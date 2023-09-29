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Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром
Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром - РИА Новости, 29.09.2023
Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром
Российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:16
2023-09-29T13:16
2023-09-29T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
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воздушно-десантные войска россии
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра, следует из видео, опубликованного Минобороны."Осуществив пуск управляемой ракеты из установленного на автомобиле ПТРК "Корнет", десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ", — сообщили в ведомстве.В видеоролике показано, как военнослужащие ВДВ на багги, оснащенными переносными противотанковыми ракетными комплексами "Конкурс" и "Корнет", подъехали в вечернее время на контролируемый российскими силами левый берег Днепра и выполнили несколько выстрелов управляемыми ракетами по позиции ВСУ на правом берегу. В частности, демонстрируется полет ракет ПТРК через реку с последующим попаданием в цель. Хорошо заметна настильная корректируемая траектория боеприпасов над поверхностью реки по красному свету от трассера. Как уточнили в Минобороны, под наблюдательный пункт оборудовали заброшенную дачу в районе Антоновского моста.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня российской территорией считается 75 процентов Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, контролируется властями в Киеве.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898860033.html
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Уничтожение пункта ВСУ в районе Антоновского моста
Уничтожение пункта ВСУ в районе Антоновского моста
2023-09-29T13:16
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром
Минобороны: ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра