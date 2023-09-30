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В Китае раскрыли, как "непобедимое оружие" Запада ударит по Зеленскому - РИА Новости, 30.09.2023
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03:10 30.09.2023 (обновлено: 04:30 30.09.2023)
https://ria.ru/20230930/abrams-1899580426.html
В Китае раскрыли, как "непобедимое оружие" Запада ударит по Зеленскому
В Китае раскрыли, как "непобедимое оружие" Запада ударит по Зеленскому - РИА Новости, 30.09.2023
В Китае раскрыли, как "непобедимое оружие" Запада ударит по Зеленскому
Поставки американских танков ВСУ станут разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пишет китайский военный обозреватель Global Times Кунтянь... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T03:10
2023-09-30T04:30
в мире
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сша
украина
владимир зеленский
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владимир путин
нато
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Поставки американских танков ВСУ станут разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пишет китайский военный обозреватель Global Times Кунтянь Лилян в статье для Sohu.&quot;Президент Владимир Зеленский радостно заявил, что для ВСУ это (поставки Abrams. — Прим. ред.) значимое приобретение, которое усилит способность армии противостоять противнику. &lt;...&gt; Но такая ли это хорошая новость, как утверждает Зеленский? Возможно, что нет&quot;, — заявил Кунтянь.Автор пояснил, что западные танки не оправдают ожиданий украинского руководства по нескольким причинам. Во-первых, офицеры ВСУ не смогут эффективно использовать американскую технику, так как она обслуживается и оперируется не так, как привычные для украинцев танки.Во-вторых, Киев не в состоянии самостоятельно ремонтировать поврежденные Abrams, поэтому для восстановления их боеспособности их придется отправлять в страны НАТО.Обозреватель добавил, что американские танки можно использовать только в хорошую погоду, а в случае метелей и дождей их придется "законсервировать".В заключение Кунтянь отметил, что Запад постоянно преувеличивал характеристики и мощь оружия, отправляемого Украине. Однако благодаря прочной российской обороне, написал он, миф о непобедимости западной техники "лопнул как мыльный пузырь".В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что это не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что американские танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, кирилл буданов, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Кирилл Буданов, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Китае раскрыли, как "непобедимое оружие" Запада ударит по Зеленскому

Аналитик Кунтянь: поставки танков Abrams станут для Зеленского разочарованием

© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert DelanyАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© Фото : U.S. Army / Spc. Hubert Delany
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Поставки американских танков ВСУ станут разочарованием для президента Украины Владимира Зеленского, пишет китайский военный обозреватель Global Times Кунтянь Лилян в статье для Sohu.
«

"Президент Владимир Зеленский радостно заявил, что для ВСУ это (поставки Abrams. — Прим. ред.) значимое приобретение, которое усилит способность армии противостоять противнику. <...> Но такая ли это хорошая новость, как утверждает Зеленский? Возможно, что нет", — заявил Кунтянь.

Автор пояснил, что западные танки не оправдают ожиданий украинского руководства по нескольким причинам. Во-первых, офицеры ВСУ не смогут эффективно использовать американскую технику, так как она обслуживается и оперируется не так, как привычные для украинцев танки.
Во-вторых, Киев не в состоянии самостоятельно ремонтировать поврежденные Abrams, поэтому для восстановления их боеспособности их придется отправлять в страны НАТО.
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Обозреватель добавил, что американские танки можно использовать только в хорошую погоду, а в случае метелей и дождей их придется "законсервировать".
В заключение Кунтянь отметил, что Запад постоянно преувеличивал характеристики и мощь оружия, отправляемого Украине. Однако благодаря прочной российской обороне, написал он, миф о непобедимости западной техники "лопнул как мыльный пузырь".
В Белом доме ранее подтвердили, что первая партия Abrams прибыла на Украину, всего США намерены поставить 31 танк. При этом, как сообщала газета Wall Street Journal, украинские чиновники считают, что это не сможет изменить ситуацию на фронте. Глава украинской разведки Кирилл Буданов также признавал, что американские танки на передовой "долго не проживут". Президент России Владимир Путин, говоря о поставленных ранее Киеву немецких танках Leopard и БМП производства США Bradley, отмечал, что они "прекрасно горят".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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