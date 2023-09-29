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МЭР предложило внедрить систему звезд для учреждений по итогам контроля - РИА Новости, 29.09.2023
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18:15 29.09.2023 (обновлено: 20:15 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/zvezdy-1899528822.html
МЭР предложило внедрить систему звезд для учреждений по итогам контроля
МЭР предложило внедрить систему звезд для учреждений по итогам контроля - РИА Новости, 29.09.2023
МЭР предложило внедрить систему звезд для учреждений по итогам контроля
Систему звезд для учреждений по итогам профилактических визитов контрольных органов предлагает внедрить Минэкономразвития, об этом сообщил на полях "Форума... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:15
2023-09-29T20:15
россия
алексей херсонцев
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Систему звезд для учреждений по итогам профилактических визитов контрольных органов предлагает внедрить Минэкономразвития, об этом сообщил на полях "Форума контрольных органов" замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев. "Наша идея состоит в том, что по итогам профилактического визита контролирующему органу выставлять оценку объекту. Это могла бы быть так называемая система звездочек, которые бы ставились на дверях школ или заведений общепита", - сообщил журналистам Херсонцев. Он добавил, что сейчас профилактические визиты являются ключевой формой общения предпринимателей, соцобъектов, контролируюших органов. Но зачастую потребители не знают результатов этих визитов. "Более того, эти сведения (оценки - прим. ред.) могли бы отдавать нашим крупным сервисам, связанным с картами, где можно было бы использовать их в системах отзывов. И все бы это приводило к тому, что руководство учреждений было бы заинтересовано в получении максимально высоких баллов, иначе потребители просто не будут пользоваться их услугами", - уточнил Херсонцев. По словам замминистра, контролирующим органам это тоже позволит делать более прозрачную систему оценки, так называемые чек-листы. "В конечном счете это будет стимулировать обе стороны на взаимодействие в интересах наших граждан", - заключил он. Херсонцев также заметил, что "идея со звездами" только обретает свои контуры. "Пока нет конкретного проекта нормативного акта, но мы уже практически полностью определили как это может работать и в ближайшее время уже официально предложим это в виде нормативного документа", - сказал чиновник.
https://ria.ru/20230912/ekonomika-1895968928.html
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россия, алексей херсонцев, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Россия, Алексей Херсонцев, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
МЭР предложило внедрить систему звезд для учреждений по итогам контроля

МЭР предложило внедрить систему звезд для учреждений по итогам контроля

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития
Здание Минэкономразвития - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 сен - РИА Новости. Систему звезд для учреждений по итогам профилактических визитов контрольных органов предлагает внедрить Минэкономразвития, об этом сообщил на полях "Форума контрольных органов" замминистра экономического развития РФ Алексей Херсонцев.
"Наша идея состоит в том, что по итогам профилактического визита контролирующему органу выставлять оценку объекту. Это могла бы быть так называемая система звездочек, которые бы ставились на дверях школ или заведений общепита", - сообщил журналистам Херсонцев.
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Он добавил, что сейчас профилактические визиты являются ключевой формой общения предпринимателей, соцобъектов, контролируюших органов. Но зачастую потребители не знают результатов этих визитов.
"Более того, эти сведения (оценки - прим. ред.) могли бы отдавать нашим крупным сервисам, связанным с картами, где можно было бы использовать их в системах отзывов. И все бы это приводило к тому, что руководство учреждений было бы заинтересовано в получении максимально высоких баллов, иначе потребители просто не будут пользоваться их услугами", - уточнил Херсонцев.
По словам замминистра, контролирующим органам это тоже позволит делать более прозрачную систему оценки, так называемые чек-листы. "В конечном счете это будет стимулировать обе стороны на взаимодействие в интересах наших граждан", - заключил он.
Херсонцев также заметил, что "идея со звездами" только обретает свои контуры. "Пока нет конкретного проекта нормативного акта, но мы уже практически полностью определили как это может работать и в ближайшее время уже официально предложим это в виде нормативного документа", - сказал чиновник.
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