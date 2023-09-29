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Появились подробности взрыва в котельной в Чите - РИА Новости, 29.09.2023
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08:56 29.09.2023 (обновлено: 09:12 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/vzryv-1899345033.html
Появились подробности взрыва в котельной в Чите
Появились подробности взрыва в котельной в Чите - РИА Новости, 29.09.2023
Появились подробности взрыва в котельной в Чите
Взрыв в котельной в Чите произошёл во время пробного запуска из-за разгерметизации одного котла, сообщил глава Ингодинского района города Михаил Шибаев, его... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T08:56
2023-09-29T09:12
происшествия
чита
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЧИТА, 29 сен - РИА Новости. Взрыв в котельной в Чите произошёл во время пробного запуска из-за разгерметизации одного котла, сообщил глава Ингодинского района города Михаил Шибаев, его цитирует Telegram-канал правительства Забайкалья Ранее сообщалось, что взрыв произошел в котельной в Чите, пострадали два человека. "Сегодня у рабочих был пробный запуск котельной. Из двух котлов затопили один. В результате разгерметизации котла одна стена разрушена, пострадали два человека – их госпитализировали. К котельной были подключены гаражи и склады, локально пострадала только сама котельная, рядом жилых домов нет", - процитировали Шибаева в правительстве Забайкалья. По уточнению главного управления МЧС России по Забайкалью, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте не потребовалась, так как последующего за ЧП горения не возникло.
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происшествия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Чита, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появились подробности взрыва в котельной в Чите

Глава района Шибаев: взрыв в котельной в Чите прогремел при пробном запуске

© Фото : пресс-служба правительства ЗабайкальяНа месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы
На месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Забайкалья
На месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы
Читать ria.ru в
ЧИТА, 29 сен - РИА Новости. Взрыв в котельной в Чите произошёл во время пробного запуска из-за разгерметизации одного котла, сообщил глава Ингодинского района города Михаил Шибаев, его цитирует Telegram-канал правительства Забайкалья
Ранее сообщалось, что взрыв произошел в котельной в Чите, пострадали два человека.
«
"Сегодня у рабочих был пробный запуск котельной. Из двух котлов затопили один. В результате разгерметизации котла одна стена разрушена, пострадали два человека – их госпитализировали. К котельной были подключены гаражи и склады, локально пострадала только сама котельная, рядом жилых домов нет", - процитировали Шибаева в правительстве Забайкалья.
По уточнению главного управления МЧС России по Забайкалью, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте не потребовалась, так как последующего за ЧП горения не возникло.
© Фото : пресс-служба правительства ЗабайкальяНа месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы
На месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Забайкалья
На месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы
 
ПроисшествияЧитаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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