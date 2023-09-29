https://ria.ru/20230929/volya-1899431844.html

Павел Воля усомнился в оригинальности нового шоу Карины Кросс

Павел Воля усомнился в оригинальности нового шоу Карины Кросс - РИА Новости, 29.09.2023

Павел Воля усомнился в оригинальности нового шоу Карины Кросс

Павел Воля в новом выпуске Comedy Club усомнился в оригинальности шоу ведущей и блогерши Карины Кросс, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:06

2023-09-29T15:06

2023-09-29T15:25

шоубиз

новости шоу-бизнеса

павел воля

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896530440_0:166:3071:1893_1920x0_80_0_0_805ff9779fdc7fbfe97b5330c9336183.jpg

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Павел Воля в новом выпуске Comedy Club усомнился в оригинальности шоу ведущей и блогерши Карины Кросс, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. Шоумен отметил, что ее проект напоминает "Конфетку", которая выходила на ТНТ. "Ты просто украла шоу "Конфетка", так получается? Что будет дальше? Будешь с еще одной воровкой в комедийной передаче общаться с гостями с помощью шуток? Ты и девочка потолще", – отметит Павел Воля.Как Карина Кросс ответила юмористу, получится узнать в эту пятницу. В новом выпуске Comedy Club вместе с Павлом Волей и Гариком Харламовым гостей также будут веселить другие резиденты клуба: Иван Половинкин, Костя Бутусова и Роман Сафонов, Дмитрий Ксенофонтов, а также Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и Демис Карибидис.

https://ria.ru/20230419/volya-1866354681.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Галина Соколова

Галина Соколова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

новости шоу-бизнеса, павел воля, знаменитости