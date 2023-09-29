Алиханов получил от Литвы разъяснения по запрету въезда на личных машинах
Алиханов: запрет на въезд российских авто в Литву не касается проезда по УТД
© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАвтомобили на МАПП "Чернышевское" на российско-литовской границе в Калининградской области
Автомобили на МАПП "Чернышевское" на российско-литовской границе в Калининградской области. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 29 сен — РИА Новости. Ограничение на въезд в Литву автомобилей с российской регистрацией не касается проезда по упрощенным транзитным документам (УТД), написал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в Telegram.
Глава региона процитировал разъяснения литовской таможни, где говорится, что автомобили с регистрацией в России, въехавшие в Литву до 11 сентября этого года, должны покинуть территорию республики в течение полугода, независимо от гражданства собственника транспортного средства.
"Запрет на въезд в Литву для этих автомобилей не касается транзита российских граждан через территорию Литвы, осуществляемого по УТД, при наличии в машине собственника автомобиля", — говорится в публикации Алиханова.
Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт на российских регистрационных номерах. Таким образом, россияне не могут въезжать на своих авто на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.
С 11 сентября Литва прекратила пропуск в страну транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. Аналогичный запрет ввели Латвия, Эстония, Финляндия и Польша.
Как сообщил ранее сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, литовские власти более 20 раз отказали жителям Калининграда в транзите по территории республики в Россию. По его словам, в основном это связано с желанием жителей Калининграда проехать по шенгенским визам.