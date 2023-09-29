Рейтинг@Mail.ru
Польша и Венгрия не участвовали в заседании ЕК по импорту украинского зерна - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:47 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/zerno-1899416642.html
Польша и Венгрия не участвовали в заседании ЕК по импорту украинского зерна
Польша и Венгрия не участвовали в заседании ЕК по импорту украинского зерна - РИА Новости, 29.09.2023
Польша и Венгрия не участвовали в заседании ЕК по импорту украинского зерна
Польша и Венгрия не участвовали в 11-м заседании координационной платформы Еврокомиссии по импорту украинской сельхозпродукции, которое прошло 28 сентября,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:47
2023-09-29T13:47
польша
венгрия
украина
всемирная торговая организация (вто)
еврокомиссия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:173:2103:1356_1920x0_80_0_0_a8a22dcbfa2ccef8567812baf67b0b01.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Польша и Венгрия не участвовали в 11-м заседании координационной платформы Еврокомиссии по импорту украинской сельхозпродукции, которое прошло 28 сентября, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Гилл. "Все стороны были приглашены, не было представительства от Польши и Венгрии, но это и не обязательно… мы провели очень продуктивную дискуссию", - сообщил он. По словам представителя ЕК, контакты между заинтересованными сторонами продолжаются также на двустороннем уровне. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО). В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну, а затем Польша и Словакия пригрозили также приостановить военную помощь Киеву.
https://ria.ru/20230928/polsha-1899162767.html
польша
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867563020_0:0:1869:1402_1920x0_80_0_0_c9c88ee1527de944c74f6c832f42d75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, венгрия, украина, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, евросоюз
Польша, Венгрия, Украина, Всемирная торговая организация (ВТО), Еврокомиссия, Евросоюз
Польша и Венгрия не участвовали в заседании ЕК по импорту украинского зерна

ЕК: Польша и Венгрия не участвовали в заседании по импорту украинского зерна

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Польша и Венгрия не участвовали в 11-м заседании координационной платформы Еврокомиссии по импорту украинской сельхозпродукции, которое прошло 28 сентября, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Гилл.
"Все стороны были приглашены, не было представительства от Польши и Венгрии, но это и не обязательно… мы провели очень продуктивную дискуссию", - сообщил он.
По словам представителя ЕК, контакты между заинтересованными сторонами продолжаются также на двустороннем уровне.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО). В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну, а затем Польша и Словакия пригрозили также приостановить военную помощь Киеву.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Польше резко ответили на предложение Украины по снятию эмбарго на зерно
28 сентября, 12:40
 
ПольшаВенгрияУкраинаВсемирная торговая организация (ВТО)ЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала