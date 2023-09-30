Священник призвал отказаться от термина "безопасный аборт"
Иерей Лукьянов: термин безопасный аборт манипулятивен, от него надо отказаться
© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПредседатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Термин "безопасный аборт" ненаучен и манипулятивен, его нужно исключить из текстов документов и нормативно-правовых актов, заявил РИА Новости председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов.
В субботу отец Федор выступил на Международной медицинской научно-практическая конференции "Аборт и здоровье женщины", которая проходит в Москве. Как уточнили организаторы, цель конференции - сбор и популяризация актуальных научных материалов о последствиях абортов для здоровья женщин.
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"Термин "безопасный аборт" необходимо исключить из текстов нормативно-правовых актов, писем, протоколов и других документов, как вводящий в заблуждение. Он носит антинаучный и манипулятивный характер. О том, что он не корректен говорили сегодня академики и доктора наук. Надеюсь, что эти слова услышат те, от кого зависит приведение нашего законодательства в соответствие с традиционными нравственными ценностями, где жизни и достоинству человека отведено первое место", - сказал Лукьянов.
По его словам, аборт всегда несет угрозу жизни и здоровью матери и ребенка, "поэтому позиция Церкви всегда неизменна: аборт был и остается детоубийством и не должен оплачиваться государством".
В РПЦ считают аборт убийством человека, то есть грехом, и выступают за полный запрет абортов, производимых без медицинских показаний.
Как уточнили организаторы, по итогам конференции планируется публикация резолюции и издание сборника научных статей, который будет разослан в государственные, научные и образовательные учреждения Российской Федерации. Впоследствии организаторы намерены разработать "существенные новаторские изменения в основополагающие документы и протоколы, с которыми женщины России сталкиваются в женских консультациях".