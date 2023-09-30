https://ria.ru/20230930/ataka-1899674272.html

При атаке украинского беспилотника на брянский город пострадал мужчина

При атаке украинского беспилотника на брянский город пострадал мужчина - РИА Новости, 30.09.2023

При атаке украинского беспилотника на брянский город пострадал мужчина

ВСУ атаковали беспилотником город Трубчевск в Брянской области, ранен местный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T20:58

2023-09-30T20:58

2023-09-30T21:08

специальная военная операция на украине

трубчевск

брянская область

вооруженные силы украины

в мире

александр богомаз

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. ВСУ атаковали беспилотником город Трубчевск в Брянской области, ранен местный житель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале."Украинские террористы атаковали город Трубчевск с помощью БПЛА. В результате атаки по мирным гражданам один житель получил легкое ранение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате сброса взрывного устройства в одном из административных зданий частично повреждено остекление и кровля. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал Богомаз.

https://ria.ru/20230930/bespilotnik-1899576840.html

трубчевск

брянская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

трубчевск, брянская область, вооруженные силы украины, в мире, александр богомаз