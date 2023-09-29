https://ria.ru/20230929/vstrecha-1899506879.html

Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР

Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР - РИА Новости, 29.09.2023

Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР

Глава Минприроды РФ Александр Козлов обсудил с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжо Хо вопросы развития сельского хозяйства и культурных обменов между... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T17:00

2023-09-29T17:00

2023-09-29T17:08

россия

пхеньян

александр козлов (глава минприроды)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

в мире

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов обсудил с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжо Хо вопросы развития сельского хозяйства и культурных обменов между Россией и Северной Кореей, сообщили в природоохранном ведомстве. "Сопредседатели межправкомиссии министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чжо Хо обсудили вопросы развития сельского хозяйства, культурных, образовательных и спортивных обменов между странами", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минприроды. Очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР пройдет в ноябре в Пхеньяне.

https://ria.ru/20230925/kndr-1898400449.html

россия

пхеньян

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россия, пхеньян, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), в мире