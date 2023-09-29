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В Кремле прокомментировали встречу Путина с Евкуровым и Трошевым - РИА Новости, 29.09.2023
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13:27 29.09.2023 (обновлено: 13:43 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/vstrecha-1899411061.html
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Евкуровым и Трошевым
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Евкуровым и Трошевым - РИА Новости, 29.09.2023
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Евкуровым и Трошевым
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча главы государства Владимира Путина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:27
2023-09-29T13:43
безопасность
владимир путин
юнус-бек евкуров
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча главы государства Владимира Путина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым носила рабочий и абсолютно рутинный характер.Президент встретился с Евкуровым и Трошевым накануне вечером."Это чисто рабочая встреча, поэтому здесь не до парадных костюмов. Абсолютно рутинная рабочая встреча", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему собеседники президента были не в военной форме, а в гражданском.Участники встречи обсуждали и вопросы социальной поддержки добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Песков напомнил, что Путин уже не раз поднимал эту тему."Президент неоднократно говорил о том, что все участники специальной военной операции, будь они кадровыми военными или добровольцами в тех или иных добровольческих формированиях, в одинаковой степени должны пользоваться всеми социальными благами, которые на этот счет предусмотрены. И именно на это обращал внимание, в том числе и на этой встрече, президент", - добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что эта работа проводится. "Большое количество добровольцев. Естественно, эту работу нужно организовывать, эту работу нужно в первую очередь синхронизировать с министерством обороны", - уточнил Песков, отметив, что в этом плане и велся разговор.
https://ria.ru/20230929/troshev-1899395360.html
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безопасность, владимир путин, юнус-бек евкуров, дмитрий песков
Безопасность, Владимир Путин, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали встречу Путина с Евкуровым и Трошевым

Песков назвал встречу Путина с Евкуровым и Трошевым абсолютно рутинной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, Юнус-Бек Евкуров и Андрей Трошев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин, Юнус-Бек Евкуров и Андрей Трошев во время встречи - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин, Юнус-Бек Евкуров и Андрей Трошев во время встречи
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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча главы государства Владимира Путина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым носила рабочий и абсолютно рутинный характер.
Президент встретился с Евкуровым и Трошевым накануне вечером.
Председатель Санкт-Петербургской региональной общественной организации Лига защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов полковник в отставке Андрей Трошев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Биография Андрея Трошева
Вчера, 12:32
«
"Это чисто рабочая встреча, поэтому здесь не до парадных костюмов. Абсолютно рутинная рабочая встреча", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему собеседники президента были не в военной форме, а в гражданском.
Участники встречи обсуждали и вопросы социальной поддержки добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Песков напомнил, что Путин уже не раз поднимал эту тему.
«
"Президент неоднократно говорил о том, что все участники специальной военной операции, будь они кадровыми военными или добровольцами в тех или иных добровольческих формированиях, в одинаковой степени должны пользоваться всеми социальными благами, которые на этот счет предусмотрены. И именно на это обращал внимание, в том числе и на этой встрече, президент", - добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что эта работа проводится. "Большое количество добровольцев. Естественно, эту работу нужно организовывать, эту работу нужно в первую очередь синхронизировать с министерством обороны", - уточнил Песков, отметив, что в этом плане и велся разговор.
 
БезопасностьВладимир ПутинЮнус-Бек ЕвкуровДмитрий Песков
 
 
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