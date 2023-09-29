https://ria.ru/20230929/vstrecha-1899411061.html

В Кремле прокомментировали встречу Путина с Евкуровым и Трошевым

В Кремле прокомментировали встречу Путина с Евкуровым и Трошевым - РИА Новости, 29.09.2023

В Кремле прокомментировали встречу Путина с Евкуровым и Трошевым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча главы государства Владимира Путина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:27

2023-09-29T13:27

2023-09-29T13:43

безопасность

владимир путин

юнус-бек евкуров

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча главы государства Владимира Путина с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым носила рабочий и абсолютно рутинный характер.Президент встретился с Евкуровым и Трошевым накануне вечером."Это чисто рабочая встреча, поэтому здесь не до парадных костюмов. Абсолютно рутинная рабочая встреча", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, почему собеседники президента были не в военной форме, а в гражданском.Участники встречи обсуждали и вопросы социальной поддержки добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Песков напомнил, что Путин уже не раз поднимал эту тему."Президент неоднократно говорил о том, что все участники специальной военной операции, будь они кадровыми военными или добровольцами в тех или иных добровольческих формированиях, в одинаковой степени должны пользоваться всеми социальными благами, которые на этот счет предусмотрены. И именно на это обращал внимание, в том числе и на этой встрече, президент", - добавил представитель Кремля.Он подчеркнул, что эта работа проводится. "Большое количество добровольцев. Естественно, эту работу нужно организовывать, эту работу нужно в первую очередь синхронизировать с министерством обороны", - уточнил Песков, отметив, что в этом плане и велся разговор.

https://ria.ru/20230929/troshev-1899395360.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, владимир путин, юнус-бек евкуров, дмитрий песков