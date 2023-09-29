https://ria.ru/20230929/zaderzhanie-1899355470.html

В Керчи задержали агента украинской разведки

В Керчи задержали агента украинской разведки - РИА Новости, 29.09.2023

В Керчи задержали агента украинской разведки

Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершении государственной измены: как утверждается, он снимал передвижения техники в направлении зоны военной... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T09:49

2023-09-29T09:49

2023-09-29T10:36

керчь

фсб

безопасность

россия

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершении государственной измены: как утверждается, он снимал передвижения техники в направлении зоны военной операции на Украине, сообщила ФСБ."Задержан 45-летний житель Керчи. <...> Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК ("Государственная измена в форме шпионажа"). Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в пресс-релизе службы.По данным ФСБ, местный житель "инициативно" начал общаться в мессенджере с сотрудником украинской военной разведки. По заданию куратора он снимал движение колонн российской военной техники и отправлял фото и видео "через закрытые каналы связи".Как говорится в сообщении службы, обвиняемый также отправлял информацию в чат-боты, которыми пользуются украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20230918/diversii-1896906085.html

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Кадры допроса арестованного по делу о госизмене жителя Керчи Силовики задержали россиянина, подозреваемого в совершении государственной измены: как утверждается, он снимал передвижения техники в направлении зоны военной операции на Украине, сообщила ФСБ. 2023-09-29T09:49 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

керчь, фсб, безопасность, россия