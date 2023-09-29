В Евлахе началась встреча делегации Баку и представителей армян Карабаха
В Евлахе началась третья встреча делегации Баку и представителей армян Карабаха
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКолонна автомобиле у здания администрации в городе Евлах во время встречи представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха
Колонна автомобиле у здания администрации в городе Евлах во время встречи представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха. Архивное фото
БАКУ, 29 сен - РИА Новости. Третья встреча между представителями властей Азербайджана и армян Карабаха началась в городе Евлах, сообщает азербайджанское госагентство Азертадж.
"Двадцать девятого сентября в городе Евлах стартовала очередная встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным за контакты с армянскими жителями, проживающими в Карабахском регионе Азербайджанской Республики, с представителями армянских жителей Карабахского региона", - говорится в сообщении.
Первая встреча в таком формате прошла в Евлахе 21 сентября, спустя день после завершения азербайджанской военной операции в Карабахе. Вторая была организована в Ходжалы, уже на территории региона. Все они посвящены интеграции Карабаха в состав Азербайджана.
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев 22 сентября заявил, что интеграция карабахских армян в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, и нужно быть готовыми к тому, что некоторые решат уехать. Со своей стороны, пресс-секретарь армянского правительства Назели Багдасарян сообщила, что с 24 по 29 сентября, по состоянию на 9.00 мск пятницы, из Карабаха в Армению переехали почти 89 тысяч человек из 120 тысяч, проживавших в регионе до последнего обострения.