Рейтинг@Mail.ru
Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоили оранжевый уровень авиаопасности - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:55 29.09.2023 (обновлено: 09:51 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/vulkany-1899327586.html
Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоили оранжевый уровень авиаопасности
Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоили оранжевый уровень авиаопасности - РИА Новости, 29.09.2023
Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоили оранжевый уровень авиаопасности
Оранжевый уровень авиационной опасности присвоен вулканам Шивелуч в Камчатском крае и Эбеко на Курилах из-за высокой вулканической активности, предупреждает... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T02:55
2023-09-29T09:51
происшествия
шивелуч
эбеко
камчатский край
олег бондаренко
внии гочс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864673625_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_7f8ec6c0a78c8addbe2a967e0a4b9e10.jpg
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оранжевый уровень авиационной опасности присвоен вулканам Шивелуч в Камчатском крае и Эбеко на Курилах из-за высокой вулканической активности, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). "В Дальневосточном федеральном округе вновь фиксируется вулканическая активность. Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоен оранжевый уровень авиационной опасности", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Последнее мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Пепел был выброшен на высоту 20 километров, в некоторых местах падения его толщина достигала 20 сантиметров. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Как сообщал глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко, ущерб населенным пунктам составил почти 370 миллионов рублей. Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в 7 километрах северо-западнее Северо-Курильска. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
https://ria.ru/20230929/zemletryasenie-1899326625.html
шивелуч
эбеко
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0c/1864673625_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6f21751ca5ac32771dd0a74b39c626a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, шивелуч, эбеко, камчатский край, олег бондаренко, внии гочс
Происшествия, Шивелуч, Эбеко, Камчатский край, Олег Бондаренко, ВНИИ ГОЧС
Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоили оранжевый уровень авиаопасности

Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоили оранжевый уровень авиаопасности

© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАНВулкан Шивелуч на Камчатке
Вулкан Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН
Вулкан Шивелуч на Камчатке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Оранжевый уровень авиационной опасности присвоен вулканам Шивелуч в Камчатском крае и Эбеко на Курилах из-за высокой вулканической активности, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
«
"В Дальневосточном федеральном округе вновь фиксируется вулканическая активность. Вулканам Шивелуч и Эбеко присвоен оранжевый уровень авиационной опасности", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Последнее мощное извержение вулкана Шивелуч на Камчатке началось ранним утром 11 апреля. Пепел был выброшен на высоту 20 километров, в некоторых местах падения его толщина достигала 20 сантиметров. По оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал сильнейшим за 60 лет. Как сообщал глава Усть-Камчатского района Олег Бондаренко, ущерб населенным пунктам составил почти 370 миллионов рублей.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в 7 километрах северо-западнее Северо-Курильска. Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на нем продолжаются с октября 2016 года, что является нормальной деятельностью для вулкана. Рекордный выброс был зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту 6 километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
У побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 5,7
02:16
 
ПроисшествияШивелучЭбекоКамчатский крайОлег БондаренкоВНИИ ГОЧС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала