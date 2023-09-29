https://ria.ru/20230929/ukraina-1899501869.html

На Украине чиновница попыталась съесть взятку при задержании

На Украине чиновница попыталась съесть взятку при задержании - РИА Новости, 29.09.2023

На Украине чиновница попыталась съесть взятку при задержании

Замглавы врачебно-консультационной комиссии города Турка Львовской области на западе Украины пыталась съесть взятку при задержании, ее подозревают в незаконном... РИА Новости, 29.09.2023

2023-09-29T16:44

2023-09-29T16:44

2023-09-29T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

львовская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/136327/77/1363277774_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_90cb9919ef848b6d4fb965df8ba28b79.jpg

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Замглавы врачебно-консультационной комиссии города Турка Львовской области на западе Украины пыталась съесть взятку при задержании, ее подозревают в незаконном установлении группы инвалидности для военнообязанных, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). "Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка... замглавы врачебно-консультационной комиссии. Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть 100 долларов. Однако правоохранители этому помешали, а деньги изъяли. Задержаны также другие участники преступной группы", - говорится в сообщении ГБР.По информации ведомства, подозреваемая вместе с подельниками "помогала" установить военнообязанным группу инвалидности, чтобы избежать мобилизации. Стоимость "услуги" составляла 3,2 тысячи долларов. Во время обысков дома и в рабочих кабинетах подозреваемых найдено почти 30 тысяч долларов, более 10,6 тысячи евро, 37 тысяч гривен (1 тысяча долларов) и 520 злотых (118 долларов). Возбуждено уголовное дело по статье "получение неправомерной выгоды", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230925/obogaschenie-1898580383.html

украина

львовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, львовская область