https://ria.ru/20230929/ukraintsy-1899473782.html

Украинцам разрешили въезжать в Россию по истекшему паспорту

Украинцам разрешили въезжать в Россию по истекшему паспорту - РИА Новости, 29.09.2023

Украинцам разрешили въезжать в Россию по истекшему паспорту

Граждане Украины могут въезжать в Россию без визы по внутреннему паспорту с истекшим сроком действия, соответствующий документ подписал Владимир Путин, его... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T15:26

2023-09-29T15:26

2023-09-29T16:51

украина

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Граждане Украины могут въезжать в Россию без визы по внутреннему паспорту с истекшим сроком действия, соответствующий документ подписал Владимир Путин, его опубликовали на портале правовых актов."Граждане Украины осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании следующих документов: а) паспорт гражданина Украины; б) паспорт гражданина Украины для выезда за границу; в) дипломатический паспорт", — говорится в президентском указе.Также в перечень вошли служебный паспорт, свидетельство о рождении для детей до 16 лет; паспорт гражданина Украины для выезда за границу законного представителя несовершеннолетнего; удостоверение личности моряка; удостоверение личности для возвращения на Украину; удостоверение члена экипажа воздушного судна.Отмечается, что граждане Украины могут въехать в Россию в том числе на основании документов с истекшим сроком действия.Если нет ни одного из перечисленных документов, то выехать из России можно по суше в соседние страны на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина, которую можно получить в территориальных органах МВД.Указ вступил в силу в день подписания.

https://ria.ru/20230802/bezhentsy-1887884036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, владимир путин, политика