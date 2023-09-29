https://ria.ru/20230929/voenkomat-1899375155.html

Источник: в Приморье пытались поджечь военкомат по указанию с Украины

Источник: в Приморье пытались поджечь военкомат по указанию с Украины - РИА Новости, 29.09.2023

Источник: в Приморье пытались поджечь военкомат по указанию с Украины

В Приморье задержали двух мужчин, пытавшихся, предположительно, по указанию украинских кураторов поджечь военкомат в Артеме, рассказал источник РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T11:21

2023-09-29T11:21

2023-09-29T11:23

происшествия

россия

приморский край

украина

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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. В Приморье задержали двух мужчин, пытавшихся, предположительно, по указанию украинских кураторов поджечь военкомат в Артеме, рассказал источник РИА Новости в силовых структурах края. Попытка поджога произошла в четверг утром. Как заявлял тогда тот же источник, на тот момент были данные, что действовавший в одиночку поджигатель метнул две бутылки с горючей смесью в здание. Пламя ненадолго охватило оконную раму и потухло. На месте были обнаружены еще две бутылки и подобие футляра вместимостью в четыре бутылки. Согласной новой информации собеседника РИА Новости, правоохранители задержали двоих мужчин в возрасте 51 и 31 года. Они, предположительно, действовали по указанию украинских кураторов, когда запустили два коктейля Молотова в артемовский военкомат. "Проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник, отметив, что у 31-летнего задержанного есть судимость за наркотики.

https://ria.ru/20230908/arest-1895102094.html

https://ria.ru/20230825/zhertva-1892185118.html

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происшествия, россия, приморский край, украина