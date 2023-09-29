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Украинский морпех, застреливший двоих жителей Мариуполя, получил 28 лет - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:40 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/vsu-1899379393.html
Украинский морпех, застреливший двоих жителей Мариуполя, получил 28 лет
Украинский морпех, застреливший двоих жителей Мариуполя, получил 28 лет - РИА Новости, 29.09.2023
Украинский морпех, застреливший двоих жителей Мариуполя, получил 28 лет
Суд в Донецке приговорил к 28 годам лишения свободы украинского морпеха Дмитрия Скоропупова, расстрелявшего троих жителей Мариуполя, двое из которых погибли,... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:40
2023-09-29T11:40
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
мариуполь
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 28 годам лишения свободы украинского морпеха Дмитрия Скоропупова, расстрелявшего троих жителей Мариуполя, двое из которых погибли, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего водителя 2-й роты 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Дмитрия Скоропупова... Суд приговорил Скоропупова к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе. В суде было установлено, что подсудимый в апреле 2022 года находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Выполняя приказ об уничтожении любых лиц, в том числе гражданских и безоружных, попавших в поле зрения, он расстрелял троих мирных жителей, идущих по улице. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте, одному удалось спастись. Скоропупов признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
https://ria.ru/20230922/rasstrel-1897994516.html
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происшествия, россия, мариуполь, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский морпех, застреливший двоих жителей Мариуполя, получил 28 лет

Суд приговорил к 28 годам морпеха ВСУ Скоропупова за убийство двух мариупольцев

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 28 годам лишения свободы украинского морпеха Дмитрия Скоропупова, расстрелявшего троих жителей Мариуполя, двое из которых погибли, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего водителя 2-й роты 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Дмитрия Скоропупова... Суд приговорил Скоропупова к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе.
В суде было установлено, что подсудимый в апреле 2022 года находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Выполняя приказ об уничтожении любых лиц, в том числе гражданских и безоружных, попавших в поле зрения, он расстрелял троих мирных жителей, идущих по улице. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте, одному удалось спастись.
Скоропупов признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В ДНР осудили украинца, расстрелявшего за жест пенсионера в Мариуполе
22 сентября, 13:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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