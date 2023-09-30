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При атаке украинского беспилотника на брянский город пострадал мужчина - РИА Новости, 30.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:58 30.09.2023 (обновлено: 21:08 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/ataka-1899674272.html
При атаке украинского беспилотника на брянский город пострадал мужчина
При атаке украинского беспилотника на брянский город пострадал мужчина - РИА Новости, 30.09.2023
При атаке украинского беспилотника на брянский город пострадал мужчина
ВСУ атаковали беспилотником город Трубчевск в Брянской области, ранен местный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T20:58
2023-09-30T21:08
специальная военная операция на украине
трубчевск
брянская область
вооруженные силы украины
в мире
александр богомаз
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотником город Трубчевск в Брянской области, ранен местный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале."Украинские террористы атаковали город Трубчевск с помощью БПЛА. В результате атаки по мирным гражданам один житель получил легкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление и кровля. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.
https://ria.ru/20230930/bespilotnik-1899576840.html
трубчевск
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трубчевск, брянская область, вооруженные силы украины, в мире, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Трубчевск, Брянская область, Вооруженные силы Украины, В мире, Александр Богомаз
При атаке украинского беспилотника на брянский город пострадал мужчина

При атаке украинского беспилотника на брянский город Трубчевск пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотником город Трубчевск в Брянской области, ранен местный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«
"Украинские террористы атаковали город Трубчевск с помощью БПЛА. В результате атаки по мирным гражданам один житель получил легкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление и кровля. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
В Брянской области беспилотник повредил энергоснабжение
Вчера, 01:03
 
Специальная военная операция на УкраинеТрубчевскБрянская областьВооруженные силы УкраиныВ миреАлександр Богомаз
 
 
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