https://ria.ru/20230929/yugra-1899468850.html

"Клиентский путь" инвестора в Югре сократили на 30%

"Клиентский путь" инвестора в Югре сократили на 30% - РИА Новости, 29.09.2023

"Клиентский путь" инвестора в Югре сократили на 30%

"Клиентский путь" инвестора по подключению к необходимой инфраструктуре и получению разрешительной документации сокращен в Ханты-Мансийском автономном округе на РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:17

2023-09-29T15:17

2023-09-29T15:17

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

москва

наталья комарова

югра

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

нижегородская область

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 сен - РИА Новости. "Клиентский путь" инвестора по подключению к необходимой инфраструктуре и получению разрешительной документации сокращен в Ханты-Мансийском автономном округе на 30%, заявила губернатор региона Наталья Комарова. О сокращении "клиентского пути" от идеи до инвестирования глава Югры рассказала в ходе X Инфраструктурного конгресса "Российская неделя ГЧП" в Москве. Как отметила Комарова, автономный округ в 2022 году в числе 31 субъекта подтвердил внедрение нового инвестиционного стандарта. Югра также приняла участие в качестве наблюдателя за Нижегородской областью в проекте "Сквозной инвестиционный поток", который инициирован Минэкономразвития России с участием госкорпорации "Росатом". Цель проекта - сократить сроки и количество запрашиваемых документов, ускорить подключение бизнеса к инфраструктуре. "Опыт участия в проекте "Сквозной инвестиционный поток" позволил разработать карты текущего и целевого состояний предоставления государственных услуг, выявить зоны, которые затрудняют начало реализации инвестиционных проектов. В результате удалось сократить клиентский путь инвестора по подключению к необходимой инфраструктуре и получению разрешительной документации в среднем на 30%", - приводит слова губернатора департамент внутренней политики региона. Как подчеркнула Комарова, в округе принят специализированный комплексный закон с 12 проектными режимами инвестирования и формами государственной поддержки, которые предусмотрены как для стартапов, так и для крупных инвестиционных проектов. В общей сложности на принципах ГЧП в Югре реализуется 44 проекта с общим объемом инвестиций более 60 миллиардов рублей в сферах образования, спорта, ЖКХ, здравоохранения и других. Важным направлением поддержки губернатор назвала сопровождение клиентского пути в режиме единого окна. Помимо этого, для поддержки инвестора в округе работают 11 промышленных парков и технопарков, создана особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Нягани, а также инновационный научно-технологический центр "Юнити Парк" в Сургуте.

https://ria.ru/20230928/yugra-1899301169.html

https://ria.ru/20230928/derevnya-1899241931.html

https://ria.ru/20230922/oez-1898056861.html

ханты-мансийский автономный округ

москва

нижегородская область

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ханты-мансийский автономный округ, москва, наталья комарова, югра, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), нижегородская область, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"