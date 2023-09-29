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ПСБ: обратный выкуп редких бриллиантов расширит их инвестпотенциал - РИА Новости, 29.09.2023
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12:50 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/vykup-1899400565.html
ПСБ: обратный выкуп редких бриллиантов расширит их инвестпотенциал
ПСБ: обратный выкуп редких бриллиантов расширит их инвестпотенциал - РИА Новости, 29.09.2023
ПСБ: обратный выкуп редких бриллиантов расширит их инвестпотенциал
Дальнейшее развитие рынка инвестиционных бриллиантов в России требует поступательного развития инфраструктуры обратного выкупа, в частности, создания такой... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T12:50
2023-09-29T12:50
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дальнейшее развитие рынка инвестиционных бриллиантов в России требует поступательного развития инфраструктуры обратного выкупа, в частности, создания такой опции для индивидуальных редких бриллиантов, считает руководитель дивизионов "Частный капитал" и "Финансовые рынки" ПСБ Юлия Карпова. Карпова выступила на сессии "Перспективы рынка инвестиционных бриллиантов" на площадке Московского финансового форума. По ее словам, которые приводит пресс-служба ПСБ, сегодня в России наблюдается интерес частных инвесторов к новым инструментам для альтернативных инвестиций. Этому, в частности, способствовала отмена НДС на покупку драгоценных камней осенью прошлого года. Многие клиенты private banking, для диверсификации своих портфелей рассматривают бриллианты как еще один финансовый актив, обладающий инвестиционным потенциалом. Среди других мер, которые способствовали бы росту интереса и доступности такого вида инвестиций, участники дискуссии также назвали бессрочную пролонгацию налоговых льгот и необходимость снижения порога инвестирования в драгоценные камни, отметили в банке. Как ранее сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, спрос на инвестиционные бриллианты в России в первом квартале этого года вырос в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правительство РФ 1 октября 2022 года приняло закон, согласно которому физические лица освобождаются от НДС при покупке бриллиантов у банков.
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псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк, Новости компаний - Экономика

ПСБ: обратный выкуп редких бриллиантов расширит их инвестпотенциал

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБриллиант
Бриллиант - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дальнейшее развитие рынка инвестиционных бриллиантов в России требует поступательного развития инфраструктуры обратного выкупа, в частности, создания такой опции для индивидуальных редких бриллиантов, считает руководитель дивизионов "Частный капитал" и "Финансовые рынки" ПСБ Юлия Карпова.
Карпова выступила на сессии "Перспективы рынка инвестиционных бриллиантов" на площадке Московского финансового форума.
По ее словам, которые приводит пресс-служба ПСБ, сегодня в России наблюдается интерес частных инвесторов к новым инструментам для альтернативных инвестиций. Этому, в частности, способствовала отмена НДС на покупку драгоценных камней осенью прошлого года. Многие клиенты private banking, для диверсификации своих портфелей рассматривают бриллианты как еще один финансовый актив, обладающий инвестиционным потенциалом.
Среди других мер, которые способствовали бы росту интереса и доступности такого вида инвестиций, участники дискуссии также назвали бессрочную пролонгацию налоговых льгот и необходимость снижения порога инвестирования в драгоценные камни, отметили в банке.
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Как ранее сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, спрос на инвестиционные бриллианты в России в первом квартале этого года вырос в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Правительство РФ 1 октября 2022 года приняло закон, согласно которому физические лица освобождаются от НДС при покупке бриллиантов у банков.
 
ПСБ (Банк ПСБ)ПромсвязьбанкНовости компаний - Экономика
 
 
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