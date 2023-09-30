https://ria.ru/20230930/bank-1899637824.html

Венгрия настаивает на исключении банка ОТР из списка "спонсоров войны"

Венгрия настаивает на исключении банка ОТР из списка "спонсоров войны" - РИА Новости, 30.09.2023

Венгрия настаивает на исключении банка ОТР из списка "спонсоров войны"

Венгрия по-прежнему не согласится на выделение 500 миллионов евро из Фонда мира на закупку оружия для Украины, несмотря на то, что Киев приостановил статус... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T16:13

2023-09-30T16:13

2023-09-30T16:13

венгрия

петер сийярто

евросоюз

украина

киев

жозеп боррель

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БУДАПЕШТ, 30 сен - РИА Новости. Венгрия по-прежнему не согласится на выделение 500 миллионов евро из Фонда мира на закупку оружия для Украины, несмотря на то, что Киев приостановил статус "спонсора войны" для венгерского банка ОТР, Будапешт настаивает на полном исключении банка из списка, заявил официальный представитель венгерского МИД Мате Пацолаи. Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины (НАПК) вечером в пятницу сообщило, что приостановило статус "спонсора войны" для пяти греческих компаний, а также венгерского OTP Bank, чтобы венгерское правительство разблокировало восьмой транш военной помощи Киеву. "Существенных изменений в связи с тем, что украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции временно заморозило статус "международного спонсора войны" для банка ОТР, не произошло... Венгерская точка зрения ясна: пока ОТР не будет исключен из списка, Венгрия не будет поддерживать какое-либо дополнительное финансирование ЕС относительно поставок оружия Украине", - приводит слова Пацолаи агентство MTI. В мае НАПК сообщило, что внесло в перечень международных "спонсоров войны" венгерскую банковскую группу OTP Bank Group из-за якобы льготного кредитования российских военных. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не согласится на выделение 500 миллионов евро Украине из Европейского фонда мира, пока Киев не уберет крупнейший венгерский банк OTP из списка "международных спонсоров войны". Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил выделить дополнительно миллиард евро для финансирования поставок боеприпасов на Украину с использованием средств фонда.

https://ria.ru/20230929/zerno-1899416642.html

https://ria.ru/20230928/es-1899241468.html

венгрия

украина

киев

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венгрия, петер сийярто, евросоюз, украина, киев, жозеп боррель