Алиханов получил от Литвы разъяснения по запрету въезда на личных машинах

Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт на российских регистрационных номерах. Таким образом, россияне не могут въезжать на своих авто на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

С 11 сентября Литва прекратила пропуск в страну транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. Аналогичный запрет ввели Латвия, Эстония, Финляндия и Польша.