https://ria.ru/20230929/vzryv-1899339468.html

В Чите прогремел взрыв в частной котельной

В Чите прогремел взрыв в частной котельной - РИА Новости, 29.09.2023

В Чите прогремел взрыв в частной котельной

Два человека пострадали из-за взрыва в частной котельной в Чите, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T07:56

2023-09-29T07:56

2023-09-29T09:09

происшествия

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забайкальский край

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ЧИТА, 29 сен - РИА Новости. Два человека пострадали из-за взрыва в частной котельной в Чите, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края. "Взрыв в частной котельной произошёл в Ингодинском районе Читы. По предварительным данным, пострадали два человека, доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают представители правоохранительных органов, городской и районной администраций.Проверку по факту случившегося начало забайкальское управление Следственного комитета РФ. Судя по пресс-релизу, информация об инциденте поступила примерно в полдень по местному времени (шесть утра по Москве).Следователи осматривают место происшествия, опрашивают местных жителей, руководство частного предприятия. В медицинском учреждении запрошены данные о состоянии пострадавших.

https://ria.ru/20230920/vzryv-1897613262.html

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забайкальский край

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