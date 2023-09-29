https://ria.ru/20230929/zelenskiy-1899518987.html

СМИ: ложь Зеленского о ракете грозит ему серьезными проблемами

СМИ: ложь Зеленского о ракете грозит ему серьезными проблемами - РИА Новости, 29.09.2023

СМИ: ложь Зеленского о ракете грозит ему серьезными проблемами

Опубликованный Варшавой отчет доказал, что президент Владимир Зеленский лгал о непричастности Украины к падению ракеты на территории Польши, пишет "Европейская... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:39

2023-09-29T17:39

2023-09-29T19:24

в мире

украина

польша

киев

анджей дуда

збигнев зебро

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Опубликованный Варшавой отчет доказал, что президент Владимир Зеленский лгал о непричастности Украины к падению ракеты на территории Польши, пишет "Европейская правда".Накануне генеральный прокурор Польши — министр юстиции Збигнев Зебро подтвердил, что ракета, упавшая в ноябре прошлого года и убившая двух человек, была украинской."Позиция была абсолютно категорична. Киев исключал любую возможность того, что эта ракета могла быть украинской. <…> Нет оправдания сознательному введению своего союзника и партнера в заблуждение", — говорится в статье.Там отмечается, что киевский режим до сих пор не взял ответственность за произошедшее. Автор предупреждает, что такая позиция может привести к еще более серьезным последствиям для польско-украинских отношений, чем сам инцидент."Ошибки, которые совершили украинские власти в ноябре прошлого года, могут оказаться пустяком по сравнению с теми проблемами, которые возникнут, если они будут цепляться за ложь", — делает автор вывод.Вечером 15 ноября на территории Польши, недалеко от границы с Украиной, упала ракета — погибли два человека. Изначально звучали предположения, что она могла быть российской, но позже польский президент Анджей Дуда заявил, что у него нет подтверждающих это доказательств. Зеленский заявлял, что не сомневается в непричастности Киева к инциденту.

https://ria.ru/20230929/zelenskiy-1899486425.html

https://ria.ru/20230929/ukraina-1899262879.html

украина

польша

киев

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в мире, украина, польша, киев, анджей дуда, збигнев зебро, владимир зеленский