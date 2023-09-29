https://ria.ru/20230929/ukraina-1899501869.html
На Украине чиновница попыталась съесть взятку при задержании
На Украине чиновница попыталась съесть взятку при задержании - РИА Новости, 29.09.2023
На Украине чиновница попыталась съесть взятку при задержании
Замглавы врачебно-консультационной комиссии города Турка Львовской области на западе Украины пыталась съесть взятку при задержании, ее подозревают в незаконном... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:44
2023-09-29T16:44
2023-09-29T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/77/1363277774_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_90cb9919ef848b6d4fb965df8ba28b79.jpg
МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Замглавы врачебно-консультационной комиссии города Турка Львовской области на западе Украины пыталась съесть взятку при задержании, ее подозревают в незаконном установлении группы инвалидности для военнообязанных, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). "Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка... замглавы врачебно-консультационной комиссии. Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть 100 долларов. Однако правоохранители этому помешали, а деньги изъяли. Задержаны также другие участники преступной группы", - говорится в сообщении ГБР.По информации ведомства, подозреваемая вместе с подельниками "помогала" установить военнообязанным группу инвалидности, чтобы избежать мобилизации. Стоимость "услуги" составляла 3,2 тысячи долларов. Во время обысков дома и в рабочих кабинетах подозреваемых найдено почти 30 тысяч долларов, более 10,6 тысячи евро, 37 тысяч гривен (1 тысяча долларов) и 520 злотых (118 долларов). Возбуждено уголовное дело по статье "получение неправомерной выгоды", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230925/obogaschenie-1898580383.html
украина
львовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/77/1363277774_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5d548f996ae8b293d98bad8dd13dad6d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, львовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область
На Украине чиновница попыталась съесть взятку при задержании
Замглавы врачебной комиссии в Турке пыталась съесть $100 взятки при задержании