и, более того, это может привести к снижению цен на топливо. Также он предложил публиковать среднее отклонение от котировок на автомобильный бензин, который продается на бирже, и ценами, которые фактически реализуются потребителю в каждом конкретном регионе. "Регулярно публиковать на сайтах региональных ФАС список заправок, где цены действительно снизились, а где – остались прежними... Для удобства людей – помечать такие заправки не только на ведомственных сайтах, но и на картах "Яндекса" и 2ГИС", - сказал Нечаев журналистам.
https://ria.ru/20230819/benzin-1891037951.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808344572_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_e8acc4f9c2ee65f15b77060c24966a2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, алексей нечаев (лидер партии "новые люди"), федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс
Экономика, Россия, Алексей Нечаев (Лидер партии "Новые люди"), Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс
Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах"
Лидер "Новых людей" Нечаев предложил отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах"
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил сделать открытым мониторинг роста цен на заправках и отмечать цены на бензин на "Яндекс.Картах", такой запрос парламентарий отправил в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
«
"Прошу вас рассмотреть возможность принятия следующих инициатив: публиковать в открытом доступе на сайтах региональных управлений ФАС России
списка автомобильных заправочных станций, повышающих цены и нарушающих антимонопольное законодательство, а также списка АЗС с наименьшими ценами на бензин и дизельное топливо", - сказано в обращении Нечаева к главе ФАС Максиму Шаскольскому.
По словам парламентария, публикация таких списков может помочь снизить спекуляции и недобросовестные практики со стороны некоторых заправочных компаний, и, более того, это может привести к снижению цен на топливо.
Также он предложил публиковать среднее отклонение от котировок на автомобильный бензин, который продается на бирже, и ценами, которые фактически реализуются потребителю в каждом конкретном регионе.
"Регулярно публиковать на сайтах региональных ФАС список заправок, где цены действительно снизились, а где – остались прежними... Для удобства людей – помечать такие заправки не только на ведомственных сайтах, но и на картах "Яндекса
" и 2ГИС", - сказал Нечаев журналистам.
Волгоградские власти объяснили нехватку бензина на заправках