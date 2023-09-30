https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899583752.html
В Абхазии заявили о невозможности прорыва в отношениях с Грузией
В Абхазии заявили о невозможности прорыва в отношениях с Грузией - РИА Новости, 30.09.2023
В Абхазии заявили о невозможности прорыва в отношениях с Грузией
Прорывы в политических отношениях с Грузией сейчас невозможны, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T05:33
2023-09-30T05:33
2023-09-30T05:33
абхазия
грузия
в мире
сергей шамба
россия
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СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. Прорывы в политических отношениях с Грузией сейчас невозможны, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.В субботу Абхазия отмечает день Независимости и тридцатилетие победы в войне против Грузии."Политическая ситуации в Грузии сейчас такая, что ожидать каких-то прорывов в политических взаимоотношениях невозможно, так как там идет очень сложная внутренняя борьба. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Могут случиться очень неожиданные события, к которым мы должны быть готовы. Хочешь мира - готовься к войне", - сказал Шамба.Он подчеркнул, что переговоры о заключении мирного соглашения с Грузией ведутся долгие годы, однако до сих пор грузинская сторона отказывается подписать такой документ.Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
https://ria.ru/20230930/abkhaziya-1899581572.html
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абхазия, грузия, в мире, сергей шамба, россия
Абхазия, Грузия, В мире, Сергей Шамба, Россия
В Абхазии заявили о невозможности прорыва в отношениях с Грузией
Шамба: прорывы в политических отношениях с Грузией остаются невозможными
СУХУМ, 30 сен – РИА Новости. Прорывы в политических отношениях с Грузией сейчас невозможны, заявил в интервью РИА Новости секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.
В субботу Абхазия отмечает день Независимости и тридцатилетие победы в войне против Грузии.
В Абхазии заявили об укреплении своих военных возможностей
"Политическая ситуации в Грузии сейчас такая, что ожидать каких-то прорывов в политических взаимоотношениях невозможно, так как там идет очень сложная внутренняя борьба. Как будет развиваться ситуация, мы не знаем. Могут случиться очень неожиданные события, к которым мы должны быть готовы. Хочешь мира - готовься к войне", - сказал Шамба.
Он подчеркнул, что переговоры о заключении мирного соглашения с Грузией ведутся долгие годы, однако до сих пор грузинская сторона отказывается подписать такой документ.
Россия
26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии
. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Грузия по-прежнему не признает Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами и считает их своими регионами.
Путин поздравил президента Абхазии с Днем независимости республики