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Командир "Ахмата" заявил об успехах на кременском и белогоровском участках - РИА Новости, 29.09.2023
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23:49 29.09.2023 (обновлено: 23:51 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/upekhi-1899571750.html
Командир "Ахмата" заявил об успехах на кременском и белогоровском участках
Командир "Ахмата" заявил об успехах на кременском и белогоровском участках - РИА Новости, 29.09.2023
Командир "Ахмата" заявил об успехах на кременском и белогоровском участках
Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе, заявил РИА... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T23:49
2023-09-29T23:51
кременная
луганская народная республика
киев
апты алаудинов
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе, заявил РИА Новости заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что Киев за 3,5 месяца "контрнаступления" не добился ощутимых результатов на фронте. "Подразделения "Ахмат" находятся на участке Кременная, Берестовое, Белогоровка. Вся эта линия, там есть подразделения спецназа "Ахмат", которые продолжают вести боевые действия на этих участках совместно с другими подразделениями. Хочу отметить, что за последний период на этом участке особенно: и на кременском, и на белогорском направлениях - наши подразделения очень хорошо продвинулись вперёд и имеют достаточно серьёзные результаты", - завил Алаудинов. Он уточнил, что "Ахмат" и другие подразделения российской армии ежедневно продвигаются вперед на данном участке фронта. "Ежедневно они продолжают продвигаться вперёд, уничтожая противника. Эти оба направления у нас находятся в наступательных действиях, и я считаю, что у них продвижение идёт достаточно хорошо", - сказал командир "Ахмата". Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, также в том районе силы РФ ведут бои за Белогоровку.
https://ria.ru/20230925/voyna-1898323836.html
https://ria.ru/20230904/armiya-1893956108.html
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кременная, луганская народная республика, киев, апты алаудинов
Кременная, Луганская Народная Республика, Киев, Апты Алаудинов
Командир "Ахмата" заявил об успехах на кременском и белогоровском участках

Алаудинов: бойцы "Ахмата" продвинулись на кременском и белогоровском участках

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы спецназа "Ахмат"
Бойцы спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бойцы спецназа "Ахмат". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 29 сен - РИА Новости. Бойцы спецназа "Ахмат" совместно с другими подразделениями российской армии продвигаются на кременском и белогоровском участках фронта в Донбассе, заявил РИА Новости заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
Ранее Алаудинов заявил РИА Новости, что Киев за 3,5 месяца "контрнаступления" не добился ощутимых результатов на фронте.
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"Подразделения "Ахмат" находятся на участке Кременная, Берестовое, Белогоровка. Вся эта линия, там есть подразделения спецназа "Ахмат", которые продолжают вести боевые действия на этих участках совместно с другими подразделениями. Хочу отметить, что за последний период на этом участке особенно: и на кременском, и на белогорском направлениях - наши подразделения очень хорошо продвинулись вперёд и имеют достаточно серьёзные результаты", - завил Алаудинов.
Он уточнил, что "Ахмат" и другие подразделения российской армии ежедневно продвигаются вперед на данном участке фронта.
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"Ежедневно они продолжают продвигаться вперёд, уничтожая противника. Эти оба направления у нас находятся в наступательных действиях, и я считаю, что у них продвижение идёт достаточно хорошо", - сказал командир "Ахмата".
Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Восемнадцатого апреля 2022 года в ходе российской военной операции против Украины город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Украинские войска регулярно обстреливают Кременную. На кременском участке фронта идут бои, также в том районе силы РФ ведут бои за Белогоровку.
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КременнаяЛуганская Народная РеспубликаКиевАпты Алаудинов
 
 
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