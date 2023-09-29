Рейтинг@Mail.ru
В Евлахе началась встреча делегации Баку и представителей армян Карабаха - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 29.09.2023 (обновлено: 14:41 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/vstrecha-1899432350.html
В Евлахе началась встреча делегации Баку и представителей армян Карабаха
В Евлахе началась встреча делегации Баку и представителей армян Карабаха - РИА Новости, 29.09.2023
В Евлахе началась встреча делегации Баку и представителей армян Карабаха
Третья встреча между представителями властей Азербайджана и армян Карабаха началась в городе Евлах, сообщает азербайджанское госагентство Азертадж. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T14:20
2023-09-29T14:41
в мире
баку
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
армения
хикмет гаджиев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897821123_0:302:3103:2047_1920x0_80_0_0_cea0609790c8aed8435f11d5c09653cc.jpg
БАКУ, 29 сен - РИА Новости. Третья встреча между представителями властей Азербайджана и армян Карабаха началась в городе Евлах, сообщает азербайджанское госагентство Азертадж."Двадцать девятого сентября в городе Евлах стартовала очередная встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, с представителями армянских жителей Карабахского региона", - говорится в сообщении.Первая встреча в таком формате прошла в Евлахе 21 сентября, спустя день после завершения азербайджанской военной операции в Карабахе. Вторая была организована в Ходжалы, уже на территории региона. Все они посвящены интеграции Карабаха в состав Азербайджана.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян сообщила, что с 24 по 29 сентября, по состоянию на 9.00 мск пятницы, из Карабаха в Армению переехали почти 89 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html
баку
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/15/1897821123_134:0:2863:2047_1920x0_80_0_0_eec5682d783f13149167706aa2a486fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, баку, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, армения, хикмет гаджиев
В мире, Баку, Азербайджан, Ситуация в Нагорном Карабахе, Армения, Хикмет Гаджиев
В Евлахе началась встреча делегации Баку и представителей армян Карабаха

В Евлахе началась третья встреча делегации Баку и представителей армян Карабаха

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКолонна автомобиле у здания администрации в городе Евлах во время встречи представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха
Колонна автомобиле у здания администрации в городе Евлах во время встречи представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Колонна автомобиле у здания администрации в городе Евлах во время встречи представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 29 сен - РИА Новости. Третья встреча между представителями властей Азербайджана и армян Карабаха началась в городе Евлах, сообщает азербайджанское госагентство Азертадж.
"Двадцать девятого сентября в городе Евлах стартовала очередная встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, с представителями армянских жителей Карабахского региона", - говорится в сообщении.
Первая встреча в таком формате прошла в Евлахе 21 сентября, спустя день после завершения азербайджанской военной операции в Карабахе. Вторая была организована в Ходжалы, уже на территории региона. Все они посвящены интеграции Карабаха в состав Азербайджана.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян сообщила, что с 24 по 29 сентября, по состоянию на 9.00 мск пятницы, из Карабаха в Армению переехали почти 89 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.
Встреча представителей Азербайджана с делегацией армян Карабаха в городе Евлах - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Начало положено. Степанакерт и Баку договариваются о мире в Карабахе
21 сентября, 17:33
 
В миреБакуАзербайджанСитуация в Нагорном КарабахеАрменияХикмет Гаджиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала