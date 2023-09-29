https://ria.ru/20230929/voprosy-1899559451.html

Рахмон и Шольц обсудили в Берлине вопросы сотрудничества двух стран

Рахмон и Шольц обсудили в Берлине вопросы сотрудничества двух стран - РИА Новости, 30.09.2023

Рахмон и Шольц обсудили в Берлине вопросы сотрудничества двух стран

Вопросы сотрудничества двух государств обсудили в Берлине президент Таджикистана Эмомали Рахмон и федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-29T21:32

2023-09-29T21:32

2023-09-30T09:16

таджикистан

афганистан

берлин (город)

олаф шольц

эмомали рахмон

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ДУШАНБЕ, 29 сен – РИА Новости. Вопросы сотрудничества двух государств обсудили в Берлине президент Таджикистана Эмомали Рахмон и федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщила пресс-служба президента Таджикистана. Рахмон пригласил Шольца посетить Таджикистан в любое удобное для него время, приглашение было принято, говорится в сообщении. "В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая энергетику, промышленность, транспорт, а также культурно-гуманитарную сферу, особенно образование и туризм", - отметили в пресс-службе. Там же добавили, что в рамках программ ускоренного развития индустриализации приоритетными сферами были названы сферы горнодобывающей промышленности, металлургии, машиностроения, легкой и пищевой промышленности, а также привлечение капитала в различные сферы промышленности. Как следует из сообщения, было признано необходимым создание в Таджикистане совместных предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции и логистических центров. Отмечается, что одними из важнейших тем встречи стали сотрудничество в направлении использования водных ресурсов, изменение климата, развитие мощностей по производству "зеленой" энергии, реализация глобальных инициатив Таджикистана в сфере воды и защиты ледников. По данным пресс-службы, в связи с ситуацией в Афганистане было подчеркнуто, что Таджикистан для оказания гуманитарной помощи населению соседней страны предоставил все свои логистические возможности, в том числе шесть мостов на границе с Афганистаном. Вновь приступили к деятельности четыре приграничных рынка, в соседнюю страну экспортируются электроэнергия, продукты питания и строительные материалы, говорится в сообщении. В завершение встречи, как отмечается, стороны выразили свою взаимовыгодную заинтересованность по укреплению сотрудничества и использованию имеющихся возможностей и потенциала.

https://ria.ru/20230815/germaniya-1890068726.html

https://ria.ru/20230808/germaniya-1888731634.html

https://ria.ru/20230128/sholts-1848017063.html

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таджикистан, афганистан, берлин (город), олаф шольц, эмомали рахмон