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Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР
Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР - РИА Новости, 29.09.2023
Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР
Глава Минприроды РФ Александр Козлов обсудил с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжо Хо вопросы развития сельского хозяйства и культурных обменов между... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:00
2023-09-29T17:00
2023-09-29T17:08
россия
пхеньян
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов обсудил с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжо Хо вопросы развития сельского хозяйства и культурных обменов между Россией и Северной Кореей, сообщили в природоохранном ведомстве. "Сопредседатели межправкомиссии министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чжо Хо обсудили вопросы развития сельского хозяйства, культурных, образовательных и спортивных обменов между странами", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минприроды. Очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР пройдет в ноябре в Пхеньяне.
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россия, пхеньян, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), в мире
Россия, Пхеньян, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), В мире
Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР
Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжо Хо