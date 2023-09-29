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США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил Салливан - РИА Новости, 29.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:49 29.09.2023 (обновлено: 22:31 29.09.2023)
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899561705.html
США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил Салливан
США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил Салливан - РИА Новости, 29.09.2023
США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил Салливан
США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T21:49
2023-09-29T22:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
сергей лавров
джейк салливан
россия
нато
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Это важно для нацбезопасности США. Речь не о том, сколько территорий сможет занять Украина, это о том, чтобы быть уверенными, что Россия в результате нового наступления не захватит территории в других частях Украины, и в конечном счете не станет оказывать большее давление на НАТО, что, как нам показала история, втягивает США в конфликт", - заявил Салливан на мероприятии, организованном журналом Atlantic. По его словам, "перестать поддерживать Украину - против национальных интересов США". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html
https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html
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в мире, украина, сша, сергей лавров, джейк салливан, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Сергей Лавров, Джейк Салливан, Россия, НАТО
США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил Салливан

Салливан: США вооружают Украину, опасаясь давления РФ на НАТО

© AP Photo / Evan VucciДжейк Салливан
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джейк Салливан. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Это важно для нацбезопасности США. Речь не о том, сколько территорий сможет занять Украина, это о том, чтобы быть уверенными, что Россия в результате нового наступления не захватит территории в других частях Украины, и в конечном счете не станет оказывать большее давление на НАТО, что, как нам показала история, втягивает США в конфликт", - заявил Салливан на мероприятии, организованном журналом Atlantic.
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По его словам, "перестать поддерживать Украину - против национальных интересов США".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАСергей ЛавровДжейк СалливанРоссияНАТО
 
 
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