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Рахмон и Шольц обсудили в Берлине вопросы сотрудничества двух стран - РИА Новости, 30.09.2023
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21:32 29.09.2023 (обновлено: 09:16 30.09.2023)
https://ria.ru/20230929/voprosy-1899559451.html
Рахмон и Шольц обсудили в Берлине вопросы сотрудничества двух стран
Рахмон и Шольц обсудили в Берлине вопросы сотрудничества двух стран - РИА Новости, 30.09.2023
Рахмон и Шольц обсудили в Берлине вопросы сотрудничества двух стран
Вопросы сотрудничества двух государств обсудили в Берлине президент Таджикистана Эмомали Рахмон и федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-29T21:32
2023-09-30T09:16
таджикистан
афганистан
берлин (город)
олаф шольц
эмомали рахмон
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ДУШАНБЕ, 29 сен – РИА Новости. Вопросы сотрудничества двух государств обсудили в Берлине президент Таджикистана Эмомали Рахмон и федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила пресс-служба президента Таджикистана. Рахмон пригласил Шольца посетить Таджикистан в любое удобное для него время, приглашение было принято, говорится в сообщении. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая энергетику, промышленность, транспорт, а также культурно-гуманитарную сферу, особенно образование и туризм", - отметили в пресс-службе. Там же добавили, что в рамках программ ускоренного развития индустриализации приоритетными сферами были названы сферы горнодобывающей промышленности, металлургии, машиностроения, легкой и пищевой промышленности, а также привлечение капитала в различные сферы промышленности. Как следует из сообщения, было признано необходимым создание в Таджикистане совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и логистических центров. Отмечается, что одними из важнейших тем встречи стали сотрудничество в направлении использования водных ресурсов, изменение климата, развитие мощностей по производству "зеленой" энергии, реализация глобальных инициатив Таджикистана в сфере воды и защиты ледников. По данным пресс-службы, в связи с ситуацией в Афганистане было подчеркнуто, что Таджикистан для оказания гуманитарной помощи населению соседней страны предоставил все свои логистические возможности, в том числе шесть мостов на границе с Афганистаном. Вновь приступили к деятельности четыре приграничных рынка, в соседнюю страну экспортируются электроэнергия, продукты питания и строительные материалы, говорится в сообщении. В завершение встречи, как отмечается, стороны выразили свою взаимовыгодную заинтересованность по укреплению сотрудничества и использованию имеющихся возможностей и потенциала.
https://ria.ru/20230815/germaniya-1890068726.html
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таджикистан, афганистан, берлин (город), олаф шольц, эмомали рахмон
Таджикистан, Афганистан, Берлин (город), Олаф Шольц, Эмомали Рахмон
Рахмон и Шольц обсудили в Берлине вопросы сотрудничества двух стран

Рахмон и Шольц обсудили в Берлине вопросы сотрудничества ФРГ и Таджикистана

© Фото : пресс-служба президента ТаджикистанаФедеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Берлине
Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© Фото : пресс-служба президента Таджикистана
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ДУШАНБЕ, 29 сен – РИА Новости. Вопросы сотрудничества двух государств обсудили в Берлине президент Таджикистана Эмомали Рахмон и федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила пресс-служба президента Таджикистана.
Рахмон пригласил Шольца посетить Таджикистан в любое удобное для него время, приглашение было принято, говорится в сообщении.
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"В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая энергетику, промышленность, транспорт, а также культурно-гуманитарную сферу, особенно образование и туризм", - отметили в пресс-службе.
Там же добавили, что в рамках программ ускоренного развития индустриализации приоритетными сферами были названы сферы горнодобывающей промышленности, металлургии, машиностроения, легкой и пищевой промышленности, а также привлечение капитала в различные сферы промышленности.
Как следует из сообщения, было признано необходимым создание в Таджикистане совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и логистических центров.
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Отмечается, что одними из важнейших тем встречи стали сотрудничество в направлении использования водных ресурсов, изменение климата, развитие мощностей по производству "зеленой" энергии, реализация глобальных инициатив Таджикистана в сфере воды и защиты ледников.
По данным пресс-службы, в связи с ситуацией в Афганистане было подчеркнуто, что Таджикистан для оказания гуманитарной помощи населению соседней страны предоставил все свои логистические возможности, в том числе шесть мостов на границе с Афганистаном. Вновь приступили к деятельности четыре приграничных рынка, в соседнюю страну экспортируются электроэнергия, продукты питания и строительные материалы, говорится в сообщении.
В завершение встречи, как отмечается, стороны выразили свою взаимовыгодную заинтересованность по укреплению сотрудничества и использованию имеющихся возможностей и потенциала.
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