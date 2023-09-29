https://ria.ru/20230929/zaderzhanie-1899355470.html
В Керчи задержали агента украинской разведки
В Керчи задержали агента украинской разведки - РИА Новости, 29.09.2023
В Керчи задержали агента украинской разведки
Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершении государственной измены: как утверждается, он снимал передвижения техники в направлении зоны военной... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T09:49
2023-09-29T09:49
2023-09-29T10:36
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершении государственной измены: как утверждается, он снимал передвижения техники в направлении зоны военной операции на Украине, сообщила ФСБ."Задержан 45-летний житель Керчи. <...> Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК ("Государственная измена в форме шпионажа"). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в пресс-релизе службы.По данным ФСБ, местный житель "инициативно" начал общаться в мессенджере с сотрудником украинской военной разведки. По заданию куратора он снимал движение колонн российской военной техники и отправлял фото и видео "через закрытые каналы связи".Как говорится в сообщении службы, обвиняемый также отправлял информацию в чат-боты, которыми пользуются украинские спецслужбы.
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Кадры допроса арестованного по делу о госизмене жителя Керчи
Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершении государственной измены: как утверждается, он снимал передвижения техники в направлении зоны военной операции на Украине, сообщила ФСБ.
2023-09-29T09:49
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керчь, фсб, безопасность, россия
Керчь, ФСБ, Безопасность, Россия
В Керчи задержали агента украинской разведки
ФСБ задержала в Керчи агента украинской разведки за госизмену
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершении государственной измены: как утверждается, он снимал передвижения техники в направлении зоны военной операции на Украине, сообщила ФСБ.
"Задержан 45-летний житель Керчи. <...> Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК ("Государственная измена в форме шпионажа"). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в пресс-релизе службы.
По данным ФСБ, местный житель "инициативно" начал общаться в мессенджере с сотрудником украинской военной разведки. По заданию куратора он снимал движение колонн российской военной техники и отправлял фото и видео "через закрытые каналы связи".
Как говорится в сообщении службы, обвиняемый также отправлял информацию в чат-боты, которыми пользуются украинские спецслужбы.
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