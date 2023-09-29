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Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР - РИА Новости, 29.09.2023
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17:00 29.09.2023 (обновлено: 17:08 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/vstrecha-1899506879.html
Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР
Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР - РИА Новости, 29.09.2023
Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР
Глава Минприроды РФ Александр Козлов обсудил с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжо Хо вопросы развития сельского хозяйства и культурных обменов между... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T17:00
2023-09-29T17:08
россия
пхеньян
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
в мире
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов обсудил с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжо Хо вопросы развития сельского хозяйства и культурных обменов между Россией и Северной Кореей, сообщили в природоохранном ведомстве. "Сопредседатели межправкомиссии министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чжо Хо обсудили вопросы развития сельского хозяйства, культурных, образовательных и спортивных обменов между странами", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минприроды. Очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР пройдет в ноябре в Пхеньяне.
https://ria.ru/20230925/kndr-1898400449.html
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россия, пхеньян, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), в мире
Россия, Пхеньян, Александр Козлов (глава Минприроды), Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), В мире
Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР

Глава Минприроды встретился с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжо Хо

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Козлов
Александр Козлов - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Козлов. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Глава Минприроды РФ Александр Козлов обсудил с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжо Хо вопросы развития сельского хозяйства и культурных обменов между Россией и Северной Кореей, сообщили в природоохранном ведомстве.
"Сопредседатели межправкомиссии министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов и министр внешнеэкономических дел Северной Кореи Юн Чжо Хо обсудили вопросы развития сельского хозяйства, культурных, образовательных и спортивных обменов между странами", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минприроды.
Очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР пройдет в ноябре в Пхеньяне.
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РоссияПхеньянАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)В мире
 
 
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