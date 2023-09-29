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В Чите прогремел взрыв в частной котельной - РИА Новости, 29.09.2023
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07:56 29.09.2023 (обновлено: 09:09 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/vzryv-1899339468.html
В Чите прогремел взрыв в частной котельной
В Чите прогремел взрыв в частной котельной - РИА Новости, 29.09.2023
В Чите прогремел взрыв в частной котельной
Два человека пострадали из-за взрыва в частной котельной в Чите, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T07:56
2023-09-29T09:09
происшествия
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забайкальский край
россия
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ЧИТА, 29 сен - РИА Новости. Два человека пострадали из-за взрыва в частной котельной в Чите, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края. "Взрыв в частной котельной произошёл в Ингодинском районе Читы. По предварительным данным, пострадали два человека, доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают представители правоохранительных органов, городской и районной администраций.Проверку по факту случившегося начало забайкальское управление Следственного комитета РФ. Судя по пресс-релизу, информация об инциденте поступила примерно в полдень по местному времени (шесть утра по Москве).Следователи осматривают место происшествия, опрашивают местных жителей, руководство частного предприятия. В медицинском учреждении запрошены данные о состоянии пострадавших.
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происшествия, чита, забайкальский край, россия
Происшествия, Чита, Забайкальский край, Россия
В Чите прогремел взрыв в частной котельной

В Чите прогремел взрыв в частной котельной, пострадали два человека

© Фото : пресс-служба правительства ЗабайкальяНа месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы
На месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба правительства Забайкалья
На месте взрыва в частной котельной в Ингодинском районе Читы
Читать ria.ru в
ЧИТА, 29 сен - РИА Новости. Два человека пострадали из-за взрыва в частной котельной в Чите, сообщается в Telegram-канале правительства Забайкальского края.
«
"Взрыв в частной котельной произошёл в Ингодинском районе Читы. По предварительным данным, пострадали два человека, доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте работают представители правоохранительных органов, городской и районной администраций.
Проверку по факту случившегося начало забайкальское управление Следственного комитета РФ. Судя по пресс-релизу, информация об инциденте поступила примерно в полдень по местному времени (шесть утра по Москве).
Следователи осматривают место происшествия, опрашивают местных жителей, руководство частного предприятия. В медицинском учреждении запрошены данные о состоянии пострадавших.
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