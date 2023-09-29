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Источник: в Приморье пытались поджечь военкомат по указанию с Украины
Источник: в Приморье пытались поджечь военкомат по указанию с Украины - РИА Новости, 29.09.2023
Источник: в Приморье пытались поджечь военкомат по указанию с Украины
В Приморье задержали двух мужчин, пытавшихся, предположительно, по указанию украинских кураторов поджечь военкомат в Артеме, рассказал источник РИА Новости в... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T11:21
2023-09-29T11:21
2023-09-29T11:23
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ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. В Приморье задержали двух мужчин, пытавшихся, предположительно, по указанию украинских кураторов поджечь военкомат в Артеме, рассказал источник РИА Новости в силовых структурах края. Попытка поджога произошла в четверг утром. Как заявлял тогда тот же источник, на тот момент были данные, что действовавший в одиночку поджигатель метнул две бутылки с горючей смесью в здание. Пламя ненадолго охватило оконную раму и потухло. На месте были обнаружены еще две бутылки и подобие футляра вместимостью в четыре бутылки. Согласной новой информации собеседника РИА Новости, правоохранители задержали двоих мужчин в возрасте 51 и 31 года. Они, предположительно, действовали по указанию украинских кураторов, когда запустили два коктейля Молотова в артемовский военкомат. "Проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник, отметив, что у 31-летнего задержанного есть судимость за наркотики.
https://ria.ru/20230908/arest-1895102094.html
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происшествия, россия, приморский край, украина
Происшествия, Россия, Приморский край, Украина
Источник: в Приморье пытались поджечь военкомат по указанию с Украины
В Приморье задержали мужчин, пытавшихся поджечь военкомат по указанию с Украины
ВЛАДИВОСТОК, 29 сен - РИА Новости. В Приморье задержали двух мужчин, пытавшихся, предположительно, по указанию украинских кураторов поджечь военкомат в Артеме, рассказал источник РИА Новости в силовых структурах края.
Попытка поджога произошла в четверг утром. Как заявлял тогда тот же источник, на тот момент были данные, что действовавший в одиночку поджигатель метнул две бутылки с горючей смесью в здание.
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Пламя ненадолго охватило оконную раму и потухло. На месте были обнаружены еще две бутылки и подобие футляра вместимостью в четыре бутылки.
Согласной новой информации собеседника РИА Новости, правоохранители задержали двоих мужчин в возрасте 51 и 31 года. Они, предположительно, действовали по указанию украинских кураторов, когда запустили два коктейля Молотова в артемовский военкомат.
«
"Проводятся следственные мероприятия", - сказал собеседник, отметив, что у 31-летнего задержанного есть судимость за наркотики.
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