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Украинцам разрешили въезжать в Россию по истекшему паспорту - РИА Новости, 29.09.2023
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15:26 29.09.2023 (обновлено: 16:51 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/ukraintsy-1899473782.html
Украинцам разрешили въезжать в Россию по истекшему паспорту
Украинцам разрешили въезжать в Россию по истекшему паспорту - РИА Новости, 29.09.2023
Украинцам разрешили въезжать в Россию по истекшему паспорту
Граждане Украины могут въезжать в Россию без визы по внутреннему паспорту с истекшим сроком действия, соответствующий документ подписал Владимир Путин, его... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T15:26
2023-09-29T16:51
украина
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Граждане Украины могут въезжать в Россию без визы по внутреннему паспорту с истекшим сроком действия, соответствующий документ подписал Владимир Путин, его опубликовали на портале правовых актов."Граждане Украины осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании следующих документов: а) паспорт гражданина Украины; б) паспорт гражданина Украины для выезда за границу; в) дипломатический паспорт", — говорится в президентском указе.Также в перечень вошли служебный паспорт, свидетельство о рождении для детей до 16 лет; паспорт гражданина Украины для выезда за границу законного представителя несовершеннолетнего; удостоверение личности моряка; удостоверение личности для возвращения на Украину; удостоверение члена экипажа воздушного судна.Отмечается, что граждане Украины могут въехать в Россию в том числе на основании документов с истекшим сроком действия.Если нет ни одного из перечисленных документов, то выехать из России можно по суше в соседние страны на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина, которую можно получить в территориальных органах МВД.Указ вступил в силу в день подписания.
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украина, россия, владимир путин, политика
Украина, Россия, Владимир Путин, Политика
Украинцам разрешили въезжать в Россию по истекшему паспорту

Путин разрешил украинцам въезжать в Россию по просроченному внутреннему паспорту

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПаспорт гражданина Украины
Паспорт гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Паспорт гражданина Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Граждане Украины могут въезжать в Россию без визы по внутреннему паспорту с истекшим сроком действия, соответствующий документ подписал Владимир Путин, его опубликовали на портале правовых актов.
"Граждане Украины осуществляют въезд в РФ и выезд из РФ без оформления виз на основании следующих документов: а) паспорт гражданина Украины; б) паспорт гражданина Украины для выезда за границу; в) дипломатический паспорт", — говорится в президентском указе.
Также в перечень вошли служебный паспорт, свидетельство о рождении для детей до 16 лет; паспорт гражданина Украины для выезда за границу законного представителя несовершеннолетнего; удостоверение личности моряка; удостоверение личности для возвращения на Украину; удостоверение члена экипажа воздушного судна.
Отмечается, что граждане Украины могут въехать в Россию в том числе на основании документов с истекшим сроком действия.
Если нет ни одного из перечисленных документов, то выехать из России можно по суше в соседние страны на основании копии заключения об установлении личности иностранного гражданина, которую можно получить в территориальных органах МВД.
Указ вступил в силу в день подписания.
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