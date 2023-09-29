https://ria.ru/20230929/vdv-1899408802.html

Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром

Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром - РИА Новости, 29.09.2023

Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром

Российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T13:16

2023-09-29T13:16

2023-09-29T14:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

воздушно-десантные войска россии

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра, следует из видео, опубликованного Минобороны."Осуществив пуск управляемой ракеты из установленного на автомобиле ПТРК "Корнет", десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ", — сообщили в ведомстве.В видеоролике показано, как военнослужащие ВДВ на багги, оснащенными переносными противотанковыми ракетными комплексами "Конкурс" и "Корнет", подъехали в вечернее время на контролируемый российскими силами левый берег Днепра и выполнили несколько выстрелов управляемыми ракетами по позиции ВСУ на правом берегу. В частности, демонстрируется полет ракет ПТРК через реку с последующим попаданием в цель. Хорошо заметна настильная корректируемая траектория боеприпасов над поверхностью реки по красному свету от трассера. Как уточнили в Минобороны, под наблюдательный пункт оборудовали заброшенную дачу в районе Антоновского моста.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня российской территорией считается 75 процентов Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, контролируется властями в Киеве.

https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898860033.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение пункта ВСУ в районе Антоновского моста Уничтожение пункта ВСУ в районе Антоновского моста 2023-09-29T13:16 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр