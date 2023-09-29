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Польша и Венгрия не участвовали в заседании ЕК по импорту украинского зерна
Польша и Венгрия не участвовали в заседании ЕК по импорту украинского зерна - РИА Новости, 29.09.2023
Польша и Венгрия не участвовали в заседании ЕК по импорту украинского зерна
Польша и Венгрия не участвовали в 11-м заседании координационной платформы Еврокомиссии по импорту украинской сельхозпродукции, которое прошло 28 сентября,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:47
2023-09-29T13:47
2023-09-29T13:47
польша
венгрия
украина
всемирная торговая организация (вто)
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Польша и Венгрия не участвовали в 11-м заседании координационной платформы Еврокомиссии по импорту украинской сельхозпродукции, которое прошло 28 сентября, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Олоф Гилл. "Все стороны были приглашены, не было представительства от Польши и Венгрии, но это и не обязательно… мы провели очень продуктивную дискуссию", - сообщил он. По словам представителя ЕК, контакты между заинтересованными сторонами продолжаются также на двустороннем уровне. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО). В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну, а затем Польша и Словакия пригрозили также приостановить военную помощь Киеву.
https://ria.ru/20230928/polsha-1899162767.html
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польша, венгрия, украина, всемирная торговая организация (вто), еврокомиссия, евросоюз
Польша, Венгрия, Украина, Всемирная торговая организация (ВТО), Еврокомиссия, Евросоюз
Польша и Венгрия не участвовали в заседании ЕК по импорту украинского зерна
ЕК: Польша и Венгрия не участвовали в заседании по импорту украинского зерна