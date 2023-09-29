https://ria.ru/20230929/vsu-1899535659.html

"Невероятно". Кадры с солдатами ВСУ в зоне спецоперации вызвали шок в США

"Невероятно". Кадры с солдатами ВСУ в зоне спецоперации вызвали шок в США - РИА Новости, 29.09.2023

"Невероятно". Кадры с солдатами ВСУ в зоне спецоперации вызвали шок в США

Американского журналиста Клейтона Морриса удивили кадры из зоны спецоперации, на которых видно, как солдаты ВСУ массово сдаются в плен. Своим мнением он... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:48

2023-09-29T18:48

2023-09-29T21:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Американского журналиста Клейтона Морриса удивили кадры из зоны спецоперации, на которых видно, как солдаты ВСУ массово сдаются в плен. Своим мнением он поделился на YouTube-канале Redacted."Украинские военные складывают оружие и сдаются российским войскам. Это невероятно — правда, <...> западные СМИ не захотят, чтобы вы увидели это", — сказал он.Как отметил журналист, командиры ВСУ могут убить за отказ идти в бой, тогда как российская сторона должным образом обращается с военнопленными, именно поэтому украинские бойцы массово сдаются противнику.Все это происходит на фоне острой нехватки живой силы, поэтому на Украине начинают призывать даже женщин, добавил Моррис.Российские военные 19 сентября предоставили РИА Новости кадры сдачи группы военных ВСУ на Сватовском направлении. В середине июля глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов призвал украинских солдат, которые хотят сохранить свои жизни, выйти на специальную гуманитарную частоту 149.200 по позывным "Волга".

https://ria.ru/20230929/vsu-1899494777.html

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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, сша