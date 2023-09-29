https://ria.ru/20230929/vykup-1899400565.html

ПСБ: обратный выкуп редких бриллиантов расширит их инвестпотенциал

ПСБ: обратный выкуп редких бриллиантов расширит их инвестпотенциал - РИА Новости, 29.09.2023

ПСБ: обратный выкуп редких бриллиантов расширит их инвестпотенциал

Дальнейшее развитие рынка инвестиционных бриллиантов в России требует поступательного развития инфраструктуры обратного выкупа, в частности, создания такой... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T12:50

2023-09-29T12:50

2023-09-29T12:50

псб (банк псб)

промсвязьбанк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155543/92/1555439267_0:0:2612:1469_1920x0_80_0_0_db70ff8f4d8d75400b4be16786357c93.jpg

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Дальнейшее развитие рынка инвестиционных бриллиантов в России требует поступательного развития инфраструктуры обратного выкупа, в частности, создания такой опции для индивидуальных редких бриллиантов, считает руководитель дивизионов "Частный капитал" и "Финансовые рынки" ПСБ Юлия Карпова. Карпова выступила на сессии "Перспективы рынка инвестиционных бриллиантов" на площадке Московского финансового форума. По ее словам, которые приводит пресс-служба ПСБ, сегодня в России наблюдается интерес частных инвесторов к новым инструментам для альтернативных инвестиций. Этому, в частности, способствовала отмена НДС на покупку драгоценных камней осенью прошлого года. Многие клиенты private banking, для диверсификации своих портфелей рассматривают бриллианты как еще один финансовый актив, обладающий инвестиционным потенциалом. Среди других мер, которые способствовали бы росту интереса и доступности такого вида инвестиций, участники дискуссии также назвали бессрочную пролонгацию налоговых льгот и необходимость снижения порога инвестирования в драгоценные камни, отметили в банке. Как ранее сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, спрос на инвестиционные бриллианты в России в первом квартале этого года вырос в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Правительство РФ 1 октября 2022 года приняло закон, согласно которому физические лица освобождаются от НДС при покупке бриллиантов у банков.

https://ria.ru/20230921/bank-1897834437.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

псб (банк псб), промсвязьбанк, новости компаний - экономика