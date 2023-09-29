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"Невероятно". Кадры с солдатами ВСУ в зоне спецоперации вызвали шок в США - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 29.09.2023 (обновлено: 21:15 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/vsu-1899535659.html
"Невероятно". Кадры с солдатами ВСУ в зоне спецоперации вызвали шок в США
"Невероятно". Кадры с солдатами ВСУ в зоне спецоперации вызвали шок в США - РИА Новости, 29.09.2023
"Невероятно". Кадры с солдатами ВСУ в зоне спецоперации вызвали шок в США
Американского журналиста Клейтона Морриса удивили кадры из зоны спецоперации, на которых видно, как солдаты ВСУ массово сдаются в плен. Своим мнением он... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T18:48
2023-09-29T21:15
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американского журналиста Клейтона Морриса удивили кадры из зоны спецоперации, на которых видно, как солдаты ВСУ массово сдаются в плен. Своим мнением он поделился на YouTube-канале Redacted."Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно — правда, &lt;...&gt; западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это", — сказал он.Как отметил журналист, командиры ВСУ могут убить за отказ идти в бой, тогда как российская сторона должным образом обращается с военнопленными, именно поэтому украинские бойцы массово сдаются противнику.Все это происходит на фоне острой нехватки живой силы, поэтому на Украине начинают призывать даже женщин, добавил Моррис.Российские военные 19 сентября предоставили РИА Новости кадры сдачи группы военных ВСУ на Сватовском направлении. В середине июля глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал украинских солдат, которые хотят сохранить свои жизни, выйти на специальную гуманитарную частоту 149.200 по позывным "Волга".
https://ria.ru/20230929/vsu-1899494777.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, США
"Невероятно". Кадры с солдатами ВСУ в зоне спецоперации вызвали шок в США

Американского журналиста Морриса удивили кадры сдачи солдат ВСУ в плен

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБоевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении
Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости
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Боевая работа подразделений 1-й Танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американского журналиста Клейтона Морриса удивили кадры из зоны спецоперации, на которых видно, как солдаты ВСУ массово сдаются в плен. Своим мнением он поделился на YouTube-канале Redacted.
"Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно — правда, <...> западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это", — сказал он.
Как отметил журналист, командиры ВСУ могут убить за отказ идти в бой, тогда как российская сторона должным образом обращается с военнопленными, именно поэтому украинские бойцы массово сдаются противнику.
Все это происходит на фоне острой нехватки живой силы, поэтому на Украине начинают призывать даже женщин, добавил Моррис.
Российские военные 19 сентября предоставили РИА Новости кадры сдачи группы военных ВСУ на Сватовском направлении. В середине июля глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал украинских солдат, которые хотят сохранить свои жизни, выйти на специальную гуманитарную частоту 149.200 по позывным "Волга".
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