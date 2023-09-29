https://ria.ru/20230929/zhile-1899380712.html

Медработникам Липецкой области будут предоставлять служебное жилье

Медработникам Липецкой области будут предоставлять служебное жилье - РИА Новости, 29.09.2023

Медработникам Липецкой области будут предоставлять служебное жилье

Депутаты липецкого областного Совета депутатов установили нормы предоставления служебного жилья для врачей и среднего медперсонала, для реализации проекта в... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:45

2023-09-29T11:45

2023-09-29T12:27

липецкая область

жилье

врачи

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ЛИПЕЦК, 29 сен — РИА Новости. Депутаты липецкого областного Совета депутатов установили нормы предоставления служебного жилья для врачей и среднего медперсонала, для реализации проекта в этом году потребуется 385 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального парламента.28 сентября прошла 30 сессия, во время которой депутаты рассмотрели поправки в ряд социально значимых законодательных актов региона. Парламентарии внесли изменения в закон "О порядке предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области".Парламентарии установили нормы предоставления служебного жилья для врачей и среднего медперсонала. Так, жилье площадью 33 квадратных метра будут выделять одиноко проживающим медицинским работникам, семье из двух человек – 42 квадратных метра, из трех и более человек – по 18 квадратных метров на каждого члена семьи. По прошествии 10 лет медики смогут приватизировать служебное жилье."Вопросы медицины сегодня в регионе – одни из ключевых. Законопроект направлен на сохранение кадров и привлечение новых высококвалифицированных специалистов. Для его реализации в этом году потребуется 385 миллионов рублей из областного бюджета. Предполагается, что жилищные условия смогут улучшить более 80 медработников", – отметил председатель липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков.Депутаты регионального парламента также внесли изменения в закон "О ежемесячной доплате к пенсии по случаю потери кормильца родителям и вдовам (вдовцам)". Расширен список получателей региональной доплаты. Туда включены отчимы и мачехи погибших военнослужащих. Но есть ряд условий. Они должны воспитывать и содержать пасынка или падчерицу не менее пяти лет, проживать на территории Липецкой области и получать пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с федеральным законодательством. Размер региональной доплаты составляет 10 тысяч рублей ежемесячно.Кроме того, на сессии приняты поправки в закон "О поощрительных выплатах в сфере физической культуры и спорта". Липецкие спортсмены станут получать региональные выплаты за победы в чемпионатах России в олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских видах спорта. Ранее премии присуждались за победы в первенствах мира и Европы.За первое место во всероссийских соревнованиях выплатят 115 тысяч рублей, за второе – 75 тысяч рублей, за третье – 55 тысяч рублей."Наши спортсмены сейчас несправедливо изолированы от международных соревнований. Поэтому очень важно поддержать ребят за победы во всероссийских соревнованиях", – добавил Сериков.Кроме того, в области увеличили ежемесячные областные стипендии юным спортсменам. Они вырастут в два раза – с 1,5 до 3 тысяч рублей. Эта мера поддержки коснется и юных спортсменов-инвалидов. В общей сложности это около 150 ребят.

https://ria.ru/20230928/beremennye-1899247019.html

https://ria.ru/20230926/lipetsk-1898764440.html

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

жилье, врачи