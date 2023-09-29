https://ria.ru/20230929/vulkany-1899327586.html

Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоили оранжевый уровень авиаопасности

Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоили оранжевый уровень авиаопасности - РИА Новости, 29.09.2023

Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоили оранжевый уровень авиаопасности

Оранжевый уровень авиационной опасности присвоен вулканам Шивелуч в Камчатском крае и Эбеко на Курилах из-за высокой вулканической активности, предупреждает... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T02:55

2023-09-29T02:55

2023-09-29T09:51

происшествия

шивелуч

эбеко

камчатский край

олег бондаренко

внии гочс

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оранжевый уровень авиационной опасности присвоен вулканам Шивелуч в Камчатском крае и Эбеко на Курилах из-за высокой вулканической активности, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В Дальневосточном федеральном округе вновь фиксируется вулканическая активность. Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоен оранжевый уровень авиационной опасности", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Последнее мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Пепел был выброшен на высоту 20 километров, в некоторых местах падения его толщина достигала 20 сантиметров. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Как сообщал глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко, ущерб населенным пунктам составил почти 370 миллионов рублей. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в 7 километрах северо-западнее Северо-Курильска. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.

https://ria.ru/20230929/zemletryasenie-1899326625.html

шивелуч

эбеко

камчатский край

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происшествия, шивелуч, эбеко, камчатский край, олег бондаренко, внии гочс