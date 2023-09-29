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Павел Воля усомнился в оригинальности нового шоу Карины Кросс
Павел Воля усомнился в оригинальности нового шоу Карины Кросс - РИА Новости, 29.09.2023
Павел Воля усомнился в оригинальности нового шоу Карины Кросс
Павел Воля в новом выпуске Comedy Club усомнился в оригинальности шоу ведущей и блогерши Карины Кросс, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:06
2023-09-29T15:06
2023-09-29T15:25
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Павел Воля в новом выпуске Comedy Club усомнился в оригинальности шоу ведущей и блогерши Карины Кросс, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. Шоумен отметил, что ее проект напоминает "Конфетку", которая выходила на ТНТ. "Ты просто украла шоу "Конфетка", так получается? Что будет дальше? Будешь с еще одной воровкой в комедийной передаче общаться с гостями с помощью шуток? Ты и девочка потолще", – отметит Павел Воля.Как Карина Кросс ответила юмористу, получится узнать в эту пятницу. В новом выпуске Comedy Club вместе с Павлом Волей и Гариком Харламовым гостей также будут веселить другие резиденты клуба: Иван Половинкин, Костя Бутусова и Роман Сафонов, Дмитрий Ксенофонтов, а также Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и Демис Карибидис.
https://ria.ru/20230419/volya-1866354681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости шоу-бизнеса, павел воля, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Павел Воля, Знаменитости
Павел Воля усомнился в оригинальности нового шоу Карины Кросс
Павел Воля заявил, что новое шоу Карины Кросс напоминает "Конфетку" на ТНТ
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Павел Воля в новом выпуске Comedy Club усомнился в оригинальности шоу ведущей и блогерши Карины Кросс, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
Шоумен отметил, что ее проект напоминает "Конфетку", которая выходила на ТНТ.
«
"Ты просто украла шоу "Конфетка", так получается? Что будет дальше? Будешь с еще одной воровкой в комедийной передаче общаться с гостями с помощью шуток? Ты и девочка потолще", – отметит Павел Воля.
Как Карина Кросс ответила юмористу, получится узнать в эту пятницу.
В новом выпуске Comedy Club вместе с Павлом Волей и Гариком Харламовым гостей также будут веселить другие резиденты клуба: Иван Половинкин, Костя Бутусова и Роман Сафонов, Дмитрий Ксенофонтов, а также Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и Демис Карибидис.
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