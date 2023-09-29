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Алиханов получил от Литвы разъяснения по запрету въезда на личных машинах - РИА Новости, 29.09.2023
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10:25 29.09.2023 (обновлено: 12:04 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/vezd-1899361575.html
Алиханов получил от Литвы разъяснения по запрету въезда на личных машинах
Алиханов получил от Литвы разъяснения по запрету въезда на личных машинах - РИА Новости, 29.09.2023
Алиханов получил от Литвы разъяснения по запрету въезда на личных машинах
Ограничение на въезд в Литву автомобилей с российской регистрацией не касается проезда по упрощенным транзитным документам (УТД), написал губернатор... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T10:25
2023-09-29T12:04
калининград
литва
антон алиханов
авто
александр шендерюк-жидков
санкции в отношении россии
в мире
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КАЛИНИНГРАД, 29 сен — РИА Новости. Ограничение на въезд в Литву автомобилей с российской регистрацией не касается проезда по упрощенным транзитным документам (УТД), написал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в Telegram.Глава региона процитировал разъяснения литовской таможни, где говорится, что автомобили с регистрацией в России, въехавшие в Литву до 11 сентября этого года, должны покинуть территорию республики в течение полугода, независимо от гражданства собственника транспортного средства."Запрет на въезд в Литву для этих автомобилей не касается транзита российских граждан через территорию Литвы, осуществляемого по УТД, при наличии в машине собственника автомобиля", — говорится в публикации Алиханова.Как сообщил ранее сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, литовские власти более 20 раз отказали жителям Калининграда в транзите по территории республики в Россию. По его словам, в основном это связано с желанием жителей Калининграда проехать по шенгенским визам.
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калининград, литва, антон алиханов, авто, александр шендерюк-жидков, санкции в отношении россии, в мире
Калининград, Литва, Антон Алиханов, Авто, Александр Шендерюк-Жидков, Санкции в отношении России, В мире
Алиханов получил от Литвы разъяснения по запрету въезда на личных машинах

Алиханов: запрет на въезд российских авто в Литву не касается проезда по УТД

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАвтомобили на МАПП "Чернышевское" на российско-литовской границе в Калининградской области
Автомобили на МАПП Чернышевское на российско-литовской границе в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Виталий Невар
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Автомобили на МАПП "Чернышевское" на российско-литовской границе в Калининградской области. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 29 сен — РИА Новости. Ограничение на въезд в Литву автомобилей с российской регистрацией не касается проезда по упрощенным транзитным документам (УТД), написал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в Telegram.
Глава региона процитировал разъяснения литовской таможни, где говорится, что автомобили с регистрацией в России, въехавшие в Литву до 11 сентября этого года, должны покинуть территорию республики в течение полугода, независимо от гражданства собственника транспортного средства.
"Запрет на въезд в Литву для этих автомобилей не касается транзита российских граждан через территорию Литвы, осуществляемого по УТД, при наличии в машине собственника автомобиля", — говорится в публикации Алиханова.

Европейская комиссия 8 сентября опубликовала пояснение, в котором сообщила, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются также на личный автотранспорт на российских регистрационных номерах. Таким образом, россияне не могут въезжать на своих авто на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок.

С 11 сентября Литва прекратила пропуск в страну транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. Аналогичный запрет ввели Латвия, Эстония, Финляндия и Польша.

Как сообщил ранее сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков, литовские власти более 20 раз отказали жителям Калининграда в транзите по территории республики в Россию. По его словам, в основном это связано с желанием жителей Калининграда проехать по шенгенским визам.
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