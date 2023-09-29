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На Украине чиновница попыталась съесть взятку при задержании - РИА Новости, 29.09.2023
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16:44 29.09.2023
https://ria.ru/20230929/ukraina-1899501869.html
На Украине чиновница попыталась съесть взятку при задержании
На Украине чиновница попыталась съесть взятку при задержании - РИА Новости, 29.09.2023
На Украине чиновница попыталась съесть взятку при задержании
Замглавы врачебно-консультационной комиссии города Турка Львовской области на западе Украины пыталась съесть взятку при задержании, ее подозревают в незаконном... РИА Новости, 29.09.2023
2023-09-29T16:44
2023-09-29T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
львовская область
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Замглавы врачебно-консультационной комиссии города Турка Львовской области на западе Украины пыталась съесть взятку при задержании, ее подозревают в незаконном установлении группы инвалидности для военнообязанных, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР). &quot;Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка... замглавы врачебно-консультационной комиссии. Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть 100 долларов. Однако правоохранители этому помешали, а деньги изъяли. Задержаны также другие участники преступной группы&quot;, - говорится в сообщении ГБР.По информации ведомства, подозреваемая вместе с подельниками "помогала" установить военнообязанным группу инвалидности, чтобы избежать мобилизации. Стоимость "услуги" составляла 3,2 тысячи долларов. Во время обысков дома и в рабочих кабинетах подозреваемых найдено почти 30 тысяч долларов, более 10,6 тысячи евро, 37 тысяч гривен (1 тысяча долларов) и 520 злотых (118 долларов). Возбуждено уголовное дело по статье "получение неправомерной выгоды", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230925/obogaschenie-1898580383.html
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в мире, украина, львовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Львовская область
На Украине чиновница попыталась съесть взятку при задержании

Замглавы врачебной комиссии в Турке пыталась съесть $100 взятки при задержании

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДоллары США
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. Замглавы врачебно-консультационной комиссии города Турка Львовской области на западе Украины пыталась съесть взятку при задержании, ее подозревают в незаконном установлении группы инвалидности для военнообязанных, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР).
«

"Во время передачи последней суммы правоохранители задержали в городе Турка... замглавы врачебно-консультационной комиссии. Во время задержания чиновница пыталась избавиться от денег – съесть 100 долларов. Однако правоохранители этому помешали, а деньги изъяли. Задержаны также другие участники преступной группы", - говорится в сообщении ГБР.

По информации ведомства, подозреваемая вместе с подельниками "помогала" установить военнообязанным группу инвалидности, чтобы избежать мобилизации. Стоимость "услуги" составляла 3,2 тысячи долларов. Во время обысков дома и в рабочих кабинетах подозреваемых найдено почти 30 тысяч долларов, более 10,6 тысячи евро, 37 тысяч гривен (1 тысяча долларов) и 520 злотых (118 долларов).
Возбуждено уголовное дело по статье "получение неправомерной выгоды", которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛьвовская область
 
 
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