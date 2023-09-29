https://ria.ru/20230929/ukraina-1899533979.html

На Украине утверждают, что планируют сами производить средства ПВО

На Украине утверждают, что планируют сами производить средства ПВО - РИА Новости, 29.09.2023

На Украине утверждают, что планируют сами производить средства ПВО

На Украине планируют самостоятельно производить системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил в пятницу глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T18:42

2023-09-29T18:42

2023-09-29T18:42

украина

россия

германия

андрей ермак

сергей лавров

владимир зеленский

укроборонпром

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. На Украине планируют самостоятельно производить системы противовоздушной обороны (ПВО), заявил в пятницу глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Есть очень фундаментальное решение, которое начнем реализовывать очень скоро. Скоро к нам прибудут специалисты, которые будут разрабатывать план по собственному производству всего, что нам нужно, в первую очередь средств ПВО", - приводит слова Ермака украинское агентство "РБК-Украина". Как отмечает агентство, Украина значительно нарастила производство собственного вооружения начиная с февраля прошлого года. Как отмечал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, с января по июль этого года на Украине произвели в десять раз больше боеприпасов, чем за весь 2022 год, передает агентство. В четверг антимонопольный регулятор ФРГ одобрил запуск совместного предприятия "Укроборонпрома" и германского концерна Rheinmetall для ремонта и производства танков на Украине. Ранее Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230920/zapad-1897397429.html

https://ria.ru/20230925/ukraina-1898341285.html

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украина, россия, германия, андрей ермак, сергей лавров, владимир зеленский, укроборонпром, рбк (медиагруппа), нато