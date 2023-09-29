https://ria.ru/20230929/vzryv-1899345033.html

Появились подробности взрыва в котельной в Чите

Появились подробности взрыва в котельной в Чите - РИА Новости, 29.09.2023

Появились подробности взрыва в котельной в Чите

Взрыв в котельной в Чите произошёл во время пробного запуска из-за разгерметизации одного котла, сообщил глава Ингодинского района города Михаил Шибаев, его... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T08:56

2023-09-29T08:56

2023-09-29T09:12

происшествия

чита

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЧИТА, 29 сен - РИА Новости. Взрыв в котельной в Чите произошёл во время пробного запуска из-за разгерметизации одного котла, сообщил глава Ингодинского района города Михаил Шибаев, его цитирует Telegram-канал правительства Забайкалья Ранее сообщалось, что взрыв произошел в котельной в Чите, пострадали два человека. "Сегодня у рабочих был пробный запуск котельной. Из двух котлов затопили один. В результате разгерметизации котла одна стена разрушена, пострадали два человека – их госпитализировали. К котельной были подключены гаражи и склады, локально пострадала только сама котельная, рядом жилых домов нет", - процитировали Шибаева в правительстве Забайкалья. По уточнению главного управления МЧС России по Забайкалью, помощь пожарно-спасательных подразделений на месте не потребовалась, так как последующего за ЧП горения не возникло.

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, чита, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)