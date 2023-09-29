Рейтинг@Mail.ru
Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром - РИА Новости, 29.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:16 29.09.2023 (обновлено: 14:24 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/vdv-1899408802.html
Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром
Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром - РИА Новости, 29.09.2023
Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром
Российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра, следует из видео, опубликованного... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T13:16
2023-09-29T14:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899413958_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a31c89151d08e3e1cbb626154ec6c678.jpg
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра, следует из видео, опубликованного Минобороны."Осуществив пуск управляемой ракеты из установленного на автомобиле ПТРК "Корнет", десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ", — сообщили в ведомстве.В видеоролике показано, как военнослужащие ВДВ на багги, оснащенными переносными противотанковыми ракетными комплексами "Конкурс" и "Корнет", подъехали в вечернее время на контролируемый российскими силами левый берег Днепра и выполнили несколько выстрелов управляемыми ракетами по позиции ВСУ на правом берегу. В частности, демонстрируется полет ракет ПТРК через реку с последующим попаданием в цель. Хорошо заметна настильная корректируемая траектория боеприпасов над поверхностью реки по красному свету от трассера. Как уточнили в Минобороны, под наблюдательный пункт оборудовали заброшенную дачу в районе Антоновского моста.Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.На сегодня российской территорией считается 75 процентов Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, контролируется властями в Киеве.
https://ria.ru/20230927/spetsoperatsiya-1898860033.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение пункта ВСУ в районе Антоновского моста
Уничтожение пункта ВСУ в районе Антоновского моста
2023-09-29T13:16
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1d/1899413958_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_edeb7a538ec33b41a874df79ad04eafb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Десантники на багги уничтожили пункт наблюдения ВСУ за Днепром

Минобороны: ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Российские десантники на противотанковых багги уничтожили наблюдательный пункт украинских военных на правом берегу Днепра, следует из видео, опубликованного Минобороны.
"Осуществив пуск управляемой ракеты из установленного на автомобиле ПТРК "Корнет", десантники уничтожили наблюдательный пункт ВСУ", — сообщили в ведомстве.
В видеоролике показано, как военнослужащие ВДВ на багги, оснащенными переносными противотанковыми ракетными комплексами "Конкурс" и "Корнет", подъехали в вечернее время на контролируемый российскими силами левый берег Днепра и выполнили несколько выстрелов управляемыми ракетами по позиции ВСУ на правом берегу. В частности, демонстрируется полет ракет ПТРК через реку с последующим попаданием в цель. Хорошо заметна настильная корректируемая траектория боеприпасов над поверхностью реки по красному свету от трассера.
Как уточнили в Минобороны, под наблюдательный пункт оборудовали заброшенную дачу в районе Антоновского моста.
Херсонская область вошла в состав России по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона.
На сегодня российской территорией считается 75 процентов Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая город Херсон, контролируется властями в Киеве.
Уничтожение склада вооружения и боеприпасов ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Минобороны показало видео уничтожения склада ВСУ в Херсонской области
27 сентября, 06:08
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала