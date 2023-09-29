https://ria.ru/20230929/ukraina-1899561705.html

США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил Салливан

США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил Салливан - РИА Новости, 29.09.2023

США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил Салливан

США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T21:49

2023-09-29T21:49

2023-09-29T22:31

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

сергей лавров

джейк салливан

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/08/1829885050_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_78b7649abee88530991f68d81c5271b6.jpg

ВАШИНГТОН, 29 сен - РИА Новости. США поддерживают Украину, опасаясь давления России на НАТО, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. "Это важно для нацбезопасности США. Речь не о том, сколько территорий сможет занять Украина, это о том, чтобы быть уверенными, что Россия в результате нового наступления не захватит территории в других частях Украины, и в конечном счете не станет оказывать большее давление на НАТО, что, как нам показала история, втягивает США в конфликт", - заявил Салливан на мероприятии, организованном журналом Atlantic. По его словам, "перестать поддерживать Украину - против национальных интересов США". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

https://ria.ru/20230929/porazhenie-1899304312.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, сергей лавров, джейк салливан, россия, нато