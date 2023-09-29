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В Евлахе началась встреча делегации Баку и представителей армян Карабаха

В Евлахе началась встреча делегации Баку и представителей армян Карабаха - РИА Новости, 29.09.2023

В Евлахе началась встреча делегации Баку и представителей армян Карабаха

Третья встреча между представителями властей Азербайджана и армян Карабаха началась в городе Евлах, сообщает азербайджанское госагентство Азертадж. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T14:20

2023-09-29T14:20

2023-09-29T14:41

в мире

баку

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

армения

хикмет гаджиев

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БАКУ, 29 сен - РИА Новости. Третья встреча между представителями властей Азербайджана и армян Карабаха началась в городе Евлах, сообщает азербайджанское госагентство Азертадж."Двадцать девятого сентября в городе Евлах стартовала очередная встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, с представителями армянских жителей Карабахского региона", - говорится в сообщении.Первая встреча в таком формате прошла в Евлахе 21 сентября, спустя день после завершения азербайджанской военной операции в Карабахе. Вторая была организована в Ходжалы, уже на территории региона. Все они посвящены интеграции Карабаха в состав Азербайджана.Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян сообщила, что с 24 по 29 сентября, по состоянию на 9.00 мск пятницы, из Карабаха в Армению переехали почти 89 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897824577.html

баку

азербайджан

армения

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в мире, баку, азербайджан, ситуация в нагорном карабахе, армения, хикмет гаджиев