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Павел Воля усомнился в оригинальности нового шоу Карины Кросс - РИА Новости, 29.09.2023
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Шоубиз
 
15:06 29.09.2023 (обновлено: 15:25 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/volya-1899431844.html
Павел Воля усомнился в оригинальности нового шоу Карины Кросс
Павел Воля усомнился в оригинальности нового шоу Карины Кросс - РИА Новости, 29.09.2023
Павел Воля усомнился в оригинальности нового шоу Карины Кросс
Павел Воля в новом выпуске Comedy Club усомнился в оригинальности шоу ведущей и блогерши Карины Кросс, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:06
2023-09-29T15:25
шоубиз
новости шоу-бизнеса
павел воля
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Павел Воля в новом выпуске Comedy Club усомнился в оригинальности шоу ведущей и блогерши Карины Кросс, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ. Шоумен отметил, что ее проект напоминает "Конфетку", которая выходила на ТНТ. "Ты просто украла шоу "Конфетка", так получается? Что будет дальше? Будешь с еще одной воровкой в комедийной передаче общаться с гостями с помощью шуток? Ты и девочка потолще", – отметит Павел Воля.Как Карина Кросс ответила юмористу, получится узнать в эту пятницу. В новом выпуске Comedy Club вместе с Павлом Волей и Гариком Харламовым гостей также будут веселить другие резиденты клуба: Иван Половинкин, Костя Бутусова и Роман Сафонов, Дмитрий Ксенофонтов, а также Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и Демис Карибидис.
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новости шоу-бизнеса, павел воля, знаменитости
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Павел Воля, Знаменитости
Павел Воля усомнился в оригинальности нового шоу Карины Кросс

Павел Воля заявил, что новое шоу Карины Кросс напоминает "Конфетку" на ТНТ

© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТПавел Воля
Павел Воля
© Фото предоставлены пресс-службой телеканала ТНТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Павел Воля в новом выпуске Comedy Club усомнился в оригинальности шоу ведущей и блогерши Карины Кросс, сообщает пресс-служба телеканала ТНТ.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкВидеоблогер, певица, актриса Карина Кросс
Видеоблогер, певица, актриса Карина Кросс - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Видеоблогер, певица, актриса Карина Кросс
Шоумен отметил, что ее проект напоминает "Конфетку", которая выходила на ТНТ.
«
"Ты просто украла шоу "Конфетка", так получается? Что будет дальше? Будешь с еще одной воровкой в комедийной передаче общаться с гостями с помощью шуток? Ты и девочка потолще", – отметит Павел Воля.
Как Карина Кросс ответила юмористу, получится узнать в эту пятницу.
В новом выпуске Comedy Club вместе с Павлом Волей и Гариком Харламовым гостей также будут веселить другие резиденты клуба: Иван Половинкин, Костя Бутусова и Роман Сафонов, Дмитрий Ксенофонтов, а также Тимур Батрутдинов, Марина Кравец и Демис Карибидис.
Павел Воля, Сергей Светлаков и Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Светлаков высказался насчет нового шоу Павла Воли и "Вечернего Урганта"
19 апреля, 15:47
 
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