https://ria.ru/20230929/vsu-1899379393.html

Украинский морпех, застреливший двоих жителей Мариуполя, получил 28 лет

Украинский морпех, застреливший двоих жителей Мариуполя, получил 28 лет - РИА Новости, 29.09.2023

Украинский морпех, застреливший двоих жителей Мариуполя, получил 28 лет

Суд в Донецке приговорил к 28 годам лишения свободы украинского морпеха Дмитрия Скоропупова, расстрелявшего троих жителей Мариуполя, двое из которых погибли,... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:40

2023-09-29T11:40

2023-09-29T11:40

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

мариуполь

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вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил к 28 годам лишения свободы украинского морпеха Дмитрия Скоропупова, расстрелявшего троих жителей Мариуполя, двое из которых погибли, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 33-летнего водителя 2-й роты 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Дмитрия Скоропупова... Суд приговорил Скоропупова к 28 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в релизе. В суде было установлено, что подсудимый в апреле 2022 года находился на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Выполняя приказ об уничтожении любых лиц, в том числе гражданских и безоружных, попавших в поле зрения, он расстрелял троих мирных жителей, идущих по улице. От полученных ранений двое мужчин скончались на месте, одному удалось спастись. Скоропупов признан виновным по п.п. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).

https://ria.ru/20230922/rasstrel-1897994516.html

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Кирилл Волков

происшествия, россия, мариуполь, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр